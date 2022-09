Beim Mittagsschlaf bestohlen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Freitag 09.09.2022 gegen 14:15 Uhr, wurde eine 88-jährige Dame aus dem Rhein-Pfalz-Kreis unschön geweckt. Während des Mittagsschlafs vernahm sie ein Geräusch in ihrem Schlafzimmer. Beim Erwachen bemerkte sie dann, wie ein ihr unbekannter Mann sich aus ihrem Schlafzimmer entfernte und in Richtung Wohnzimmer lief. Kurz darauf stellte sie das Fehlen ihres Portemonnaies fest.

Der unbekannte Dieb verschaffte sich höchstwahrscheinlich Zugang zum Haus über die nur angelehnte Terrassentür. Der Vorfall ereignete sich im Viehbachweg.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall unter Alkohol mit schwer verletzten Personen

Römerberg (ots) – Am Samstag 10.09.2022 gegen 23.40 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Germersheimer mit seinem PKW-Passat, die B 9 in Richtung Germersheim. Kurz nach der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und der PKW fuhr rechts die Böschung herunter.

Hier kam es auf einem Wirtschaftsweg stark beschädigt zum Stehen. Dabei wurde sowohl der Fahrzeugführer, als auch die mit im Fahrzeug befindliche 26-jährige Beifahrerin (Bewohnerin des Landkreis SÜW) so schwer verletzt, dass beide Personen durch das hinzugerufene DRK in eine Klinik verbracht werden mussten.

Ersten Ermittlungen zu Folge, hatte wohl die stark alkoholisierte Beifahrerin (kein Atemalkoholtest möglich) unmittelbar vor dem Unfall dem Fahrer ins Lenkrad gegriffen, weshalb der ebenfalls alkoholisierte Fahrer (Atemalkoholtest über 1,1 Prom) die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Beiden Insassen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung u.a. vorgelegt

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Limburgerhof (ots) – Am frühen Sonntag 11.09.2022 gegen 01:11 Uhr meldet eine aufmerksame Anwohnerin einen Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Rülzheim befuhr mit seinem PKW die Brunckstraße in Limburgerhof. Vermutlich infolge Alkoholgenusses kollidierte der Mann mit einem geparkten PKW und schob diesen auf zwei weitere geparkte PKW auf.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Weiterhin droht ihm der Entzug seines Führerscheins.

Verkehrsunfall mit flüchtendem Roller

Mutterstadt (ots) – Am Freitag 09.09.2022 gegen 20:00 Uhr, kam es an der Einmündung Schifferstadter Straße/Von-Ketteler-Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht Ein Rollerfahrer missachtete die Vorfahrt einer von der Schifferstadter Straße kommenden Autofahrerin und kollidierte frontal mit dieser. Im Anschluss habe der Rollerfahrer gebeten, nicht die Polizei zu verständigen, da sein Roller zu schnell fahren würde.

Da die Unfallgegnerin jedoch auf eine Unfallaufnahme durch die Polizei bestand flüchtete der Rollerfahrer ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und seine Personalien preis zu geben.

Der Rollerfahrer war etwa 16-17 Jahre alt, 170 cm groß, schlank.

Die ca. gleichaltrige Mitfahrerin hatte langen blonde Haare.

Gegen den jungen Mann wird nebst Verkehrsunfallflucht aufgrund seiner Äußerung auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zeugen die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher, der in Fahrtrichtung Speyerer Straße unterwegs war, machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235/495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.