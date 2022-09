Motorradkorso nach Hochzeit

Mainz-Innenstadt (ots) – Nach einer Hochzeit kam es am Freitag 09.09.2022 um 16:10 Uhr, zu einer Kolonnenfahrt von 27 Motoradfahrenden eines Mainzer Motorradclubs und 50 weiteren Hochzeitsgästen von der Mainzer Innenstadt nach Wiesbaden.

Durch Polizeikräfte der Mainzer Polizei wurden in diesem Zusammenhang an einer zuvor durch die Stadt Mainz festgelegten Route anlassbezogene Verkehrsmaßnahmen durchgeführt. Hierbei kam es lediglich zu leichten Störungen des Verkehrs.

Um 16:30 Uhr wurde die Kolonne auf der A643 /Anschlussstelle Äppelallee an die

hessische Polizei übergeben.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht am Autobahnkreuz Mainz

A60/Mainz (ots) – Am Freitag 09.09.2022, ereignete sich gegen 07 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Hessen in Höhe des AK Mainz-Süd, zu Beginn der Baustelle, ein Verkehrsunfall mit flüchtendem Verursacher. Der unbekannte Fahrer eines silbernen oder grauen Opel Astra Kombi fuhr auf dem linken der zwei Fahrstreifen, als er aus unbekannten Gründen plötzlich bis zum Stillstand abbremste.

Das hinter ihm fahrende Fahrzeug (grauer Audi) musste, um eine Kollision zu vermeiden, auf den rechten Fahrstreifen ausweichen und touchierte dabei den Anhänger eines dort fahrenden LKW. Der Fahrer des Opel Astra Kombi setzte anschließend seine Fahrt fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich an die Polizeiautobahnstation Heidesheim unter 06132 950-0 oder per E-Mail an pastheidesheim@polizei.rlp.de zu wenden.