Haiger: Astra Kombi am Bahnhof beschädigt –

Nach einer Sachbeschädigung an einem Opel auf dem Bahnhofsvorplatz sucht die Dillenburger Polizei Zeugen. Zwischen Montagnachmittag (05.09.2022), gegen 14.00 Uhr und Dienstagnachmittag (06.09.2022), gegen 14.00 Uhr stand dort in der oberen Parkreihe ein blauer Opel Astra Kombi. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte einen Stein gegen die Heckscheibe schleuderten und so einen Schaden von rund 500 Euro zurückließen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Eschenburg-Hirzenhain: Opel zerkratzt –

Rund 6.000 Euro wird die neue Lackierung eines Opels kosten, nachdem Unbekannte diesen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Der schwarze Astra parkte am Donnerstagabend (08.09.2022), zwischen 20.00 Uhr und 22.35 Uhr in der Faulchenstraße, vor der Hausnummer 5. Die Täter kratzten unter anderem ein „S“ in die Motorhaube des Opels. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg-Wissenbach: Blauen Roller geklaut –

Zwischen Dienstagmorgen (06.09.2022) und Mittwochnachmittag (07.09.2022) ließen Diebe einen in der Bezirksstraße abgestellten fahruntüchtigen Motorroller mitgehen. Aufgrund einer Panne ließ der Besitzer seinem Roller am Dienstag, gegen 07.15 Uhr, am Ortseingang – von Eibelshausen kommend – stehen, um ihn später dort abzuholen. Als er am nächsten Tage, gegen 13.00 Uhr, zurückkehrte, war der blaue Piaggio verschwunden. Diebe hatten sich den mit dem Versicherungskennzeichen „582 NDC“ zugelassenen Roller gegriffen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des blauen Piaggios geben können, werden gebeten sich unter Tel.: (07221) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Schönbach: Kennzeichen verschwunden –

In der Straße „Am Kramberg“ machten sich Diebe an einer dort abgestellten Honda zu schaffen. Die Täter montierten das Kennzeichen „DIL-ZY 166“ von der schwarzen Maschine ab. Zeugen, die die Täter am Dienstag (06.09.2022), zwischen 07.00 Uhr und 23.00 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Nummernschildes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Herborn: Unfallflucht in der Hainstraße –

Am Freitag vergangener Woche (02.09.2022) beschädigte ein Unfallfahrer eine in der Hainstraße geparkte B-Klasse. Der Besitzer stellte seinen silberfarbenen Benz gegen 09.50 Uhr in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Richtung Schießberg ab. Als er gegen 10.40 Uhr zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Vermutlich hatte der Flüchtige mit seinem Fahrzeug die Tür beim Vorbeifahren gestreift. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Mittenaar-Offenbach: Musikanlage ausgebaut –

Mit einer Radio-CD-Kombination, mehreren CDs, eine Bassbox, einem USB-Stick sowie einer Endstufe machten sich Autoaufbrecher im Gewerbegebiet „An der B255“ aus dem Staub. Ab dem 01.09.2022 stand dort auf einem Firmengelände ein grauer VW Passat. Die Täter öffneten den Wagen und beschädigten beim Ausbau der Beute die Innenverkleidung. Den Wert der gestohlenen Wertsachen beziffert der Besitzer auf rund 150 Euro – für die Reparaturen der Schäden werden etwa 500 Euro fällig. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Bischoffen – Aartalsee: Aus „UTV“ bedient –

Aus einem UTV (Utility-Terrain-Vehicle) oder auch Side-by-Side-Vehicle genannt, ließen Diebe in der Straße „Seeblick“ eine Akku-Kettensäge vom Hersteller „Stihl“ mitgehen. Das extrem geländegängige Fahrzeug mit einer angedeuteten Fahrerkabine – Windschutzscheibe und Dach, aber keine Türen – sowie einer kleinen Ladefläche stand am Montagmorgen (05.09.2022), zwischen 08.30 Uhr und 08.45 Uhr in Höhe der Hausnummer 8. Die Täter schnappten sich das rund 350 Euro teure Werkzeug aus dem Fußraum der Beifahrerseite. Wer hat die Diebe am Montagmorgen an dem Geländewagen beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der Kettensäge machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Hüttenberg-Rechtenbach: beide Kennzeichen gestohlen –

Unbekannte Kennzeichendiebe schlugen in der Nacht von Mittwoch (07.09.2022) auf Donnerstag (08.09.2022) an einem grauen Golf zu. Zwischen 22.00 Uhr und 07.45 Uhr ließen sie beide Nummernschilder „LDK-SH 741“ von dem in der Straße „Schmalheck“ geparkten Volkswagen mitgehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Psychische Ausnahmesituation / 21-Jähriger bedroht Polizei mit Messer –

Gestern Abend (08.09.2022) rückten mehrere Streifenwagen nach Niederbiel aus. Ein 21-jähriger Solmser randalierte gegen 19.20 Uhr in der Wohnung. Seine Mutter alarmierte die Polizei, worauf er mit einem Messer bewaffnet die Wohnung verließ. Er befand sich durch die Einnahme von Medikamenten und Alkohol offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Streifen der Wetzlarer Polizei trafen ihn in der Nähe auf einem Feld an. Umgehend drohte er den Polizisten für den Fall einer Annäherung an, diese mit dem Messer abzustechen. Die Streifenbesatzungen legten ihre Schutzausrüstungen an und hielten DEIG-Technik (Distanz-Elektroimpulsgerät) sowie eine Maschinenpistole bereit.

Einem Kollegen gelang es in einer 90 Minuten andauernden Verhandlung, den 21-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen. Er warf das Messer weg und ließ sich widerstandslos festnehmen. Mit einem Rettungswagen sollte er zunächst zu medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Eine Kollegin und ein Kollege begleiteten den Transport im Rettungswagen. Plötzlich griff er diese an: Er spuckte und trat nach diesen und versuchte sie trotz Fixierung zu schlagen. Der Versuch, der Kollegin in den Arm zu beißen, misslang – der Kollege trug eine Bisswunde im Oberschenkel davon. Die Angriffe waren begleitet von einer Schimpf- und Beleidigungstirade des 21-Jährigen.

Aufgrund der Medikamenteneinnahme und des Alkoholkonsums erfolgte im Krankenhaus eine intensivmedizinische Betreuung – für heute ist die Vorführung des Solmsers in einer psychiatrischen Klinik vorgesehen.

Auf den 21-Jährigen kommen unter anderem Strafanzeigen wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu.

Tag der offenen Tür 2022 beim Polizeipräsidium in Mittelhessen – Am Sonntag ist es soweit – So viele Attraktionen und Highlights wie noch nie

Gießen: Am kommenden Sonntag öffnet das Polizeipräsidium Mittelhessen seine Pforten und lädt alle Interessierten zum Besuch des „Tages der offenen Tür“ ein.

Am Sonntag, 11. September 2022, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, zeigt das Polizeipräsidium auf und vor dem Gelände in der Ferniestraße in Gießen seine gesamte Bandbreite.

„Ich freue mich sehr, dass wir nach fast genau sechs Jahren unser mittelhessisches Präsidium wieder präsentieren können. Als Abschluss des hessischen Polizeisommers, der bereits in allen anderen sechs Präsidien stattfand, lädt das Polizeipräsidium Mittelhessen alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür am Sonntag ein. Gegenüber unserer letzten Veranstaltung im Jahr 2016 haben wir unser Angebot für Sie nochmals deutlich erweitert und können neben den bekannten Darbietungen beispielsweise unser Distanz-Elektro-Impulsgerät, unseren Qualifizierten Einsatzzug oder auch einen „Trickdieb“ präsentieren. Ein Schwerpunkt ist neben den vielen anderen Vorführungen, Darbietungen und den Mitmachaktionen auch unser großer Stand der Nachwuchsgewinnung. Ich freue mich auch sehr, dass unser Innenminister Peter Beuth alle Gäste an der Hauptbühne herzlich willkommen heißen wird.“, so Polizeipräsident Bernd Paul.

Bei dem Tag der offenen Tür im Jahr 2016 strömten etwa 16.000 Zuschauer trotz durchwachsenen Wetters auf das Gelände und zeigten den hohen Zuspruch, den die mittelhessische Polizei hat. 2022 wurde das „Ausstellungsgelände“ gegenüber 2016 vergrößert und umfasst neben dem Gelände des Polizeipräsidiums nun auch den Bereich der Ferniestraße bis zur Einmündung der Ernst-Leitz-Straße.

Um das Präsidium in dem eher gewerblich geprägten Bereich Gießens haben die Planer einige größere Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto kommen, reserviert. Ebenso, und das ist neu, wurde ein großer Fahrradparkplatz eingerichtet. Direkt daneben kann man auch gleich sein Rad ohne Anmeldung und kostenlos codieren lassen. Auch die sehr gute Lage des Präsidiums lässt es zu, mit Bus und Bahn zu kommen. Ein spezieller Service wird auch für Menschen mit Behinderungen direkt vor dem Eingang mit einem „Holen-Bringen-Begleiten“ angeboten. An den Veranstaltungsorten sind auch Gebärdendolmetscher im Einsatz. Wichtig ist auch, dass ein sehr breites Verpflegungsangebot zur Verfügung steht. Getränke und auch sanitäre Anlagen sowie eine Wickelstation stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die vielen Highlights und Aktionen bieten für jedes Alter und alle Interessierten etwas. So kommen Kinder voll auf ihre Kosten. Auch sind eine Hüpfburg, eine Puppenbühne, eine Lesung, bei der auch Polizeipräsident Bernd Paul vorliest, Teil des Programms. Weiter wird eine Station, bei der Kinder Fingerabdrücke abgeben können, sowie eine Mal- und Bastelstation, ein Motorrad und vieles andere mehr den jungen Besucherinnen und Besuchern angeboten.

Für Groß und Klein sind auch die „tierischen“ Aktionen einen Besuch wert. So können der Stand der mittelhessischen Polizeibienen und deren Imker sowie die Polizeipferde und die Polizeihunde näher betrachtet werden. Bestaunen kann man bereits zu Beginn der großen Ausstellung die vielen Fahrzeuge der hessischen Polizei. Angefangen vom Oldtimer bis hin zum Wasserwerfer und Umweltbus sind die vielen Facetten der Polizeifahrzeuge zu sehen. Dabei werden Polizeifahrzeuge aus allen Jahrzehnten, angefangen in den 50ern, gezeigt.

Zu Beginn haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachwuchsgewinnung einen großen Stand. Hier können sich die zukünftigen Polizistinnen und Polizisten wertvolle Tipps geben lassen. Eine Bankdrückaktion rundet das Programm ab. Nicht weit davon entfernt haben die mittelhessischen Schutzleute vor Ort (SvO) einen Informationsstand. Auch zeigen die Beamtinnen und Beamte ihre Segways.

Lohnenswert ist das vielfältige Unterhaltungsprogramm auf der Aktionsfläche sowie den beiden Bühnen. Nach der Eröffnung und anschließenden Begrüßung durch Innenminister Peter Beuth und Polizeipräsident Bernd Paul auf der Hauptbühne zeigen die Motorradfahrer des Polizei-Motor-Sport-Clubs Marburg ihr fahrerisches Können auf der benachbarten Aktionsfläche. Der für die Mittagszeit laut Broschüre angekündigte Hubschrauber musste aufgrund eines Einsatz auf den Nachmittag verschoben werden. Dafür wurde das Festnahmeszenario der Einsatztrainer vorverlegt.

Anschließend wird auf der Aktionsfläche das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG), das seit wenigen Jahren in Mittelhessen eingesetzt wird, vorgestellt. Umgangssprachlich auch als Taser bekannt, kann das Gerät bei besonders gefährlichen Einsatzsituationen behilflich sein. Ein weiteres Highlight erwartet alle am frühen Nachmittag. Die Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) zeigen anhand eines Szenarios, bei dem es auch mal laut werden kann, ihr Können. Im Anschluss stehen die SEK Angehörigen sogar für gemeinsame Fotos und Fragen bereit. Besonders und neu ist an dem Sonntag die Vorführung des „QEZ“. Der Qualifizierte Einsatzzug wird ein Demonstrationsgeschehen, bei dem auch Feuer im Spiel ist, den Zuschauern zeigen. Ein tolles Programm wollen auch die mittelhessischen Hundeführer darbieten. Die Vierbeiner zeigen dabei, wie wertvoll sie für den täglichen Einsatz sein können. Abgerundet wird das Programm von einer Fahrraddarbietung.

Nicht weit davon entfernt ist die Hauptbühne, auf der unter anderem das über Hessen hinaus bekannte Landespolizeiorchester aufspielt. Dort treten auch bekannte Bands auf, es gibt auch Tanzdarbietungen und ein Interview einer Olympiateilnehmerin. Auch die Studiobühne bietet viel Kurzweiliges. So zeigt dort ein „Trickdieb“, wie man seine Wertsachen nicht mitführen sollte. Auch dort wird viel Musikalisches und Sportliches dargeboten.

Alle Besucherinnen und Besucher können an Führungen im Polizeipräsidium teilnehmen. Unkompliziert kann jeder die Gewahrsamszellen, die Leitstelle und die Kriminalpolizei besuchen. Dort zeigen Ermittler aus verschiedenen Kommissariaten die Bandbreite ihrer täglichen Arbeit. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Live-Tatort im Außenbereich.

Rund um den Bereich des Innenhofes kann eine Phantombildzeichnerin des Hessischen Landeskriminalamtes bewundert werden. Für die technisch versierten Besucherinnen und Besucher wird eine Drohne, ein Fahrsimulator, eine Reaktionswand und weitere multimediale Mitmachaktionen interessant sein. Weiter zeigen dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation Mittelhessen die Gafferwand. Auch spezialisierte Einheiten wie die Arbeitsgruppe Tuner / Poser und die Arbeitsgruppe Fahrrad zeigen Auszüge ihrer polizeilichen Arbeit. Nicht minder interessant ist das Präventionsprojekt rund um „Verkehrssicher in Mittelhessen“ (VIM). Dabei werden die beiden bekannten und erfolgreichen Aktionen BOB und MAX gezeigt. Auch zeigt eine Präventionsmeile Wissenswertes rund um dieses Thema (Opferhilfeeinrichtungen und vieles mehr).

Darüber hinaus werden heimische Kriminalautoren wie Hermann Henn und Erwin Müller ihre neuesten Bücher vorstellen. Eine Ausstellung zur politisch motivierten Kriminalität wird im Saal Florenz gezeigt. Abgerundet wird das Ganze durch einen Infostand von Pro-Polizei und der Aktion „Tour der Hoffnung“ sowie der Polizei- und Notfallseelsorge.

Die Besucher werden darauf gebeten, auf Rucksäcke und größere Handtaschen zu verzichten bzw. im Kofferraum des Autos zu belassen. Damit sollen Wartezeiten bei den notwendigen Kontrollen vermieden werden.

Mehr dazu ist im Internet unter

https://k.polizei.hessen.de/11480229212

zu finden.

Eine Broschüre mit Vorder- und Rückseite befindet sich im Anhang. Darin wird nochmals das Programm und die vielen Attraktionen dargestellt. Bilder der letzten Veranstaltung aus dem Jahr 2016 und eine Anfahrtsbeschreibung sind der Pressemeldung beigefügt.