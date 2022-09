Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Karben: Polizeieinsatz in Karben

Karben: Heute Vormittag (09.09.2022) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Franz-Krug-Straße.

Eine Zeugin meldete gegen 10:35 Uhr einen Mann, der auf einem Balkon offenbar mit einer Waffe herumhantierte.

Beamte der Schutz- und Kriminalpolizei aus dem Wetteraukreis kamen zum Einsatz.

Gegen 12:45 Uhr konnte der aus dem Landkreis Wetterau stammende Mann festgenommen werden. Die Beamten stellten eine Pistole sicher.

Während des Einsatzes war die Brunnenstraße gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Friedberg: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gestern Nachmittag (08.09.2022) war eine 48-jährige Radfahrerin auf der Kreisstraße 12 von Ockstadt kommend in Richtung Friedberg unterwegs. Gegen 14:15 Uhr verlor sie die Kontrolle über ihr Cityrad, stürzte und zog sich schwerste Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort, brachte ein angeforderter Rettungshubschrauber die aus Friedberg stammende Frau in ein Krankenhaus. Während der Bergungsmaßnahmen war die Kreisstraße voll gesperrt.

Karben-Groß-Karben: eingebrochen und Auto gestohlen

In der Nacht von Mittwoch (07.09.2022) auf Donnerstag (08.09.2022) brachen Diebe in eine Gaststätte in der Heldenberger Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in das Gebäudeinnere. Aus der Gaststätte stahlen sie Bargeld sowie den Fahrzeugschlüssel eines weißen Opels Combo-C-Van. Anschließend starteten die Langfinger den in unmittelbarer Nähe zur Gaststätte abgestellten Opel und flüchteten mit diesem. Der Schaden am Fenster der Kneipe, sowie des Bargelds wird mit 1.000 Euro beziffert. Der gestohlene Van hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Wem sind verdächtige Personen zwischen 23:30 Uhr und 10:00 Uhr aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des weißen Opels mit dem Kennzeichen FB-ZV 568 geben? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Friedberg und Altenstadt-Heegheim: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Friedberg:

In der Mainzer-Tor-Anlage brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf. Festgestellt wurde der Schaden am Donnerstagabend (08.09.2022) gegen 22:40 Uhr. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter den Automaten gewaltsam aufbrachen, sich die darin befindlichen Zigaretten, sowie das Bargeld schnappten und flüchteten. Der Schaden am Automaten wird mit 4.000 Euro beziffert, zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Altenstadt-Heegheim:

Zeugen meldeten gestern Abend (08.09.2022) um 18:05 Uhr einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Brunnenstraße. Die Diebe, die es offenbar auf Zigaretten und Bargeld abgesehen hatten, brachen den Automaten zunächst auf und stahlen den Inhalt. Zum Schaden können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet in diesem Fall die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Bad Nauheim: Kia beschädigt

Zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr zerkratzten Unbekannte am Donnerstag (08.09.2022) einen Kia. Der graue Rio stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Mittelstraße gegenüber der Hausnummer 11. Die Vandalen trieben tiefe Kratzer in das Fahrzeug ein. Der Schaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzten.

Nidda-Ulfa: in Einfamilienhaus eingebrochen

Mehrere Tausend Euro Bargeld erbeuteten Unbekannte bei ihrem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen dem 28.08.2022 und gestern Abend (08.09.2022), 18:00 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zum Haus. Sie betraten offenbar alle Räume, durchwühlten Schränke und Behältnisse. Samt Beute flüchteten die Unbekannten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße „Schwaderfeld“ aufgefallen? Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu melden.

Tag der offenen Tür 2022 beim Polizeipräsidium in Mittelhessen – Am Sonntag ist es soweit – So viele Attraktionen und Highlights wie noch nie

Gießen: Am kommenden Sonntag öffnet das Polizeipräsidium Mittelhessen seine Pforten und lädt alle Interessierten zum Besuch des „Tages der offenen Tür“ ein.

Am Sonntag, 11. September 2022, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, zeigt das Polizeipräsidium auf und vor dem Gelände in der Ferniestraße in Gießen seine gesamte Bandbreite.

„Ich freue mich sehr, dass wir nach fast genau sechs Jahren unser mittelhessisches Präsidium wieder präsentieren können. Als Abschluss des hessischen Polizeisommers, der bereits in allen anderen sechs Präsidien stattfand, lädt das Polizeipräsidium Mittelhessen alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür am Sonntag ein. Gegenüber unserer letzten Veranstaltung im Jahr 2016 haben wir unser Angebot für Sie nochmals deutlich erweitert und können neben den bekannten Darbietungen beispielsweise unser Distanz-Elektro-Impulsgerät, unseren Qualifizierten Einsatzzug oder auch einen „Trickdieb“ präsentieren. Ein Schwerpunkt ist neben den vielen anderen Vorführungen, Darbietungen und den Mitmachaktionen auch unser großer Stand der Nachwuchsgewinnung. Ich freue mich auch sehr, dass unser Innenminister Peter Beuth alle Gäste an der Hauptbühne herzlich willkommen heißen wird.“, so Polizeipräsident Bernd Paul.

Bei dem Tag der offenen Tür im Jahr 2016 strömten etwa 16.000 Zuschauer trotz durchwachsenen Wetters auf das Gelände und zeigten den hohen Zuspruch, den die mittelhessische Polizei hat. 2022 wurde das „Ausstellungsgelände“ gegenüber 2016 vergrößert und umfasst neben dem Gelände des Polizeipräsidiums nun auch den Bereich der Ferniestraße bis zur Einmündung der Ernst-Leitz-Straße.

Um das Präsidium in dem eher gewerblich geprägten Bereich Gießens haben die Planer einige größere Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto kommen, reserviert. Ebenso, und das ist neu, wurde ein großer Fahrradparkplatz eingerichtet. Direkt daneben kann man auch gleich sein Rad ohne Anmeldung und kostenlos codieren lassen. Auch die sehr gute Lage des Präsidiums lässt es zu, mit Bus und Bahn zu kommen. Ein spezieller Service wird auch für Menschen mit Behinderungen direkt vor dem Eingang mit einem „Holen-Bringen-Begleiten“ angeboten. An den Veranstaltungsorten sind auch Gebärdendolmetscher im Einsatz. Wichtig ist auch, dass ein sehr breites Verpflegungsangebot zur Verfügung steht. Getränke und auch sanitäre Anlagen sowie eine Wickelstation stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die vielen Highlights und Aktionen bieten für jedes Alter und alle Interessierten etwas. So kommen Kinder voll auf ihre Kosten. Auch sind eine Hüpfburg, eine Puppenbühne, eine Lesung, bei der auch Polizeipräsident Bernd Paul vorliest, Teil des Programms. Weiter wird eine Station, bei der Kinder Fingerabdrücke abgeben können, sowie eine Mal- und Bastelstation, ein Motorrad und vieles andere mehr den jungen Besucherinnen und Besuchern angeboten.

Für Groß und Klein sind auch die „tierischen“ Aktionen einen Besuch wert. So können der Stand der mittelhessischen Polizeibienen und deren Imker sowie die Polizeipferde und die Polizeihunde näher betrachtet werden. Bestaunen kann man bereits zu Beginn der großen Ausstellung die vielen Fahrzeuge der hessischen Polizei. Angefangen vom Oldtimer bis hin zum Wasserwerfer und Umweltbus sind die vielen Facetten der Polizeifahrzeuge zu sehen. Dabei werden Polizeifahrzeuge aus allen Jahrzehnten, angefangen in den 50ern, gezeigt.

Zu Beginn haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachwuchsgewinnung einen großen Stand. Hier können sich die zukünftigen Polizistinnen und Polizisten wertvolle Tipps geben lassen. Eine Bankdrückaktion rundet das Programm ab. Nicht weit davon entfernt haben die mittelhessischen Schutzleute vor Ort (SvO) einen Informationsstand. Auch zeigen die Beamtinnen und Beamte ihre Segways.

Lohnenswert ist das vielfältige Unterhaltungsprogramm auf der Aktionsfläche sowie den beiden Bühnen. Nach der Eröffnung und anschließenden Begrüßung durch Innenminister Peter Beuth und Polizeipräsident Bernd Paul auf der Hauptbühne zeigen die Motorradfahrer des Polizei-Motor-Sport-Clubs Marburg ihr fahrerisches Können auf der benachbarten Aktionsfläche. Der für die Mittagszeit laut Broschüre angekündigte Hubschrauber musste aufgrund eines Einsatz auf den Nachmittag verschoben werden. Dafür wurde das Festnahmeszenario der Einsatztrainer vorverlegt.

Anschließend wird auf der Aktionsfläche das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG), das seit wenigen Jahren in Mittelhessen eingesetzt wird, vorgestellt. Umgangssprachlich auch als Taser bekannt, kann das Gerät bei besonders gefährlichen Einsatzsituationen behilflich sein. Ein weiteres Highlight erwartet alle am frühen Nachmittag. Die Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) zeigen anhand eines Szenarios, bei dem es auch mal laut werden kann, ihr Können. Im Anschluss stehen die SEK Angehörigen sogar für gemeinsame Fotos und Fragen bereit. Besonders und neu ist an dem Sonntag die Vorführung des „QEZ“. Der Qualifizierte Einsatzzug wird ein Demonstrationsgeschehen, bei dem auch Feuer im Spiel ist, den Zuschauern zeigen. Ein tolles Programm wollen auch die mittelhessischen Hundeführer darbieten. Die Vierbeiner zeigen dabei, wie wertvoll sie für den täglichen Einsatz sein können. Abgerundet wird das Programm von einer Fahrraddarbietung.

Nicht weit davon entfernt ist die Hauptbühne, auf der unter anderem das über Hessen hinaus bekannte Landespolizeiorchester aufspielt. Dort treten auch bekannte Bands auf, es gibt auch Tanzdarbietungen und ein Interview einer Olympiateilnehmerin. Auch die Studiobühne bietet viel Kurzweiliges. So zeigt dort ein „Trickdieb“, wie man seine Wertsachen nicht mitführen sollte. Auch dort wird viel Musikalisches und Sportliches dargeboten.

Alle Besucherinnen und Besucher können an Führungen im Polizeipräsidium teilnehmen. Unkompliziert kann jeder die Gewahrsamszellen, die Leitstelle und die Kriminalpolizei besuchen. Dort zeigen Ermittler aus verschiedenen Kommissariaten die Bandbreite ihrer täglichen Arbeit. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Live-Tatort im Außenbereich.

Rund um den Bereich des Innenhofes kann eine Phantombildzeichnerin des Hessischen Landeskriminalamtes bewundert werden. Für die technisch versierten Besucherinnen und Besucher wird eine Drohne, ein Fahrsimulator, eine Reaktionswand und weitere multimediale Mitmachaktionen interessant sein. Weiter zeigen dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation Mittelhessen die Gafferwand. Auch spezialisierte Einheiten wie die Arbeitsgruppe Tuner / Poser und die Arbeitsgruppe Fahrrad zeigen Auszüge ihrer polizeilichen Arbeit. Nicht minder interessant ist das Präventionsprojekt rund um „Verkehrssicher in Mittelhessen“ (VIM). Dabei werden die beiden bekannten und erfolgreichen Aktionen BOB und MAX gezeigt. Auch zeigt eine Präventionsmeile Wissenswertes rund um dieses Thema (Opferhilfeeinrichtungen und vieles mehr).

Darüber hinaus werden heimische Kriminalautoren wie Hermann Henn und Erwin Müller ihre neuesten Bücher vorstellen. Eine Ausstellung zur politisch motivierten Kriminalität wird im Saal Florenz gezeigt. Abgerundet wird das Ganze durch einen Infostand von Pro-Polizei und der Aktion „Tour der Hoffnung“ sowie der Polizei- und Notfallseelsorge.

Die Besucher werden darauf gebeten, auf Rucksäcke und größere Handtaschen zu verzichten bzw. im Kofferraum des Autos zu belassen. Damit sollen Wartezeiten bei den notwendigen Kontrollen vermieden werden.

Mehr dazu ist im Internet unter

https://k.polizei.hessen.de/11480229212

zu finden.

Eine Broschüre mit Vorder- und Rückseite befindet sich im Anhang. Darin wird nochmals das Programm und die vielen Attraktionen dargestellt. Bilder der letzten Veranstaltung aus dem Jahr 2016 und eine Anfahrtsbeschreibung sind der Pressemeldung beigefügt.

Nidda: 24-Jähriger nach versuchtem Raub in Haft

Nidda: Nachdem ein 24-Jähriger am Dienstagabend (06.09.2022) versucht hatte eine Frau auszurauben, erließ ein Haftrichter des Amtsgerichts Gießen am Mittwoch (07.09.2022) Haftbefehl.

Eine 51-Jährige betrat am Dienstagabend (06.09.2022) gegen 21:45 Uhr, die Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße. Am dortigen Bankautomaten hob sie Bargeld ab.

Offenbar wurde sie hierbei von einem 24-Jährigen beobachtet, der sich ebenfalls im Sparkassenvorraum befand. Als die aus dem Wetteraukreis stammende Frau die Sparkasse verlassen wollte, sprach der unbekannte Mann sie an und hielt sie an den Armen fest.

Der Täter forderte ihre Geldbörse. Die Geschädigte weigerte sich, woraufhin der aus Eritrea stammende 24-Jährige sie an den Armen packte, an ihr zerrte und versuchte die Handtasche, in der sich die Geldbörse befand, zu entreißen. Die taffe Geschädigte wehrte sich und schaffte es, den immer noch an ihr zerrendenden Täter aus der Sparkasse herauszuschaffen.

Durch ihre Hilfeschreie wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und kamen ihr zur Hilfe.

Der bis dahin Unbekannte ließ von ihr ab und flüchtete.

Durch die Mithilfe eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte der Polizei den 24-jährigen Asylsuchenden noch am gleichen Abend in Nidda festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erließ ein Haftrichter am Mittwochmittag Haftbefehl gegen den in Nidda wohnenden Mann. Er sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.