Autodiebstahl scheitert in Espenau, Kamera erfasst Täter: Kripo sucht Zeugen

Espenau (Landkreis Kassel): Ein mutmaßlicher Autodieb ist in der Nacht zum heutigen Freitag in der Triftstraße in Espenau gescheitert. Warum es dem unbekannten Täter nicht gelang, den in einer Hauseinfahrt geparkten 3er BMW zu stehlen, ist bislang nicht geklärt. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Autodieb geben können, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde. Nach erster Auswertung der Bilder handelt es sich um einen ca. 1,85 Meter großen und schlanken Mann mit schwarzer Sturmhaube, der komplett schwarz gekleidet war. Er trug schwarze Schuhe mit weißer Sohle und einen schwarzen Rucksack.

Ereignet hatte sich der versuchte Autodiebstahl gegen 2 Uhr in der Nacht. Zu dieser Zeit bewegte sich der Täter mit einem Gerät in der Hand in der Einfahrt und versuchte die Fahrertür des weißen BMW zu öffnen. Nachdem dies misslungen war, flüchtete der Unbekannte in Richtung „Am Hang“, wo sich seine Spur verliert. Möglicherweise handelte es sich bei dem Gerät um einen sogenannten Funkstreckenverlängerer, um sich die Keyless-Go-Funktion des BMW zunutze zu machen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Espenau beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Wegen Abschleppung seines im Kreuzungsbereich geparkten Pkw: Autobesitzer bedroht Polizist mit Totschläger

Fuldabrück (Landkreis Kassel): Bei einem Einsatz wegen eines verkehrsbehindernd geparkten Autos kam es am gestrigen Donnerstagabend in Fuldabrück-Bergshausen zu einer Bedrohung eines Polizisten mit einem Totschläger. Ein Verkehrsunternehmen hatte zuvor gegen 18:30 Uhr die Polizei gerufen, da Gelenkbusse eine Kreuzung im Wohngebiet wegen eines abgestellten Pkw nicht passieren konnten. Die daraufhin entsandte Streife des Polizeireviers Ost stellte fest, dass der Pkw tatsächlich mit weniger als fünf Metern Abstand vom Schnittpunkt der Kreuzung entfernt stand und suchte deshalb den Fahrzeughalter an seiner Wohnanschrift auf. Als die Polizisten den 57-Jährigen aus Fuldabrück baten, sein Auto umzuparken, entgegnete der Mann, dass er Alkohol getrunken habe und nicht fahren dürfe. Die Vorschläge der Beamten, dass ein Angehöriger oder eine andere Person den Wagen in seinem Auftrag wegfahren könnte, lehnte er vehement ab. Da er keinen alkoholisierten Eindruck machte, boten die Polizisten ihm zu guter Letzt einen Atemalkoholtest an, um festzustellen, ob er tatsächlich fahruntauglich ist. Auch diesen Vorschlag schlug er aus und zeigte sich weiterhin völlig uneinsichtig. Aus diesem Grund forderte die Streife als letztes verbleibendes Mittel ein Abschleppunternehmen über Funk an und teilte dies dem Fuldabrücker mit. Als der Abschleppwagen vor Ort eintraf und der Mitarbeiter mit seiner Arbeit begann, kam der 57-Jährige plötzlich mit dem Totschläger wild schwingend und bedrohlich auf einen der beiden Polizisten zu, während er seinen Unmut über die Abschleppung äußerte. Der Beamte forderte den potentiellen Angreifer auf, sofort den Schlagstock wegzulegen. Erst nach Androhung polizeilicher Zwangsmittel blieb der Mann schließlich stehen und legte die Waffe ab. Den selbstgebauten Totschläger stellten die Polizisten sicher. Gegen den 57-Jährigen leiteten sie Strafanzeigen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Parkens im Kreuzungsbereich mit Behinderung ein. Darüber hinaus erwartet den Autobesitzer die Kostenrechnung für die vermeidbare Abschleppung seines Pkw.

Unbekannter bei Einbruchsversuch in Haus in Lohfelden ertappt: Täter flüchtet; Polizei bittet um Hinweise

Lohfelden (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Donnerstagabend gegen 20 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Lohfelden einzubrechen. Zunächst hatte der Einbrecher sich an der Vergitterung eines Kellerfensters an dem Haus in der Straße „Am Hofe“ zu schaffen gemacht, ohne jedoch erfolgreich zu sein. Anschließend versuchte er über einen Balkon in die Wohnung eines Mieters einzusteigen, der den Täter allerdings dort ertappte. Der Unbekannte ergriff daraufhin sofort die Flucht in Richtung Hauptstraße. Die Fahndung nach ihm durch Streifen der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Sie bitten um Hinweise auf den Täter, bei dem es sich laut dem Bewohner um einen ca. 1,75 Meter großen, etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, möglicherweise aus dem Drogenmilieu, handeln soll, der eine weiße Cappie und ein Kapuzenshirt trug sowie ein südeuropäisches Aussehen haben soll.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.