Unfall mit zwei PKW

Heidleberg (ots) – Am Freitagnacht kam es zu einem Unfall zwischen zwei PKW in Höhe Czernybrücke/Eppelheimerstraße. Eine 19-jährige Opelfahrerin befuhr den Czernyring und missachtete die Ampel und kollidierte mit einem anderen PKW-Fahrer. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass an der für sie geltenden Lichtzeichenanlage Grünlicht angezeigt wurde.

Es entstand ein geringer Sachschaden und verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel: 06221/991700, in Verbindung zu setzen. |CO

Kinder setzen Mülltonne in Brand

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am frühen Samstagabend meldeten Anwohner eine brennende Mülltonne im Bereich eines Innenhofes des Czernyrings. Als die Beamten vor Ort eintrafen, brannte die Mülltonne bereits lichterloh. Glücklicherweise konnte das Feuer nicht auf umstehende Gegenstände bzw. das Wohnhaus übergreifen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg hatte den Brand schnell gelöscht.

Während der Sachverhaltaufnahme wurde bekannt, dass die Mülltonne von mehreren Kindern in Brand gesetzt worden sei. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte aufgenommen.

Diebstahl von E-Scooter

Heidelberg-Schlierbach (ots) – Am Freitag 09.09.2022 zwischen 18-01 Uhr stellte zwei Geschädigte ihre E-Scooter im Bereich Schlierbach ab und sicherte diesen mit Fahrradschlössern. Noch in dieser Nacht mussten die Geschädigten feststellen, dass ihre Elektroroller gestohlen wurden.

Die Geschädigten erstattete daraufhin eine Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte. Hinweise zum Täter der Tat gibt es nicht. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 / 991700, in Verbindung zu setzen. |CO

Radfahrerin schwer verletzt – #helmdrauf

Heidelberg (ots) – Am Freitag 09.09.2022 kurz vor 19 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau mit ihrem Fahrrad, ohne Helm, aus der Heinrich-Fuchs-Straße und wollte dort nach links abbiegen. Aufgrund der regennassen Straße stürzte sie zu Boden. Mit Hilfe der eingetroffenen Rettungswagenbesatzung konnte sie aufstehen. Im Krankenwagen verschlechterte sich der Zustand jedoch stark.

Sie musste unverzüglich intensivmedizinisch behandelt werden. Die 36-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu.

Wie wichtig das Tragen eines Helms für die Radfahrerin gewesen wäre, zeigen wieder einmal die Folgen dieses Unfalls. Dass Fahrradhelme vor schweren Kopfverletzungen oder gar Schlimmeren schützen können, ist unbestritten.

Deshalb weisen wir nochmals auf die bundesweite Präventionskampagne #kopfentscheidung hin, die auch landesweit unter #helmdrauf umgesetzt wurde. Sie wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, Fahrradfahrer vom Helm tragen zu überzeugen. |EF