Mannheim (ots) – Am Samstag 10.09.2022 kurz nach 15 Uhr, ereignete sich in Höhe der Einmündung der Lilienthalstraße zur Sonderburger Straße ein Verkehrsunfall. Zunächst befuhren ein Audi und ein Mercedes hintereinander die Lilienthalstraße in Richtung Blumenau. Kurz vor der Einmündung Sonderburger Straße überholte der Mercedes den vor ihm fahrenden Audi.

Während des Überholvorgangs begann der Audi-Fahrer plötzlich in Feierlaune auf die bevorstehende Hochzeitsfeier Schlangenlinien zu fahren und traf hierbei den in gleicher Höhe befindlichen Mercedes seitlich. Der Mercedes wurde daraufhin nach links abgewiesen und fuhr gegen einen Baum und riss einen Poller aus der Verankerung. Der Audi blieb auf der Lilienthalstraße mit einem Achsbruch stehen.

Der im Pkw Mercedes befindliche Bräutigam und sein Fahrer verletzten sich beide schwer, so dass sie mit Rettungswagen in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Die beiden Insassen im Audi blieben durch den Zusammenstoß unverletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 EUR. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf 30.000 EUR. Die für den Abend geplante Hochzeitsfeier fiel aufgrund des Verkehrsunfalls aus.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Heidelberg.