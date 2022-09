Kreis Bergstraße

30-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt

Gorxheimertal (ots) – Am Freitag 09.09.2022 kam es auf der Kreisstraße 15 zu einem Unfall, bei dem ein 30-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 30-jährige Mannheimer war mit seiner Suzuki gegen 14 Uhr von Gorxheim in Richtung Buchklingen unterwegs. Anwohner wurden aufgrund eines Geräuschs auf den Unfall aufmerksam und alarmierten die Rettungsleitstelle.

Die Rettungskräfte fanden den 30-jährigen Fahrer in einer Böschung neben der Fahrbahn auf. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Wie genau es zum Unfall kam, bedarf weiterer Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter hinzuzogen.

Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße im dortigen Bereich bis um 18.50 Uhr voll gesperrt. Wer den Unfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Tel: 06207/9405-0 zu melden.

Darmstadt

Tunerfahrzeug stillgelegt

Darmstadt (ots) – Auf der Kasinostraße wurde am Donnerstag 08.09.2022 gegen 16:30 Uhr durch eine Streifenbesatzung des 1. Polizeireviers Darmstadt ein augenscheinlich modifiziertes Fahrzeug festgestellt. Das Fahrzeug wurde einer ganzheitlichen Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher diverse erhebliche Mängel und eine fehlende Hauptuntersuchung auffielen. Somit war die Fahrt vorerst beendet.

Das Fahrzeug wurde am darauffolgenden Tag einem zertifizierten TÜV Gutachter vorgestellt. Dieser bemängelte insgesamt 16 Mängel, davon 13 erhebliche Mängel. Zudem wurde festgestellt, dass der Endschalldämpfer des Jungtimers modifiziert wurde, sodass das Fahrzeug erheblich lauter war, als erlaubt.

Der Fahrer des BMW kann sich nun bezüglich mehrere Ordnungswidrigkeit verantworten. Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen und stillgelegt.

Groß-Gerau

Motorroller im Erfelder Altrhein entsorgt

Stockstadt am Rhein (ots) – Ein zuvor entwendeter Motorroller wurde in der Nacht von Freitag, den 09.09.2022 auf Samstag, den 10.09.2022 in den Erfelder Altrhein, bei Strom-km 10,400, gefahren. Dort kam es durch auslaufende Betriebsstoffe zu einer leichten Gewässerverunreinigung, die von der Feuerwehr mit Ölbindemittel aufgenommen werden konnte.

Die Ermittlungen zur Gewässerverunreinigung werden durch die zuständige Wasserschutzpolizeistation Gernsheim geführt. Hinweise zum Geschehen werden dort unter 06258-934900 entgegengenommen.

