Handtasche aus unverschlossenem PKW entwendet

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstagvormittag 10.09.2022, beließ eine 49-jährige Frau aus Ludwigshafen ihre Handtasche im unverschlossenen, in der Berliner Straße in Ludwigshafen abgestellten PKW. In der Handtasche befand sich mitunter die Geldbörse mit Bargeld und ihr Mobiltelefon.

Die Handtasche wurde, während ihre Besitzerin sich in einem in der Nähe befindlichen Supermarkt aufhielt, durch unbekannte Täter aus dem PKW entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.300 Euro.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.

Fahrzeug mit Farbe beschmiert

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 10.09.2022 zwischen 09-11 Uhr, wurde ein am Lichtenberger Ufer abgestelltes Fahrzeug von unbekanntem Täter mit schwarzer Farbe verunstaltet.

Zeugen, die in dem Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Tel. 0621/963 -2122 in Verbindung zu setzen.

E-Scooter-Fahrer stürzt auf nasser Straße

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag 10.09.2022 gegen 07 Uhr kam ein E-Scooter-Fahrer in der Prinzregentenstraße auf regennasser Straße zu Sturz und verletzte sich. Bei der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab 2,3 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.