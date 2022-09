Unruhestifter im Bahnhof Gießen

Gießen (ots) – Für mächtig Ärger sorgte im Laufe des gestrigen Tages ein

21-jähriger Mann aus Gießen. Gegen 14 Uhr ging der junge Mann erst einen

Mitarbeiter der Hessischen Landesbahn im Zug an. Zunächst blieb es bei

Beleidigungen. Später wurde der Mann jedoch handgreiflich und würgte den

Bahnmitarbeiter am Hals. Dieser konnte sich aus dem Griff befreien und aus dem

Zug fliehen. Eine verständigte Streife des Bundespolizeireviers Gießen konnte

den 21-jährigen Angreifer in der Bahnhofshalle stellen. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freiem Fuß belassen.

Keine halbe Stunde später ging der 21-Jährige einen anderen Bahnmitarbeiter am

Bahnsteig 4/5 körperlich an. Ohne Grund rempelte er den Mitarbeiter von der

Seite an. Glücklicherweise fiel dieser nicht in den Gleisbereich. Erneut musste

eine Streife des Bundespolizeireviers anrücken. Diesmal musste er die Beamten

zum Revier begleiten. Gegen 15:10 Uhr kam der Mann wieder frei.

Gegen 20:30 Uhr schlug der 21-Jährige erneut zu und bedrohte einen Reisenden in

der Bahnhofshalle mit den Worten: ,,Du wirst heute nicht mehr nach Hause kommen

und tot am Boden liegen.“ Als die Streife eintraf, war der 21-jährige

Unruhestifter nicht mehr vor Ort.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Wer

Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Bier und Werkzeug weg

Aus einem geparkten Peugeot Boxer entwendeten Diebe zwischen 14 Uhr am Mittwoch, 7. September, und 8 Uhr am Donnerstag Dosenbier, einen Werkzeugkoffer und weiteres Werkzeug im Gesamtwert von etwa 1.300 Euro. Dafür hebelten sie zunächst ein Fenster des weißen Fahrzeugs auf und gelangten so in den Innenraum. Die Schadenshöhe am Fahrzeug steht noch nicht fest, die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Buseck- Großen-Buseck: Tür in Kirche aufgebrochen

Unbekannte nutzten in der Bismarckstraße brachiale Gewalt, um die Tür zu einem Nebenraum in der Kirche aufzubrechen. Bei der anschließenden Raumdurchsuchung fanden sie offenbar nichts Brauchbares und flüchteten somit ohne Beute. Der versuchte Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch, 7. September, 20 Uhr, und Donnerstag, 18.45 Uhr. Die Kriminalpolizei Gießen bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 0641/7006-6555).

Gießen: Schmierereien an Schule

Mehrere Hausfassaden einer Schule im Alter Steinbacher Weg beschmierten Unbekannte mit Schriftzügen. Zwischen 23 Uhr am Donnerstag, 8. September, und 6.30 Uhr am Freitag entstanden dadurch Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Beamten der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Landkreis: Betrüger lassen nicht nach

Die Polizei bittet weiterhin darum, mit Nachbarn, Freunden und Verwandten über die gängigsten Betrugsmaschen zu reden und diese bekannter zu machen. Allein am Donnerstag, 8. September, erhielt die Polizei etliche Hinweise zu betrügerischen Anrufen und Nachrichten, bei denen die Betrüger die Maschen „Schockanrufer“, „Falscher Polizeibeamter“, „Europol-Mitarbeiter“, „Gewinnversprechen“ und „Whatsapp-Trick“ nutzten. Nach bisherigen Kenntnisstand verlief in einem Fall die Masche „Whatsapp“ erfolgreich: Betrüger gaben sich dabei als die Tochter mit neuer Handynummer aus und baten nach einigen ausgetauschten Nachrichten um die Überweisung von knapp 2.000 Euro. Im Glauben, der eigenen Tochter aus der Klemme zu helfen, überwies die angeschriebene Mutter das Geld. Zudem fiel ein Mann auf Betrüger herein, die ihm vorgaukelten, 35.000 Euro gewonnen zu haben. Um den Betrag ausgezahlt zu bekommen, forderten sie ihn auf, 1.000 Euro in Form von Bezahlkarten-Codes zu übermitteln. Dieser Aufforderung kam er nach. Eine Auszahlung an ihn blieb aber aus.

Gießen: Nach Diebstahl von Energy-Drinks zwei Männer festgenommen – Komplize noch flüchtig

Drei Männer versuchten Mittwochfrüh eine Palette Energy-Getränke im Wert von 50 Euro zu stehlen. Gegen 18.15 Uhr betrat das Trio zunächst einen Einkaufsmarkt in der Grünberger Straße und verstaute die Dosen in Taschen. Ein Angestellter sprach die Männer an und nahm ihnen die Taschen ab. Anschließend verließen sie das Geschäft und gingen in den nebenanliegenden Getränkemarkt, worauf der Angestellte die dortigen Mitarbeiter über das Diebes-Trio informierte. Als ein Angestellter aus dem Getränkemarkt das Trio des Marktes verweisen wollte, griff ihn ein 22-Jähriger Dieb an. Er beleidigte, bespuckte und schlug ihn. Sein Komplize nutzte die Gelegenheit und flüchtete mit einer Palette Energy-Getränke. Bei seiner Flucht warf er diese Palette im Eingangsbereich gegen einen 41-jährigen Kunden und konnte unerkannt letztendlich entkommen. Nachdem der 22-Jährige aus dem Laden verbracht worden war, warf er mit Steinen gegen Mitarbeiter und einen PKW. Er traf eine 16-Jährige, die leichte Schmerzen verspürte. An dem PKW entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden. Passanten hielten den Steinewerfer bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Polizei nahm ihn und einen zweiten Komplizen, einen 18-Jährigen, fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden Festgenommenen, einen Algerier und einen Matrokkaner, wieder.

Beschreibung des flüchtigen Komplizen: Der Unbekannte trug eine Bluejeans und einen roten Pulli

Hinweise zu dem flüchtigen Komplizen erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Radfahrer und Autofahrer kontrolliert

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen kontrollierten am Donnerstag im Erdkauter Weg und Schiffenberger Weg die Regeltreue der vorbeifahrenden Radfahrer und Autofahrer. Zwischen 12.30 und 15.30 Uhr stoppten sie 17 Radfahrer und 19 Autofahrer. Insgesamt beanstandeten die Experten 21 Fahrer bzw. Fahrzeuge. Die überwiegende Anzahl der Fahrer verstießen gegen die vorgeschriebene Fahrtrichtung (Zeichen 209) und müssen ein Verwarnungsgeld zahlen.

Gießen: E-Bike-Fahrer berauscht unterwegs

Eine Polizeistreife stoppte Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr in der Grünberger Straße einen berauschten E-Scooter-Fahrer. Er war dort in Schlangenlinien unterwegs. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest bei dem 28-Jährigen reagierte positiv auf Kokain und THC. Zudem fanden die Ordnungshüter bei ihm eine geringe Menge an Marihuana. Nach einer Blutentnahme durfte der Biker die Polizeiwache wieder verlassen.

Staufenberg: Grundschüler im Einsatz für mehr Verkehrssicherheit – Blitz für Kids in Staufenberg

Mit der Aktion Blitz für Kids warben am Mittwochmorgen (07. September) Viertklässler aus Staufenberg auf ihrem Schulweg für mehr Rücksicht im Straßenverkehr.

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen maßen die Geschwindigkeiten vorbeifahrender Autos und hielten sie an. Fuhren sie vorschriftsmäßig, übergaben die Kinder eine „grüne Karte“ und bedankten sich für das vorbildliche Verhalten. Rasern händigten sie eine „gelbe Karte“ aus, wiesen auf die Gefahren für zu schnelles Fahren hin und forderten dazu auf, künftig die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten.

Die angehaltenen Autofahrerinnen und Autofahrer zeigten sich beeindruckt aus einem Kindermund den Appell zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu hören – authentischer kann man nicht für Rücksicht auf Schulwegen werben. Den Kindern machte es sichtlich Spaß für kurze Zeit in die Rolle eines echten Polizisten zu schlüpfen.

Insgesamt fuhren 27 Fahrzeuge durch die Messstelle vor der Schule. Lediglich vier Autos waren in der 50-er Zone zu schnell. Allerdings waren sie im Toleranzbereich (52 – 54 km/h), so dass die Fahrerinnen und Fahrer nicht gebührenpflichtig verwarnt werden mussten.

Auch der Bürgermeister der Gemeinde Staufenberg Peter Gefeller und die Schulleiterin der Goetheschule ließen es sich nicht nehmen, die Werbeaktion für mehr Verkehrssicherheit in den Vormittagsstunden zu begleiten.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Radfahrerin nach Unfall schwerverletzt

Eine Schwerverletzte und 7.000 Euro Sachschaden war die Folge eines Verkehrsunfalles an der Kreuzung Nordanlage/Dammstraße. Am Mittwochabend war ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Audi auf der Nordanlage von der Marburger Straße in Richtung Neustädter Tor unterwegs und hielt an einer roten Ampel zur Dammstraße an. Die Ampel schaltete sich aufgrund der Nachtzeit (21.00 Uhr) aus und der Audifahrer wollte nach links abbiegen. Dabei erfasste er eine 36-jährige Bikerin auf ihrem Rennrad, die auf der Nordanlage in Richtung Marburger Straße unterwegs war. Die Radfahrerin fiel zu Boden und blieb dort verletzt liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord in Verbindung zu setzen.

Gießen: Golf touchiert

In der Reichenberger Straße touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Golf und fuhr anschließend davon. Der graue Kompaktwagen stand dort am Freitag (02. September) zwischen 21.30 und 12.15 Uhr. Der Schaden am Außenspiegel wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Parkplatzrempler

1000 Euro wird die Reparatur an einem BMW kosten, nach dem ein Unbekannter gegen die Stoßstange des Fahrzeuges in dem Parkhaus der Galerie Neustädter Tor (Ebene1) stieß. Der weiße 116d stand dort am Donnerstag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Tag der offenen Tür 2022 beim Polizeipräsidium in Mittelhessen – Am Sonntag ist es soweit – So viele Attraktionen und Highlights wie noch nie

Gießen: Am kommenden Sonntag öffnet das Polizeipräsidium Mittelhessen seine Pforten und lädt alle Interessierten zum Besuch des „Tages der offenen Tür“ ein.

Am Sonntag, 11. September 2022, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, zeigt das Polizeipräsidium auf und vor dem Gelände in der Ferniestraße in Gießen seine gesamte Bandbreite.

„Ich freue mich sehr, dass wir nach fast genau sechs Jahren unser mittelhessisches Präsidium wieder präsentieren können. Als Abschluss des hessischen Polizeisommers, der bereits in allen anderen sechs Präsidien stattfand, lädt das Polizeipräsidium Mittelhessen alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür am Sonntag ein. Gegenüber unserer letzten Veranstaltung im Jahr 2016 haben wir unser Angebot für Sie nochmals deutlich erweitert und können neben den bekannten Darbietungen beispielsweise unser Distanz-Elektro-Impulsgerät, unseren Qualifizierten Einsatzzug oder auch einen „Trickdieb“ präsentieren. Ein Schwerpunkt ist neben den vielen anderen Vorführungen, Darbietungen und den Mitmachaktionen auch unser großer Stand der Nachwuchsgewinnung. Ich freue mich auch sehr, dass unser Innenminister Peter Beuth alle Gäste an der Hauptbühne herzlich willkommen heißen wird.“, so Polizeipräsident Bernd Paul.

Bei dem Tag der offenen Tür im Jahr 2016 strömten etwa 16.000 Zuschauer trotz durchwachsenen Wetters auf das Gelände und zeigten den hohen Zuspruch, den die mittelhessische Polizei hat. 2022 wurde das „Ausstellungsgelände“ gegenüber 2016 vergrößert und umfasst neben dem Gelände des Polizeipräsidiums nun auch den Bereich der Ferniestraße bis zur Einmündung der Ernst-Leitz-Straße.

Um das Präsidium in dem eher gewerblich geprägten Bereich Gießens haben die Planer einige größere Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto kommen, reserviert. Ebenso, und das ist neu, wurde ein großer Fahrradparkplatz eingerichtet. Direkt daneben kann man auch gleich sein Rad ohne Anmeldung und kostenlos codieren lassen. Auch die sehr gute Lage des Präsidiums lässt es zu, mit Bus und Bahn zu kommen. Ein spezieller Service wird auch für Menschen mit Behinderungen direkt vor dem Eingang mit einem „Holen-Bringen-Begleiten“ angeboten. An den Veranstaltungsorten sind auch Gebärdendolmetscher im Einsatz. Wichtig ist auch, dass ein sehr breites Verpflegungsangebot zur Verfügung steht. Getränke und auch sanitäre Anlagen sowie eine Wickelstation stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die vielen Highlights und Aktionen bieten für jedes Alter und alle Interessierten etwas. So kommen Kinder voll auf ihre Kosten. Auch sind eine Hüpfburg, eine Puppenbühne, eine Lesung, bei der auch Polizeipräsident Bernd Paul vorliest, Teil des Programms. Weiter wird eine Station, bei der Kinder Fingerabdrücke abgeben können, sowie eine Mal- und Bastelstation, ein Motorrad und vieles andere mehr den jungen Besucherinnen und Besuchern angeboten.

Für Groß und Klein sind auch die „tierischen“ Aktionen einen Besuch wert. So können der Stand der mittelhessischen Polizeibienen und deren Imker sowie die Polizeipferde und die Polizeihunde näher betrachtet werden. Bestaunen kann man bereits zu Beginn der großen Ausstellung die vielen Fahrzeuge der hessischen Polizei. Angefangen vom Oldtimer bis hin zum Wasserwerfer und Umweltbus sind die vielen Facetten der Polizeifahrzeuge zu sehen. Dabei werden Polizeifahrzeuge aus allen Jahrzehnten, angefangen in den 50ern, gezeigt.

Zu Beginn haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nachwuchsgewinnung einen großen Stand. Hier können sich die zukünftigen Polizistinnen und Polizisten wertvolle Tipps geben lassen. Eine Bankdrückaktion rundet das Programm ab. Nicht weit davon entfernt haben die mittelhessischen Schutzleute vor Ort (SvO) einen Informationsstand. Auch zeigen die Beamtinnen und Beamte ihre Segways.

Lohnenswert ist das vielfältige Unterhaltungsprogramm auf der Aktionsfläche sowie den beiden Bühnen. Nach der Eröffnung und anschließenden Begrüßung durch Innenminister Peter Beuth und Polizeipräsident Bernd Paul auf der Hauptbühne zeigen die Motorradfahrer des Polizei-Motor-Sport-Clubs Marburg ihr fahrerisches Können auf der benachbarten Aktionsfläche. Der für die Mittagszeit laut Broschüre angekündigte Hubschrauber musste aufgrund eines Einsatz auf den Nachmittag verschoben werden. Dafür wurde das Festnahmeszenario der Einsatztrainer vorverlegt.

Anschließend wird auf der Aktionsfläche das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG), das seit wenigen Jahren in Mittelhessen eingesetzt wird, vorgestellt. Umgangssprachlich auch als Taser bekannt, kann das Gerät bei besonders gefährlichen Einsatzsituationen behilflich sein. Ein weiteres Highlight erwartet alle am frühen Nachmittag. Die Beamten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) zeigen anhand eines Szenarios, bei dem es auch mal laut werden kann, ihr Können. Im Anschluss stehen die SEK Angehörigen sogar für gemeinsame Fotos und Fragen bereit. Besonders und neu ist an dem Sonntag die Vorführung des „QEZ“. Der Qualifizierte Einsatzzug wird ein Demonstrationsgeschehen, bei dem auch Feuer im Spiel ist, den Zuschauern zeigen. Ein tolles Programm wollen auch die mittelhessischen Hundeführer darbieten. Die Vierbeiner zeigen dabei, wie wertvoll sie für den täglichen Einsatz sein können. Abgerundet wird das Programm von einer Fahrraddarbietung.

Nicht weit davon entfernt ist die Hauptbühne, auf der unter anderem das über Hessen hinaus bekannte Landespolizeiorchester aufspielt. Dort treten auch bekannte Bands auf, es gibt auch Tanzdarbietungen und ein Interview einer Olympiateilnehmerin. Auch die Studiobühne bietet viel Kurzweiliges. So zeigt dort ein „Trickdieb“, wie man seine Wertsachen nicht mitführen sollte. Auch dort wird viel Musikalisches und Sportliches dargeboten.

Alle Besucherinnen und Besucher können an Führungen im Polizeipräsidium teilnehmen. Unkompliziert kann jeder die Gewahrsamszellen, die Leitstelle und die Kriminalpolizei besuchen. Dort zeigen Ermittler aus verschiedenen Kommissariaten die Bandbreite ihrer täglichen Arbeit. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Live-Tatort im Außenbereich.

Rund um den Bereich des Innenhofes kann eine Phantombildzeichnerin des Hessischen Landeskriminalamtes bewundert werden. Für die technisch versierten Besucherinnen und Besucher wird eine Drohne, ein Fahrsimulator, eine Reaktionswand und weitere multimediale Mitmachaktionen interessant sein. Weiter zeigen dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiautobahnstation Mittelhessen die Gafferwand. Auch spezialisierte Einheiten wie die Arbeitsgruppe Tuner / Poser und die Arbeitsgruppe Fahrrad zeigen Auszüge ihrer polizeilichen Arbeit. Nicht minder interessant ist das Präventionsprojekt rund um „Verkehrssicher in Mittelhessen“ (VIM). Dabei werden die beiden bekannten und erfolgreichen Aktionen BOB und MAX gezeigt. Auch zeigt eine Präventionsmeile Wissenswertes rund um dieses Thema (Opferhilfeeinrichtungen und vieles mehr).

Darüber hinaus werden heimische Kriminalautoren wie Hermann Henn und Erwin Müller ihre neuesten Bücher vorstellen. Eine Ausstellung zur politisch motivierten Kriminalität wird im Saal Florenz gezeigt. Abgerundet wird das Ganze durch einen Infostand von Pro-Polizei und der Aktion „Tour der Hoffnung“ sowie der Polizei- und Notfallseelsorge.

Die Besucher werden darauf gebeten, auf Rucksäcke und größere Handtaschen zu verzichten bzw. im Kofferraum des Autos zu belassen. Damit sollen Wartezeiten bei den notwendigen Kontrollen vermieden werden.

Mehr dazu ist im Internet unter

https://k.polizei.hessen.de/11480229212

zu finden.

Eine Broschüre mit Vorder- und Rückseite befindet sich im Anhang. Darin wird nochmals das Programm und die vielen Attraktionen dargestellt. Bilder der letzten Veranstaltung aus dem Jahr 2016 und eine Anfahrtsbeschreibung sind der Pressemeldung beigefügt.