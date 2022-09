Betrüger fordern mit Schockanruf 30.000 Euro; Opfer fällt nicht darauf herein; Polizei gibt Tipps

Polizei Hessisch Lichtenau

In Großalmerode ist eine 80-Jährige Frau am Donnerstagnachmittag das Opfer von Telefonbetrügern geworden. Für einen angeblichen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang den ihre Enkeltochter verschuldet habe, forderten die Betrüger, die sich am Telefon wechselweise als Enkeltochter und ermittelnder Polizeibeamter ausgaben, eine Kautionssumme von 30.000 Euro, damit die Unfallverursacherin nicht in Haft müsse. Der Anruf ging bei der Seniorin gegen 14.50 Uhr ein, die Frau reagierte allerdings nicht auf die Forderungen der Betrüger, sondern erstattete im Anschluss Anzeige, so dass es in diesem Fall nicht zu einem Schaden kam.

Tipps:

Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis. Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck

setzen. Vereinbaren Sie frühestens für den kommenden Tag einen Gesprächstermin und überprüfen Sie die Angaben. Lassen Sie sich vom Anrufer die Telefonnummer geben und

überprüfen Sie diese mit bereits bekannten Nummern. Rufen Sie die jeweilige Person unter der ihnen bekannten Nummer

an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen bei

Familienangehörigen Rücksprache. In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die

Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine

(1) Beim Rangieren Pfosten und Beleuchtungseinrichtung touchiert

In Langehain haben Paketzusteller eines größeren Logistikbetriebes am Donnerstag einen Schaden an einer Beleuchtungseinrichtung und einem Lichtschalterpfosten verursacht. Zuvor hatten die Paketzusteller Ware im Eschenweg zugestellt, mussten dann aber mit ihrem Lieferwagen den unbefestigten einspurigen Eschenweg zurückfahren, da ein weiteres Befahren des Eschenwegs auf Grund der Fahrzeuggröße nicht möglich war. In einer Grundstückseinfahrt wendete der verantwortliche Fahrer dann das Fahrzeug und prallte dann beim Rückwärtsfahren mit dem Fahrzeugheck gegen eine ca. 80cm hohe Einfahrtsbeleuchtung aus Edelstahl und einen Lichtschalterpfosten, die dadurch letztlich vollständig umgefahren wurden. Im Anschluss stiegen Fahrer und Beifahrer aus und richteten die beiden beschädigten Gegenstände provisorisch auf. Als die Grundstücksbesitzerin hinzukam erklärten die Männer, dass kein Schaden entstanden sei und entfernten sich trotz der Einwände der Geschädigten unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr und wurde von der Geschädigten später bei den Beamten aus Eschwege als Unfallflucht zur Anzeige gebracht. Das Kennzeichen des verursachenden Logistikfahrzeugs konnte die Geschädigte den Beamten mitteilen. Weitere Ermittlungen folgen nun.

(2) Grüner Ford Focus beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Ebenfalls Ermittlungen wegen Unfallflucht führen die Beamten in Eschwege, nachdem am Donnerstag zwischen 11.15 Uhr und 14.00 Uhr in der Langenhainer Straße in Reichensachsen ein geparkter Ford Focus beschädigt wurde. Bei dem Auto wurde der linke Außenspiegel durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer abgefahren. Hinweise zu dem Verursacher nimmt in diesem Fall die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

(3) Unfallflucht geklärt; Polizei ermittelt gegen 46-jährigen Autofahrer

In Sachen Unfallflucht wird auch gegen einen 46-jährigen Autofahrer aus Eschwege ermittelt. Der Mann soll am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 15.00 Uhr im Bereich „An den Anlagen“ beim Rückwärtsausparken mit seinem Auto gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sein. Die entstandenen Schäden belaufen sich hier auf 200 Euro beim Verursacher und 1000 Euro bei dem Geschädigten.

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 7500 Euro

Am Donnerstagnachmittag ist ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau auf der Landesstraße L 3424 auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem entgegenkommenden Kleinbus kollidiert, der von einem 61-Jährigen aus Weißenborn gefahren wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, als der 23-Jährige von Langenhain in Richtung Weißenborn unterwegs war. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf 3500 Euro am Pkw des Verursachers und 4000 Euro an dem beteiligten Kleinbus. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.

Auffahrunfall; Beteiligte leicht verletzt

Eine 69-jährige Autofahrerin aus Wutha-Farnroda und ein 23-jähriger Autofahrer aus Sontra befuhren beide am Donnerstagmittag gegen 13.00 Uhr mit ihren Autos in Oetmannshausen die Kassler Straße in Richtung Bischhausen. Als die 69-Jährige verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, erkannte dies der 23-Jährige zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er auf den vorausfahrenden Pkw der Frau auffuhr. Das Auto der Frau war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Beide Beteiligte sowie eine Mitfahrerin des 23-Jährigen klagten an der Unfallstelle zudem über Hals- bzw. Rückenschmerzen. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war allerdings nicht notwendig, die Unfallbeteiligten wollten später eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Schäden an den Fahrzeugen sind noch nicht abschließend beziffert.

Wildunfall

Am Freitagmorgen gegen 05.45 Uhr kollidierte eine 20-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau mit einem Fuchs, als sie auf der B 487 von Retterode in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Der Fuchs verendete schließlich am Unfallort, der Schaden am Auto der jungen Frau beläuft sich auf 2000 Euro.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Die Beamten der Polizei Eschwege haben am Donnerstagabend einem 45-jährigen Autofahrer aus Meinhard den Führerschein abgenommen. Die Beamten hatten den Fahrer in Wanfried nach vorherigen Hinweisen wegen auffälliger Fahrweise auf einem Parkplatz kontrolliert und mit dem Mann einen Atemalkoholtest gemacht. Dieser ergab um kurz vor 19.30 Uhr einen Wert von fast 3 Promille. In der Folge musste der 45-Jährige die Beamten ins Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zigarettenautomat aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

In der Hindenlangstraße in Eschwege haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufgebrochen und daraus Zigarettenschachteln und Münzgeld in noch unbekannter Höhe geklaut. Die Täter richteten außerdem Sachschaden an, der auf 500 Euro beziffert wird. Der Vorfall wurde am gestrigen Donnerstagabend um kurz vor 18.00 Uhr bei der Polizei in Eschwege zur Anzeige gebracht. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Auto zerkratzt; Polizei sucht Zeugen

In der Augustastraße in Eschwege ist ein grauer BMW 316 von unbekannten Tätern auf der Beifahrerseite zerkratzt worden. Der angerichtete Schaden beläuft sich hier auf 500 Euro. Angezeigt wurde die Tat am Donnerstagnachmittag um 16.15 Uhr, die Tatzeit kann allerdings bis zum 28. August zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Diebstahl von Baumaterial; Polizei sucht Zeugen

Bei den Beamten der Polizei in Sontra wurde am gestrigen Abend eine Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. Demnach haben Unbekannte aus dem Garten eines Privatgrundstücks im Weinbergweg in Sontra zwei Gitterträger aus Aluminium (Baumaterial) im Wert von 500 Euro geklaut. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch 12.00 Uhr und Donnerstag 18.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0.

Wildunfall

Mit einem Waschbären kollidierte bereits am Mittwochabend ein aus Sontra stammender Autofahrer, der gegen 22.30 Uhr von Cornberg in Richtung Sontra auf der B 27 unterwegs war. Das Tier, das unvermittelt die Fahrbahn überquert hatte, verendete noch am Unfallort. Der Schaden am Pkw beziffert sich auf 2000 Euro.

Polizei Hessisch Lichtenau

Laterne gestreift; Schaden 800 Euro

Eine 82-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau hat gestern Nachmittag gegen 16.50 Uhr in der Landgrafenstraße aus Unachtsamkeit eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand touchiert. Dabei bekam das Auto der Frau einen Streifschaden von 500 Euro ab. Die Laterne wurde mit 300 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Vorfahrt genommen; Schaden 2600 Euro

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Frielendorf hat gestern einer 20-jährigen Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau die Vorfahrt genommen und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann befuhr gegen 15.25 Uhr in Hessisch Lichtenau die Straße „Am Lohwasser“ und missachtete dann an der Einmündung zur Fürstenhagener Straße die 20-Jährige, die von der Fürstenhagener Straße kommend bevorrechtigt nach links in die Straße „Am Lohwasser“ abbog. Bei der nachfolgenden Kollision entstand ein Schaden von 2000 Euro am Auto des Verursachers. Der andere Wagen wurde mit 600 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Witzenhausen

Kennzeichendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In Unterrieden haben Unbekannte in der Lindenstraße im Bereich des Lindenplatzes von einem roten Piaggio Dreirad das Versicherungskennzeichen 168-MZD im Wert von 34 Euro geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch 17.00 Uhr und Donnerstag 18.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.