Verkehrsunfall auf der A4: Mehrere Personen leicht verletzt

Friedewald (ots) – Mehrere verletzte Personen, darunter 4 Kinder, sowie 3 beschädigte PKW: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles auf der A4 Höhe Friedewald in Fahrtrichtung Bad Hersfeld am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein PKW Verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin ein nachfolgender PKW ebenfalls sein Tempo reduzierte.

Die Gesamtsituation erkannte eine weitere nachfolgende Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Kleinbus zu spät, fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf und schob alle PKW aufeinander.

Im Kleinbus wurden 3 Erwachsene und 4 Kinder leicht verletzt, der Beifahrer im zunächst rechtzeitig bremsenden PKW ebenfalls.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn im benannten Bereich teilweise gesperrt werden. Über die genaue Schadenshöhe sowie Art und Umfang der Verletzungen können bislang keine Aussagen getroffen werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und dessen Folgen.

Verkehrsunfall auf der A5 im Bereich Hattenbacher Dreieck:

Alsfeld (ots) – Am Samstag 10.09.2022 um 17:48 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Alsfeld Ost.

Der 28-jährige Fahrzeugführer kam mit seinem PKW auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier querte der PKW einen Graben, wobei sich das Fahrzeug überschlug bevor es zum Stillstand kam.

Infolge des Verkehrsunfalls wurden der Fahrer und dessen 21-jähriger Mitfahrer verletzt. Beide Personen wurden nach ambulanter Behandlung aus der Obhut der Mediziner entlassen.

Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin wurden ca. 40 Meter Wildschutzzaun beschädigt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 33.000 EUR.

Unfall mit Sachschaden an Kreuzung Leipziger- und Kurfürstenstraße

Fulda (ots) – Am Samstagabend 10.09.2022 kam es gegen 20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Kreuzung Leipziger Straße/Kurfürstenstraße in Fulda. Der Unfallverursacher, ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, wollte von der Kurfürstenstraße nach links in die Leipziger Straße abbiegen. Dabei er übersah er den entgegenkommenden Renault Zoe eines 42-jährigen Fuldaers und stieß mit diesem zusammen.

Der Ford Fiesta des Hersfelders wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen die Außentreppe eines Hauses abgewiesen. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 9.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld – Kathus

Bad Hersfeld (ots) – Zwischen Freitag 09.09.2022 um 16:30 Uhr bis Samstag 10.09.2022 um 12:30 Uhr, parkte ein 37 jähriger Bad Hersfelder seinen PKW BMW, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand, auf Höhe “Untere Dorngartenstraße 20” in Kathus. Im Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den parkenden BMW im vorderen Bereich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel: 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de Onlinewache.

Unfall mit Sachschaden

Fulda (ots) – Am Sonntag 11.09.2022 kam es an der Tankstelle in Oberrombach zu einem Zusammenstoß zweier Pkw, die auf das Gelände ein bzw. ausfahren wollten.

Hierbei schnitt ein 57 Jähriger aus einem Hünfelder Ortsteil beim Einbiegen in die Tankstelle vermutlich die Kurve, zugleich war ein 55 Jähriger, ebenfalls aus einem Hünfelder Ortsteil, beim Ausfahren aus dem Tankstellengelände unachtsam. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 10.500 EUR.

Verkehrsunfallfluchtmeldung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots) – Am Donnerstag 08.09.2022 um 11:30 Uhr, musste eine 75-Jährige aus Mücke mit ihrem Pkw verkehrsbedingt auf der Bernsfelder Straße in Mücke OT Nieder-Ohmen, Fahrtrichtung Flensungen, halten. Während der Wartezeit, fuhr ein anderes Fahrzeug rechts vom Fahrbahnrand an, streifte das Fahrzeug der 75-Jährigen und reihte sich vor die Rentnerin wieder ein.

Während diese ausstieg, um den Schaden zu begutachten, entfernte sich die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Die Geschädigte konnte sich lediglich daran erinnern, dass es sich um einen Kleinwagen gehandelt hat.

Der Pkw des Unfallverursachers muss demnach Beschädigungen an der linken Fahrzeug-Seite haben. Am Pkw der 75-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 EUR.

