Niederkirchen: Diebstähle aus Gartengrundstücken

Gemarkung Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – Am 10.09.2022 wurden bei der Polizei Haßloch mehrere Diebstähle aus Gartengrundstücken angezeigt, die erst nachträglich bemerkt worden waren. Demnach verschafften sich am Sonntag, 04.09.2022, gegen 13:00 bis 14:00 Uhr unbekannte Täter im Feldgebiet zwischen Rödersheim und Niederkirchen Zutritt zu drei Gartengrundstücken. Auf dem ersten Grundstück entwendeten sie eine blaue Sackkarre. Dazu wurde die Umzäunung niedergedrückt. Auf dem zweiten Gelände in wenigen Metern Entfernung schlugen sie das Fenster eines Bauwagens ein und nahmen eine Mausefalle, diverse Flaschen Alkoholika und einen gefüllten Müllsack mit. Auf dem dritten Grundstück wurde die Scheibe eines Wohncontainers eingeschlagen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

