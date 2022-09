5-jähriges Kind von PKW erfasst

Frankenthal (ots) – Am Samstag 10.09.2022 kam es gegen 20:30 Uhr im Bereich der Mahlastraße/Albrecht-Dürer-Ring zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Mahlastraße und bog im Einmündungsbereich Albrecht-Dürer-Ring nach links in diesen ab. Zeitgleich überquerte ein 5-jähriger Junge aus Frankenthal den Albrecht-Dürer-Ring und geriet hierbei unter den abbiegenden PKW.

Nach Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt kam der schwer verletzte Junge in eine Kinderklinik. Zur Ermittlung des exakten Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Kreuzungsbereich war zum Zwecke der Unfallaufnahme bis 22:30 Uhr gesperrt.

Zeugen wenden sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Frankenthal/Beindersheim/Maxdorf (ots) – Zunächst wurde am Samstag 10.09.2022 in Beindersheim ein Motorroller einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum aufweist.

Ein durchgeführter Urintest erhärtete schließlich den Verdacht.

Dem Fahrer, welcher zudem nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, wurde folglich eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unter Alkoholeinfluss stehend, stürzte dann gegen 23:30 Uhr der Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls in Maxdorf. Dieser hatte zuvor, in einer Kurve, mit seinem Gefährt das Gleichgewicht verloren und war in Folge dessen gestürzt. Der Fahrer, welcher 1,28 Promille Alkohol in der Atemluft aufwies, blieb bei dem Sturz glücklicherweise unverletzt, muss nunmehr allerdings erstmal auf seinen Führerschein verzichten.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Einen Schritt schneller waren die Kollegen, als sie in der Frankenthaler Innenstadt gegen 03:30 Uhr auf 2 Jugendliche aufmerksam wurden, die zuvor versucht hatten sich an Mobiliar einer Gaststätte zu bedienen.

Da beide offenbar vor hatten, ihren Heimweg nach Heßheim, trotz der 2 und 1,5 Promille mit dem Fahrrad zu bestreiten, wurden die Fahrräder vor Ort abgeschlossen und die Schlüssel sichergestellt.