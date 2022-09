Kreis Alzey-Worms

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin – Unfallverursacher flüchtig

Gau-Odernheim (ots) – Am Freitag 09.09.2022 ereignete sich um 11:16 Uhr an der Einmündung Wormser Straße/Untermarkt ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei wurde eine 84-Jährige Fußgängerin aus Gau-Odernheim, welche gerade im Begriff war, die Wormser Straße zu überqueren, von einem Fahrzeug erfasst und verletzt. Der männliche Fahrzeugführer, welcher vermutlich aus Fahrtrichtung Untermarkt kam, entfernte sich im Anschluss über die Wormser Straße in Richtung Biebelnheim.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen PKW der Marke Opel handeln. Auffällig sei eine starke Beschädigung an der Beifahrerseite sowie mehrere Beschädigungen in Form von Kratzern und Dellen am gesamten Fahrzeug. Der alleinige Fahrzeuginsasse, welcher eine Brille getragen habe, wird als ca. 70-75 Jahre alt geschätzt. Seine Haarfarbe sei grau und er trage eine auffällige Halbglatze.

Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrzeug bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der 06731 911-2500 in Verbindung zu setzen.

In Schlangenlinien mit E-Scooter unterwegs

Flonheim (ots) – Eine Verkehrsteilnehmerin meldete am Freitag 09.09.2022 der Polizei einen motorisierten Rollerfahrer (E-Scooter), der in Schlangenlinien von Wendelsheim nach Flonheim unterwegs sei. Die Alzeyer Polizeibeamten konnten den Fahrer in Flonheim einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 36-jährigen einen Wert mehr als zwei Promille. Die Blutprobe wurde im Anschluss entnommen, der E-Scooter sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Monsheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag 06.09.2022. Gegen 06:05 Uhr war ein 53-Jähriger aus dem Donnersbergkreis mit seinem PKW auf der B271 in Richtung Bockenheim unterwegs, als er beim Linksabbiegen den PKW eines entgegenkommenden 48-Jährigen aus dem Landkreis Alzey-Worms übersah.

Der 48-Jährige wurde infolge der Kollision leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Worms

Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten – Täter gestellt

Worms (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 06.09.2022 gegen 04:00 Uhr, versuchten 2 Täter einen Zigarettenautomaten in der Rheinstraße aufzubrechen. Eine Anwohnerin hörte laute Geräusche und wählte den Notruf. Eine Streifenwagen Besatzungen stellte die beiden Täter, eine 22-jährige Wormserin und ein 21-jähriger Wormser. Der 22-Jährige versuchte zuvor fußläufig zu flüchten.

Am Tatort konnten verschiedene Werkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden.

Die beiden Wormser müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen einem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten. In solchen Fällen kann eine Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 10 Jahren verhängt werden.