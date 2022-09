Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am 09.09.2022 gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Mundenheimer Straße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierte der 45-jährige Radfahrer aufgrund eines ungenügenden Sicherheitsabstandes einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend setzte der Beschuldigte aus Ludwigshafen seine Fahrt in Richtung Oberstraße fort.

Eine aufmerksame Unfallzeugin konnte den Unfallhergang beobachten, woraufhin die Eigentümerin vom beschädigten PKW den Radfahrer ansprach. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Beschuldigte angetroffen werden. Aufgrund seiner Auffallerscheinungen wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Der 45-jährige Beschuldigte wurde anschließend auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.050 Euro.

Fahrzeugbrand

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) FB – Feuerwehr Ludwigshafen – Am Samstag 10.09.2022 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 10:25 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Hauptstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Personenkraftwagen im Vollbrand.

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen und die Polizei. Insgesamt waren 4 Fahrzeuge und 10 Einsatzkräfte in das Einsatzgeschehen eingebunden.