Verkohlte Brezel lösen Feuerwehreinsatz aus

Leimen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 11.09.2022 wurde die Polizei gegen Mitternacht von der Feuerwehr darüber informiert, dass es in Leimen in einem Wohnhaus brennen solle. Besorgte Anwohner lotsten die Polizeibeamten zu der betroffenen Dachgeschosswohnung aus der auch ein aktiver Rauchwarnmelder zu vernehmen war.

Da auf wiederholtes Klingeln und lautstarkes Klopfen niemand reagierte, wurde durch die Feuerwehr die Tür geöffnet. In der Wohnung konnte die Bewohnerin schlafend in ihrem Bett angetroffen und unverletzt nach draußen begleitet werden.

Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass die Bewohnerin ihre Aufbackbrezeln im Backofen vergessen hatte welche mittlerweile vollständig verkohlt waren. Aus diesem Grund hatte auch der Rauchmelder angeschlagen. Nach lüften der Wohnung konnte diese wieder durch die Anwohnerin betreten werden.

Es entstand weder ein Personen noch ein Sachschaden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwetzingen/Ketsch (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Mittwoch,den 07.09.2022 gegen 07:00 Uhr, und Freitag, den 09.09.2022 11:00 Uhr in der Karlsruher Straße in Ketsch. Ein bislang unbekannter Täter hebelten mittels Blech die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Er durchwühlte die Kommode im Flur.

Entwendet wurde hier Goldschmuck.

Eine exakte Höhe des entstandenen Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden; die Ermittlungen hierzu dauern an. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt über die Eingangstüre des Mehrfamilienhauses.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel: 06202/288-0, oder dem Polizeiposten Ketsch,

Tel.: 06202/61696, in Verbindung zu setzen. |EF

Vollbrand einer Scheune – Hoher Sachschaden

Zuzenhausen (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet im Bereich am Steinig, eine zweigeschossige Scheune, in Vollbrand. In der oberen Etage wurden Strohballen gelagert. Die Feuerwehr konnte daher nicht verhindern, dass das Gebäude weitgehend ausbrannte. Da auch das angrenzende Wohngebäude vom Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde,

wird der Sachschaden auf ca. 300.000 Euro geschätzt.

Um die Wasserversorgung der Löschfahrzeuge zu gewährleisten, musste die direkt angrenzende Zugstrecke Neckargemünd-Sinsheim für mehrere Stunden gesperrt werden, da hier die Wasserschläuche verlegt werden mussten.

Die Ermittlungen zu dem Brand wurden vom Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.