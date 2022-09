Kaiserslautern

Tuningkontrolle – 19x Betriebserlaubnis erloschen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Bei regnerischem Septemberwetter konnten, durch das Expertenteam Tuningszene 2 Mitarbeiterinnen der Zentralen Bußgeldstelle Speyer, bei fast allen kontrollierten Fahrzeugen Mängel festgestellt werden. Insgesamt war bei 19 Fahrzeugen infolge unzulässiger Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Bei 3 Pkw mit einer ausländischen Zulassung wurde ein nicht vorschriftsmäßiger Zustand durch Abänderungen festgestellt.

Die 22 Fahrzeugführer müssen nun mit empfindlichen Bußgeldern und Punkten in Flensburg rechnen.

In 3 Fällen wurden Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Hintergrund waren an den Fahrzeugen montierte gefälschte lichttechnische Einrichtungen.

Aufgrund eines nicht versicherten E-Scooters mit 1200 W, der laut Herstellerangaben eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h erreicht, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nahezu alle kontrollierten Fahrzeugführer verhielten sich kooperativ und zeigten Verständnis über die polizeilichen Maßnahmen.

Ausnahme war ein Fahrzeugführer an dessen BMW das Gewindefahrwerk an der Hinterachse 2,5 cm tiefer eingestellt war als gutachterlich genehmigt. Aufgrund der Diskrepanz zwischen den Wahrnehmungen der Beamten und des Fahrzeugführers wurde der Pkw sichergestellt, abgeschleppt und wird einem unabhängigen Gutachter zur Prüfung vorgeführt. |past

Kreis Kaiserslautern

Unter Drogen auf E-Scooter unterwegs

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 25-Jähriger aus Enkenbach ist am Freitag 09.09.2022 unter Drogeneinfluss einen E-Scooter gefahren. Da am E-Scooter kein Kennzeichen angebracht war, wurde er gegen 14:15 Uhr am Mühlberg von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei gab der Mann an, dass er wisse, dass der Scooter versichert sein müsse, er habe ihn aber nur kurz zu einem Freund bringen wollen.

Im Verlauf der Kontrolle konnten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Er räumte auf Vorhalt den Konsum von Cannabis vor längerer Zeit ein, ein Urintest reagierte dennoch positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. |PvD