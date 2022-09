Korbach: Die Polizei-News

Willingen-Usseln: Einbruch in Graf Stollberg Hütte

Zwei unbekannte männliche Täter richten bei einem Einbruch in die Graf Stollberg Hütte einen 5-stelligen Sachschaden an und entwenden einen Schranktresor, Zigarettenpackungen und die Einnahmen aus der Geldkassette eines Zigarettenautomaten.

Die Einbrecher öffnen am Donnerstagmorgen zwischen 2:30 und 4:15 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug einen Zigarettenautomaten neben der Wanderhütte und entnehmen alle Zigarettenschachteln. Außerdem öffnen die Täter die Geldkassette des Automaten und stehlen die darin befindlichen Einnahmen. Die Einbrecher dringen weiterhin in die Graf Stollberg Hütte ein und entwenden einen Schranktresor samt darin befindlichem Bargeld.

Es ist möglich, dass die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort gefahren sind und Werkzeuge benutzt haben, die Lärm verursachen. Außerdem hat bei der Tat eine Einbruchautomatik ausgelöst. Bei dieser Automatik werden Geldscheine mit auffällig blauer Farbe gefärbt.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631 9710 oder an jede andere Polizeidienststelle.