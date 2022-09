Karlsruhe – Alkoholisierter Fahrer eines E-Scooters wird zwei Mal erwischt

Karlsruhe (ots) – Die Alkoholfahrten eines 28-jährigen E-Scooter-Fahrers endeten

in der Nacht auf Freitag zweifach beim Polizeirevier Südweststadt.

Ein E-Scooter-Fahrer fiel gegen 01.20 Uhr auf der Karlstraße durch seine

unsichere Fahrweise auf. Er wurde folglich von einer Polizeistreife gestoppt.

Während der Kontrolle wurde bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Er

musste daraufhin eine Blutprobe abgeben.

Derselbe Verkehrsteilnehmer wurde erneut gegen 02.15 Uhr auf der

Hermann-Billing-Straße auf einem E-Scooter fahrend angetroffen und wiederholt

von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Der Beschuldigte muss nun mit zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr

rechnen.

Karlsruhe – Angestellter in Baugeräteverleih beraubt – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe-Oststadt (ots) – Der 26 Jahre alte Angestellte eines in der

Käppelestraße gelegenen Baugeräteverleihs auf dem Parkgelände des

„Bauhaus“-Baumarktes ist am Donnerstag gegen 18.45 Uhr nach bisherigen

Ermittlungen der Kriminalpolizei niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Ein

oder gar mehrere noch unbekannte Täter haben anschließend aus der Kasse einen

hohen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.

Die Fahndung der Polizei unter hohem Kräfteeinsatz blieb ergebnislos.

Offenbar erhielt das Opfer unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf, als es mit

Sortierarbeiten beschäftigt war. Davon benommen konnte der 26-Jährige keine

Personen mehr wahrnehmen. Allerdings trug er glücklicherweise dabei keine

schwerwiegenden Verletzungen davon.

Das für Raubdelikte zuständige Dezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe bittet

mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen

gemacht haben könnten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721

666-5555 zu melden.

Karlsruhe – 30-Jähriger greift mutmaßlich zwei Personen mit Messer an und verletzt hierbei eine Peron schwer

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

Polizeipräsidium Karlsruhe

(KA) Karlsruhe – 30-Jähriger greift mutmaßlich zwei Personen mit Messer an und

verletzt hierbei eine Peron schwer

Ein 30-jähriger tunesischer Staatsangehöriger soll in der Benzstraße in Malsch

zwei Personen unter anderem mit einem Messer angegangen sein und hierbei eine

der Personen schwer verletzt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten der Tatverdächtige und die

Geschädigten am Donnerstag gegen 22:35 Uhr in Streit. Im weiteren Verlauf soll

der Beschuldigte einem Geschädigten mehrfach mit dem Messer in den Oberschenkel

gestochen haben. Der Geschädigte wurde später mit stark blutenden

Schnittverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der

Tatverdächtige soll vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet sein.

Nachdem die herbeigeeilten Beamten des Polizeireviers Ettlingen den Tatort nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen hatten, soll der

30-Jährige am Freitag gegen 0:25 Uhr nochmals zur Tatörtlichkeit zurückgekehrt

sein. Sodann soll der Mann den zweiten Geschädigten mit einem Messer und einer

Bierflasche bedroht haben und im Anschluss erneut vor Eintreffen der alarmierten

Polizei geflüchtet sein. Allerdings konnten Anwohner beobachten, wie der

Flüchtige in ein Feld rannte. Dieses wurde durch die Polizei umstellt und unter

Beteiligung eines Diensthundes durchsucht. Unmittelbar nach dessen Entdeckung

soll der Beschuldigte versucht haben, die Polizeibeamten anzugreifen, was der

Diensthund durch einen Biss in den Arm des Beschuldigten verhinderte. Der

Tatverdächtige konnte in der Folge vorläufig festgenommen werden.

Der Mann wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem

zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Stutensee – Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Karlsruhe (ots) – Der Fahrer eines Kleintransporters kam am späten

Donnerstagnachmittag im Industriegebiet in Stutensee mit seinem Fahrzeug von der

Fahrbahn ab. Sein Beifahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 22-jährige Fahrzeuglenker gegen 17:00

Uhr mit einem Kleintransporter auf der Industriestraße in nordwestlicher

Richtung. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und streifte ein geparktes Wohnmobil.

Anschließend kollidierte der Transporter mit einem ebenfalls auf dem

Parkstreifen stehenden Lkw mit Anhänger.

Der 19-jährige Beifahrer des Fahrzeugführers wurde durch den Zusammenprall

schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in die

Klinik gebracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher verletzte sich leicht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Der Verkehrsdienst der Polizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Karlsruhe – Diskothekenbesucher wird durch Flaschenwurf am Kopf verletzt, Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Zwei Besucher eines Nachtklubs wurden am Freitagmorgen auf

ihrem Heimweg in der Ludwig-Erhard-Allee von mehreren Personen angegangen und

durch einen Flaschenwurf verletzt.

Der 21-Jährige Geschädigte und sein Begleiter verbrachten den Abend offenbar in

einer Diskothek. Als sie gegen 04:20 Uhr ihren Heimweg antraten, wurden sie an

der Kreuzung zur Kapellenstraße von drei Unbekannten völlig grundlos verbal

angegangen. Ein Tatverdächtiger warf in der Folge eine Bierflasche auf den

jungen Mann und traf ihn hierbei am Kopf. Dieser musste in ein Krankenhaus

gebracht werden. Die Gruppe flüchtete im Anschluss in Richtung des dortigen

Supermarktes.

Den Zeugen zufolge hat der mutmaßliche Täter ein südländisches Aussehen und soll

circa 23 Jahre alt sein. Er hat offenbar schwarze Haare, einen Vollbart, kurz

rasierte Haare und trug einen grauen Pullover.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt

unter der Rufnummer 0721 666-3411 zu melden.

Handgreiflichkeiten auf der Toilette

Karlsruhe (ots) – Donnerstagmorgen (8. September) ist es in der Toilettenanlage

des Karlsruher Hauptbahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

zwei Frauen gekommen. Die Tatverdächtige verletzte die Geschädigte dabei leicht.

Gegen 08:00 Uhr war die 42-jährige ukrainische Staatsbürgerin im Begriff, die

Toilette zu benutzen ohne das erforderliche Entgelt hierfür zu entrichten.

Die 50-jährige Mitarbeiterin des Betreibers der Anlage wurde auf den Vorfall

aufmerksam. Beim Versuch, das Vorhaben der Tatverdächtigen zu unterbinden, griff

die 42-Jährige die Geschädigte unvermittelt an. Sie kratzte die Mitarbeiterin

und verletzte sie dadurch leicht im Gesicht und am Unterarm. Die Verletzungen

bedurften keiner ärztlichen Versorgung.

Die Tatverdächtige erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen

Körperverletzung.

Jugendliche beobachtet Diebstahl ihrer eigenen Wertsachen

Mannheim (ots) – Donnerstagabend (8. September) ist eine Jugendliche am

Mannheimer Hauptbahnhof Opfer eines Diebstahls geworden. Sie beobachtete die Tat

durch die Glasscheibe des Zuges. Der Tatverdächtige wurde gestellt.

Gegen 22 Uhr entwendete der 33-jährige tunesische Staatsbürger die Tasche der

Jugendlichen in der S9 am Hauptbahnhof. Der Zug stand zu dieser Zeit planmäßig

auf Gleis 12.

Der Gesamtwert der Tasche, in der sich unter anderem diverse Elektronikgeräte

befanden, beläuft sich auf circa 700 Euro.

Die 15-Jährige, die sich zu dieser Zeit außerhalb des Zuges auf dem Bahnsteig

befand, konnte den Diebstahl durch die Scheibe beobachten.

Anschließend begab sich die Geschädigte zurück in den Zug und sprach den

Tatverdächtigen auf seine Tathandlung an. Der 33-Jährige entfernte sich

daraufhin in Richtung Ausgang und versuchte zu fliehen.

Ein Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar wurde auf die Hilferufe der

Jugendlichen aufmerksam und unterstütze diese sofort. Gemeinsam konnten sie den

Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei schließlich festhalten.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, keine Gegenstände

unbeaufsichtigt zurückzulassen. Insbesondere an Bahnhöfen und in Zügen

beobachten Diebe ihre Umgebung sehr genau. Sie werden schnell auf unbeobachtete

(Wert-) Gegenstände aufmerksam und nehmen diese an sich.

Die Bundespolizei rät daher immer dazu, sich in unmittelbarer Nähe zum Gepäck

aufzuhalten. Wertgegenstände sollten eng am Körper getragen werden.

Nähere Informationen, um sich vor Diebstählen zu schützen, finden Sie unter

www.bundespolizei.de

In Waldbronn mit schweren Verletzungen aufgefundene Frau zwischenzeitlich verstorben – Hintergründe noch unbekannt

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag ist eine 54-jährige Frau aus Waldbronn schwer

verletzt in ihrer Wohnung aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus verbracht

worden. Am Freitagmorgen erlag die Frau ihren Verletzungen.

Bereits zuvor wurde bei der Kriminalpolizei Karlsruhe eine 20-köpfige

Ermittlungsgruppe eingerichtet, die mit der Klärung der genauen Umstände befasst

ist. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand besuchte die 54-Jährige am

Samstagabend das Kurparkfest in Waldbronn-Reichenbach. Nach einem Zeugenaufruf

der Polizei haben sich erste Personen bei der Polizei gemeldet. Diesen Hinweisen

gehen die Ermittlungsbehörden mit Hochdruck nach. Gegenwärtig sind die

Hintergründe der Verletzungen unverändert unbekannt und Gegenstand der laufenden

Ermittlungen. Eine Straftat kann derzeitig ebenso wenig ausgeschlossen werden

wie ein Unglücksfall. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat eine Obduktion

beantragt.

Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555

in Verbindung zu setzen.

Kronau/Bad Schönborn-Langenbrücken – 23-jährige Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bad Schönborn-Langenbrücken (ots) – Bei einem Verkehrsunfall nahe Langenbrücken

ist am Freitag gegen 06.25 Uhr eine 23-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

worden und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ein an dem Unfall

beteiligter 52 Jahre alter Pkw-Fahrer erlitt offenbar leichtere Verletzungen und

wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die betroffene

Strecke auf der Kreisstraße 3575 war während der Unfallaufnahme und Bergung

beider Fahrzeuge bis gegen 08.40 Uhr voll gesperrt.

Nach ersten Erhebungen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei war der Autofahrer

zunächst von Langenbrücken her auf der K 3576 unterwegs und wollte nach links in

die K 3575 Richtung Ubstadt-Weiher abbiegen. Dabei übersah er wohl die

seinerseits von links nahende Kradfahrerin. Die junge Frau prallte mit ihrem

Motorrad gegen die Fahrertür und wurde in der Folge über den Pkw geschleudert.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei

geschätzten 22.000 Euro.