Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 10.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Grünstadt: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Grünstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 03:45 Uhr im Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt Grünstadt zu einem Verkehrsunfall. Hierbei verlor ein 32-Jähriger aus der VG Leiningerland aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der PKW wurde hierdurch stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, der Fahrer wurde nur leicht durch Prellungen verletzt. Er jedoch stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, was entsprechende Tests bestätigten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Offenbar befand er sich auf dem Heimweg vom Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Außerdem wurde bei Unfallaufnahme festgestellt, dass der Fahrer nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 08.09.2022 gegen 14:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Kirchheimer Straße in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Die 60-jährige Fahrerin eines Mercedes übersah beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke einen hinter ihr querenden Fußgänger. Der 89-jährige Fußgänger kam daraufhin zu Fall und erlitt eine leichte Platzwunde am Hinterkopf. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Meckenheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Meckenheim (ots) – Zu einer Unfallflucht kam es am 09.09.2022, zwischen 10:00 und 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Meckenheim. Dort wurde an einem am Straßenrand geparkten PKW (Chrysler, Farbe: grau) der linke Außenspiegel beschädigt, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro entstand. Der Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Deidesheim: Taschendiebe unterwegs

Deidesheim (ots) – Opfer eines Geldbörsendiebstahls wurde am 09.09.2022, gegen 12:00 Uhr, eine 67-jährige Frau während ihres Einkaufs im ALDI-Markt Deidesheim. Sie hatte ihre Geldbörse zu dieser Zeit in einer Stofftasche abgelegt, welche am Einkaufswagen hing. Als sie den Einkaufswagen einen Moment unbeobachtet stehen ließ, schlug die Täterschaft zu und entwendete die Geldbörse mitsamt Inhalt aus der Tasche. Der Geschädigten entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von ca. 150,- Euro. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Polizei:

Legen Sie Geldbörsen niemals in Einkaufstaschen, Einkaufskörben oder Einkaufswägen ab, sondern tragen Sie sie körpernah, möglichst in verschiedenen Innentaschen ihrer Kleidung oder benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse!

Bockenheim: Nächtliche Spritztour endet in zahlreichen Strafanzeigen

Bockenheim (ots) – Am Donnerstag, 08.09.2022 kurz nach 22:00 Uhr teilte eine 21-Jährige mit, dass sie in Bockenheim in Streit mit ihrem Ex-Freund geraten sei und der Streit zu eskalieren drohe. Weiterhin gab sie an, in der Vergangenheit bereits von ihm geschlagen und bedroht worden zu sein. Die Beamten konnten den 23-Jährigen schließlich in Bockenheim antreffen. Zuvor war er mit einem Volvo unterwegs, welcher nicht zugelassen ist und an dem entwendete Kennzeichen angebracht waren. Weiter konnte ermittelt werden, dass er zuvor mit dem Pkw einen Verkehrsunfall verursachte, von der Unfallstelle flüchtete und zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zu guter Letzt ergab eine Überprüfung, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl bestand, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahl und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Hettenleidelheim: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Hettenleidelheim (ots) – Am Donnerstag, 08.09.2022 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer die B 47 aus Richtung Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr zur BAB6. An der Einmündung Poststraße/B47 bog eine 43-jährige Fahrerin eines VW Golf auf die B47 nach links in Richtung Eisenberg ein und übersah hierbei den herannahenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Haßloch: Polizeiliche Prävention auf Sommertour – Polizei informiert über Betrugsmaschen und wie Sie sich davor schützen können

Haßloch (ots) – Tagtäglich rufen Betrüger beispielsweise als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ lebensältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen.

Obwohl schon viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, kommen die Experten der polizeilichen Prävention zu Ihnen.

In verschiedenen Gemeinden der Vorder- und Südpfalz wird die Polizei Ihnen über den Sommer an Infoständen Rede und Antwort stehen.

Wissen Sie wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können?

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“ oder sogenannte „Schockanrufe“ und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Die nächste Station unserer Sommertour ist am kommenden Dienstag (13.09.2022) in Haßloch. Zwischen 10 und 14 Uhr finden Sie uns auf dem Rathausplatz.

„Sprechen Sie uns an und geben Sie Betrügern keine Chance. Auch Angehörige älterer Menschen sind herzlich eingeladen, um sich zu informieren. Wir informieren Sie immer freitags im Presseportal, wo unsere Experten in der nächsten Woche unterwegs sind.“

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):