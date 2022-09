Frankfurt-Westend: Fahrraddieb auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots) – (la) Am Freitagmorgen (09. September 2022), gegen 02:45 Uhr,

wurde ein Fahrraddieb in der Rheinstraße durch Polizeibeamte festgenommen.

Der 30-jahre alte Täter hatte zuvor ein Damenrad im Wert von 900 Euro gestohlen

und wollte mit diesem flüchten. Die aufmerksamen Polizeibeamten sahen den Dieb

auf der Straße und wollten ihn einer Kontrolle unterziehen, da für sie das

Gesamtbild aus Täter und Damenrad nicht stimmig erschien. Der 30-Jährige

versuchte erfolglos zu fliehen, wurde aber durch das Streifenteam festgenommen.

Im Rahmen der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten diverse

Aufbruchswerkzeuge sowie ein griffbereites Cuttermesser in seiner Hosentasche.

Der Fahrraddieb wurde samt Rad mit auf das Polizeirevier genommen.

Frankfurt-Praunheim: Brand in Treppenhaus

Frankfurt (ots) – (fue) Am Freitag, den 09. September 2022, gegen 02.55 Uhr,

brannte es im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Stephan-Heise-Straße.

Ein dort abgestellter Schuhschrank hatte Feuer gefangen und Teile der Wand und

Deckenverkleidung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohnerin einer im

Dachgeschoss gelegenen Wohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur

weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Brand verursachte einen

Schaden in Höhe von mehreren tausend EUR.

Von Brandstiftung muss ausgegangen werden, die Untersuchungen hierzu dauern an.