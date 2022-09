Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Körperverletzung

Tatort: Gluckensteinweg 86, 61350 Bad Homburg Tatzeit: Freitag, 09.09.2022, 18:46 Uhr

Zur oben genannten Tatzeit kam es in Folge von verbalen Streitigkeiten zu einer Körperverletzung von einem bislang unbekannten Täter. Der 18-Jährige Geschädigte wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt. Die Polizei in Bad Homburg nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel.Nr.: 06172-120 0 entgegen.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Bad Homburg, Schwedenpfad Unfallzeitraum: 09.09.2022, 06:15 Uhr bis 14:30 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren schwarzen Opel Astra ordnungsgemäß im Schwedenpfad auf einem eingezeichneten Parkplatz. Bei ihrer Rückkehr stellte sie frische Lackanhaftungen an ihrer hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt, da sich dieser von der Unfallstelle entfernte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Homburg, Tel.-Nr.: 06172-120 0, in Verbindung zu setzen.

Unfallort: Bad Homburg, Gartenfeldstraße Ecke Brüningstraße Unfallzeitraum: 07.09.2022, 19:00 Uhr bis 08.09.2022, 09:00 Uhr

Der Geschädigte parkte im oben genannten Tatzeitraum seine schwarze Mercedes E-Klasse in der Gartenfeldstraße Ecke Brüningstraße. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug konnte er eine Beschädigung an der hinteren linken Stoßstange feststellen. Der Sachschaden an dem Fahrzeug der Geschädigten beträgt ca. 500EUR. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt, da sich dieser von der Unfallstelle entfernte. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Homburg, Tel.-Nr.: 06172-120 0, in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Straftaten

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Kraftfahrzeug Tatzeit: Samstag, den 03.09.2022 bis Samstag, den 10.09.2022, 18:00 Uhr Tatort: Berliner Straße 43, 61449 Steinbach (Taunus)

Im o.g. Zeitraum wurde das Kraftfahrzeug, ein Toyota RAV4 in schwarz, durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug parkte in der Berliner Straße 43, in 61449 Steinbach (Taunus) ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg v. d. Höhe in Verbindung zu setzen. (06172-120-0)

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

61476 Kronberg, Am Oberberg Donnerstag, den 08.09.2022, 18:00 Uhr – Freitag, den 09.09.2022, 11:00 Uhr

Im o.g. Tatzeitraum parkte ein weißer Mercedes in der Straße Am Oberberg in Kronberg am Fahrbahnrand und wurde vermutlich durch ein vorbeifahrendes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachschaden: ca. 5.000 Euro

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

61479 Glashütten, Limburger Straße Freitag, den 09.09.2022, 08:30 Uhr

Ein 57-jähriger PKW-Fahrer fuhr von einem Hotelparkplatz nach rechts auf die Limburger Straße ein. Hierbei übersah er eine auf der Limburger Straße aus Richtung Glashütten kommende und in Richtung Königstein fahrende 86-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden. Sachschaden: ca. 6.200 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden

61462 Königstein-Mammolshain, Borngasse Samstag, den 10.09.2022, 09:35 Uhr

Ein 44-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Borngasse und bog auf ein Privatgrundstück ab. Hierbei verwechselte dieser das Gaspedal mit dem Bremspedal und stieß gegen ein Garagentor, bevor dieses sich öffnete. Sachschaden: ca. 17.000 Euro

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Usingen, Neuer Marktplatz, Edeka-Parkplatz Freitag, 09.09.2022, gg. 15:35 Uhr

Die Geschädigte hatte ihren weißen Skoda Octavia Audi in der Straße „Neuer Markt“ dem dortigen Edeka-Parkplatz abgestellt. Als sie kurz darauf wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie auf der Fahrerseite einen frischen Lackkratzer feststellen. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt, da sich dieser von der Unfallstelle entfernte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen, Tel.: 06081 – 920 8 0, in Verbindung zu setzen.