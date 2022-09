Kontoauszugsdrucker beschädigt

65620 Waldbrunn-Hausen, Kirchstraße

Bis Samstag, 10.09.2022, 23:02 Uhr

In der SB-Filiale einer Volksbank in Waldbrunn-Hausen wurde im Verlauf des Samstagabend der Kontoauszugsdrucker beschädigt, indem durch einen unbekannten Täter das Display des Druckers eingeschlagen wurde. Dadurch verletzte sich der unbekannte Täter und entfernte sich unerkannt aus der Filiale. Durch die aufnehmende Polizeistreife konnten Spuren gesichert werden. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/91400 entgegen.

Einbruch in Büroraum

65549 Limburg, Blumenröder Straße

Samstag, 10.09.2022, 16:30 Uhr bis Samstag, 10.09.2022, 20:25 Uhr

Am späteren Samstagnachmittag wurde in Limburg in einem Mehrfamilienhaus eine Eingangstür zu einem Büro aufgebrochen und Bargeld daraus entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich zuerst Zugang zu dem Mehrfamilienhaus in der Blumenröder Straße. Im Obergeschoss des Hauses wurde die Eingangstür zu einem Büro aufgehebelt und sich dadurch Zutritt zu den Räumen verschafft. In dem Büro wurden verschiedene Schränke durchwühlt und Bargeld aus diesen entwendet. Anschließend verließen die unbekannten Täter das Mehrfamilienhaus.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Unfallflucht, Pkw beim Vorbeifahren gestreift

65589 Hadamar-Niederzeuzheim, Krämergäßchen Samstag, 10.09.2022, 23:27 Uhr

Eine Zeugin beobachtete am späten Samstagabend einen Ford Transit, der in Niederzeuzheim die Straße Krämergäßchen befuhr. In Höhe der Hausnummer 1 parkte ein Pkw Fiat Punto am Fahrbahnrand. Der Ford Transit fuhr an dem Fiat vorbei und stieß gegen dessen vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite. Anschließend entfernte sich der Ford, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Zeugin konnte das Kennzeichen des Ford, LM-AA 485, abgelesen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gefährliche Körperverletzung, Person mit Platzwunde

65604 Elz, Pfortenstraße 24

Sonntag, 11.09.2022, 02:17 Uhr

Die Polizeistation Limburg wurde am Sonntagmorgen darüber informiert, dass in Elz in der Pfortenstraße eine Person mit einer blutenden Kopfplatzwunde auf dem Gehweg sitzt. Beim Eintreffen der Streife wurde der 34-jährige Geschädigte bereits in einem Rettungswagen behandelt. Die Streife konnte feststellten, dass der Geschädigte sich zuvor in dem leerstehenden Einfamilienhaus aufgehalten hat und es dort wohl zu einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter kam. Hierbei wurde wohl auch ein Gegenstand als Schlagwerkzeug eingesetzt. Zur Klärung des Sachverhaltes hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Verkehrsunfall durch Aquaplaning

Bundesstraße 49, Gemarkung 65614 Beselich, Samstag, 10.09.2022, 22:21 Uhr

Ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Waldbrunn befuhr am Samstagabend mit seinem Pkw BMW die Bundesstraße 49 in Richtung Limburg. Nachdem der 23-jährige auf der zweispurigen B49 ein weiteres Fahrzeug überholt hatte, beabsichtigte er sich mit seinem Pkw wieder auf dem rechten Fahrstreifen einzuordnen. Dabei verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW und rutschte in die Leitplanke neben dem Seitenstreifen. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß erheblich im Front- und Heckbereich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden an dem Pkw und der Leitplanke.

Mit Pfefferspray in Fahrzeug gesprüht Elz, Mühlstraße – Skater Park, Freitag, 09.09.2022, 23:28 Uhr

Zunächst kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Gruppe von vier männlichen Personen im Alter von 17- 20 Jahren und dem 19-jährigen Geschädigten und dessen Freund. Aufgrund dessen gingen der Geschädigte und dessen Freund zum Auto. Ein unbekannter Täter aus der anderen Gruppe sprühte Pfefferspray durch das offenen Beifahrerfenster auf den Geschädigten. Dieser wurde dabei verletzt. Täterbeschreibung: männlich, südländisches Erscheinungsbild, ca. 180 cm groß, schlank, dunkle Haare, sprach mit Akzent, schwarzer Pullover

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431 91400) in Verbindung zu setzen.

Stromkasten beschädigt und geflüchtet Hadamar, Franz-Alfred-Muth-Straße/Am Daubhaus, Freitag, 09.09.22, 22:03 Uhr

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen, auf dem Gehweg befindlichen Stromverteilerkasten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431 91400) in Verbindung zu setzen.

Mehrere Gullydeckel ausgehoben

Villmar, Kapellenstraße 17, Freitag, 09.09.22, 22:00 Uhr

Durch drei Jugendliche wurde zwei Gullydeckel ausgehoben und am Straßenrand abgelegt. Nach der Tatausführung liefen die Jugendlichen Richtung Arfurter Weg davon. Einer der Täter trug eine helle Hose. Ein weiterer Täter trug einen hellen Pullover.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471 93860) in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Eingangstür

Weilburg, Mauerstraße 17, 1. OG, Mittwoch, 07.09.22, 09:00 Uhr – Freitag, 09.09.22, 20.00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde eine Zimmertür durch einen Tritt beschädigt. Dadurch ist das Schloss aus der Tür gebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,-EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471 93860) in Verbindung zu setzen.

Erst geschlagen, dann das Fahrrad gestohlen Limburg, Tal Josaphat, Skater-Anlage, Freitag, 09.09.22, 20:30 Uhr

Der Geschädigte fuhr mit seinem Fahrrad durch das Tal Josaphat. Im Bereich der Skater-Anlage wurde er aus einer Gruppe von drei dunkelhäutigen Personen heraus angesprochen. Es kam zu einem Streit in dessen Verlauf einer der Personen dem Geschädigten zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug. Im Anschluss flüchtete der Täter mit dem abgelegten Fahrrad des Geschädigten. Personenbeschreibung: Täter: männlich, ca. 25 – 30 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, schwarze Haare, kräftige Figur, auffallend großer Kopf, bekleidet mit einem ärmellosen Shirt, Camouflage Hose

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431 91400) in Verbindung zu setzen.

Rechter Vorderreifen zerschnitten

Runkel-Eschenau, Bergstraße 6, Donnerstag, 08.09.22, 18:45 Uhr – Freitag, 09.09.22, 08:10 Uhr

Ein unbekannter Täter zerschnitt den rechten Vorderreifen eines Pkw Audi A1, schwarz. Er entstand ein Schaden von ca. 150,-EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471 93860) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Lagerhalle

Weilmünster-Laubuseschbach, An den Obstwiesen, Lagerraum der Festhalle, Sonntag, 04.09.22, 13:00 Uhr – Dienstag, 06.09.22, 19:00 Uhr

Unbekannte Täter öffneten des Vorhängeschloss des Lagerraumes und entwendeten eine Pauke, ein Becken mit Ständer und eine Trommel. Der Wert der Musikinstrumente beträgt ca. 800,-EUR

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431 91400) in Verbindung zu setzen.