Versuchter Einbruch in Gartencenter – Täter flüchteten ohne Beute

Fritzlar – Tatzeit: Freitag, 09.09.2022, 01:50 Uhr

Am frühen Freitagmorgen (09.09.2022) gegen 01:50 Uhr versuchten unbekannte Täter in einen Gartencenter im Bereich der Straße Lindenweg in Fritzlar einzubrechen.

Die Unbekannten hebelten hierbei gewaltsam ein Fenster des Gebäudes auf und verschafften sich so unberechtigt Zutritt. Kurz darauf ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Gegenstände gestohlen. Die Sachschadenshöhe beläuft sich derzeit auf geschätzte 500,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Angesägter Baum fällt auf Bundesstraße – Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr – Ermittlungen gegen Unbekannt

Gilserberg – Zeit: Donnerstag, 08.09.2022, 22:20 Uhr

Am Donnerstagabend (08.09.2022) gegen 22:20 Uhr fiel eine Eiche auf Höhe Gilserberg-Winterscheid auf die Fahrbahn der Bundesstraße 3.

Die herbeigerufene Feuerwehr, die den Baum entfernen sollte bzw. die Fahrbahn räumen sollte, verständigte noch während der Aufräumarbeiten die zuständige Polizeistation Schwalmstadt. Feuerwehrleute hatten festgestellt, dass der Baum im unteren Stammbereich einen Sägeschnitt aufwies, der vermutlich durch eine Kettensäge entstanden war.

Unbekannte Täter hatten die 15 Meter große Eiche, mit einem Stammdurchmesser von ca. 40 Zentimetern, offensichtlich vorsätzlich angesägt. Infolge dessen krachte der angesägte Baum auf die Straße und versperrte die Fahrbahn der Bundesstraße 3. Hierbei wurde eine Leitplanke beschädigt. Glücklicherweise fuhr in diesem Augenblick kein Verkehrsteilnehmer vorüber, sodass es lediglich bei der beschädigten Leitplanke blieb. Der Sachschadenshöhe wird derzeit auf 500,- EUR geschätzt.

Durch die Aufräumarbeiten kam es im dortigen Bereich zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Exhibitionist – Mann entblößt sich im Kurpark und masturbiert vor Spaziergängerin

Bad Zwesten – Zeit: Mittwoch, 07.09.2022, 10:45 Uhr

Am Mittwoch (07.09.2022) gegen 10:45 Uhr entblößte sich ein derzeit unbekannter Täter im Kurpark in Bad Zwesten vor einer 36-jährigen Spaziergängerin.

Der unbekannte Täter saß im Bereich des Rosengartens im Bad Zwestener Kurpark auf einer Parkbank. Als eine 36-jährige Spaziergängerin aus Dorsten an ihm vorrüberging musste sie feststellen, dass der unbekannte Täter seine Hose bis zu den Knien heruntergelassen hatte, mit der Hand an seinem Glied masturbierte und dabei stöhnte.

Die 36-jährige Spaziergängerin ging schnellen Schrittes weiter. Als sie an dem unbekannten Täter vorüber war und sich kurz umsah, konnte sie beobachten, wie der Unbekannte bereits über ein angrenzendes Stoppelfeld in Richtung Wald bzw. Treisberg flüchtete.

Der Vorfall wurde durch eine weitere Zeugin, die sich in unmittelbarer Nähe befand, beobachtet. Der unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben: große Gestalt, kräftige Figur, zwischen 40-50 Jahre alt, kurze grau melierte Haare. Zur Tatzeit trug er laut Zeugen anthrazitfarbene Sportkleidung in Form einer kurzen Hose, eines T-Shirts und dunklen Sportschuhen. Außerdem trug der Unbekannte eine dunkle Schildkappe mit einem auffällig neonfarbenen Verschluß im Bereich des Hinterkopfes.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0.

Pfanne auf Herd löste Brand aus – Passanten retten Bewohnerin aus der Wohnung

Schwalmstadt-Treysa – Zeit: Freitag, 09.09.2022, 10:00 Uhr

Am Freitagmorgen (09.09.2022) gegen 10:00 Uhr hat es in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Mainzer Gasse in Schwalmstadt-Treysa gebrannt.

Vorübergehende Passanten hatten die Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienwohnhauses festgestellt, verständigten die Rettungskräfte und holten eine 45-jährige Bewohnerin des Wohnhauses aus ihrer Wohnung.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei hat hierbei eine überhitzte Pfanne auf einem Herd den Brand ausgelöst. Die 45-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde hierbei leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Brand entstand ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Hinweise unter Telefonnummer 05681/774-0.