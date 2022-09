Edenkoben: Tim Könnel siegt beim Rietburg-Berglauf 2022

Edenkoben – Am Samstag, 10.09.2022, veranstaltete der Leichtathletikclub „Oberhaardt“ (LCO) Edenkoben nach zwei Jahren Corona-bedinger Pause wieder den Rietburg-Berglauf – dieses Jahr zum 26. Mal.

Nach dem Start um 16 Uhr im Weinstraßenstadion Edenkoben führte die 8,2 km lange Laufstrecke über Luitpoldstraße, Klosterstraße, Woogweg durch die Weinberge bis zur Sportschule des SWFV, ab dort ging es auf Waldwegen in zunehmend steileren Abschnitten bis zum Ziel am Wildgehege an der Rietburg, bei 420 Höhenmetern mit Steigungen bis zu 12 %.

Sieger des Berglaufs ist Tim Könnel (TuS 06 Heltersberg) mit einer Zeit von 31:16 Minuten. Die Zweit- und Drittplatzierten, Lennart Nies (TV Maikammer) und Marcel Job (beide TV Maikammer), erreichten das Ziel 1 bzw. 3,5 Minuten später (32:15 und 34:46 Minuten).

Erste Frau war Simone Raatz (asc-Darmstadt) in 38:16 Minuten, gefolgt von Regina Rieger (TV Maikammer, 42:36 Minuten) und Laura Pauli (TV Maikammer, 45:01 Minuten).

Insgesamt nahmen 89 Läuferinnen und Läufer am 26. Rietburg-Berglauf teil.

Die Siegerehrung fand dieses Jahr im Weinstraßenstadion Edenkoben statt.