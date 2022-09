Mainz (ots) – Am frühen Sonntag 11.09.2022 gegen 04:50 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem LKW die A63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Auf Höhe einer Brücke, welche die Gemeinden Bolanden und Marnheim miteinander verbindet, schlug ein etwa 2 Meter langes Baustellen-Absperrgitter vor ihm auf der Fahrbahn ein.

Der 25-Jährige versuchte zu bremsen, konnte dem Gitter aber nur bedingt ausweichen, sodass dieses unter das Fahrzeug geriet und überrollt wurde.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass insgesamt mehrere Absperrgitter von der Brücke über der BAB 63 auf die Fahrbahnen geworfen wurden.

Personen, die sich in den frühen Morgenstunden im Bereich der Brücke oder in den angrenzenden Gemeinden Bolanden oder Marnheim aufhielten und möglicherweise relevante Beobachtungen machten, werden gebeten sich unter Tel: 06131/65-3633 bei der Kriminalpolizei in Mainz zu melden.