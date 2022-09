Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Nächtlicher Fahrraddiebstahl,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. H., An der Bornmühle 09.09.2022, gg. 03.40 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag haben Diebe in Friedrichsdorf Burgholzhausen ein Fahrrad aus einer Garage entwendet. Gegen 03.40 Uhr wurden die Bewohner eines in der Straße „An der Bornmühle“ gelegenen Einfamilienhauses geweckt, da die Alarmanlage der Garage ausgelöst hatte. Sie mussten feststellen, dass jemand gewaltsam die Zugangstür der Garage geöffnet und ein darin befindliches Fahrrad gestohlen hatte. Dem oder den Tätern gelang es daraufhin, unerkannt vom Tatort zu flüchten und auch den polizeilichen Fahndungsmaßnahmen zu entgehen. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers „Canyon“ – Modell „Exceed CF SL 6.0“ – im Wert von über 1.500 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Mountainbike vor Mehrfamilienhaus entwendet, Friedrichsdorf, Am Eisspeicher, 08.09.2022, 00.30 Uhr bis 20.00 Uhr

(pa)Im Laufe des Donnerstags wurde in Friedrichsdorf ein Mountainbike gestohlen, das vor einem Wohnhaus angeschlossen war. Das blaue Rad der Marke „Giant“ – Modell „Fathom 2“ – war in der Straße „Am Eisspeicher“ vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt und an einen dortigen Fahrradständer angekettet gewesen, als jemand zwischen 00.30 Uhr nachts und 20.00 Uhr abends das Schloss zerstörte und das rund 1.300 Euro teure Rad entwendete. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter (06172) 120 – 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

Brand in Papiercontainer,

Friedrichsdorf, Seulberg, Obere Römerhofstraße, 07.09.2022, gg. 20.50 Uhr

(pa)Am Mittwochabend musste die Feuerwehr in Friedrichsdorf Seulberg ausrücken, um einen Brand in einem Altpapiercontainer zu löschen. Gegen 20.50 Uhr wurde gemeldet, dass in der „Obere Römerhofstraße“ der Inhalt eines Papiercontainers in Flammen steht. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Es entstand Schaden an dem Container. Umliegende Bereiche waren nicht von dem Feuer betroffen. Zur Brandursache liegen bislang keine näheren Erkenntnisse vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 bei der Polizei in Bad Homburg zu melden,

Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt, Bundesstraße 8, zwischen Königstein und Glashütten, 07.09.2022, gg. 13.20 Uhr

(pa)Auf der B 8 zwischen Königstein und Glashütten stießen am Mittwoch ein Motorrad und ein Pkw zusammen. Gegen 13.20 Uhr wollte eine 75-jährige Dacia-Fahrerin von der L 3325 aus Richtung Schloßborn kommend nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Glashütten abbiegen. Dabei übersah die Frau einen aus Richtung Königstein herannahenden Motorradfahrer. Beide versuchten daraufhin, durch Ausweichen einer Kollision zu entgehen. Trotz dessen kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der 72-jährige Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Dacia der 75-jährigen musste in Folge des Unfalls abgeschleppt werden.

Unfall zwischen Pkw und Radfahrer,

Friedrichsdorf, Seulberg, Hardtwaldallee/Römerstraße, 07.09.2022, gg. 14.10 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag kam es in Friedrichsdorf Seulberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, in dessen Folge der Radler leicht verletzt wurde. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer die Hardtwaldallee aus Richtung Töpferstraße kommend in Fahrtrichtung Oberbornstraße. Im Kreuzungsbereich der Hardtwaldallee mit der Römerstraße übersah der Autofahrer einen von rechts kommenden und damit vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer, der die Römerstraße in Richtung Berliner Straße befuhr. Bei der Kollision zog sich der 61-jährige Radfahrer eine leichte Verletzung zu. Zudem entstand an seinem Elektrofahrrad sowie dem Opel des 57-Jährigen ein Gesamtschaden von rund 500 Euro.

Motorradfahrer bei Sturz verletzt,

Landesstraße 3041, zwischen Schmitten und Neu-Anspach, 07.09.2022, gg. 19.55 Uhr

(pa)Am Mittwochabend musste ein Motorradfahrer nach einem Unfall auf der L 3041 zwischen Schmitten und Neu-Anspach in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 23-jähriger Mann aus Schmitten befuhr gegen 19.55 Uhr mit einem Elektro-Leichtkraftrad die L 3025 von Schmitten Dorfweil kommend in Fahrtrichtung Brombach. An der Einmündung der L 3041 wollte der Motorradfahrer nach rechts auf diese in Richtung Neu-Anspach abbiegen, wobei er mit seinem E-Motorrad ins Schleudern geriet. Der Biker stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro.

Zusammenstoß auf Radweg,

Radweg an B 8, zwischen Königstein und Kronberg, 08.09.2022, gg. 21.35 Uhr

(pa)Bei Königstein ereignete sich am Donnerstagabend ein Unfall zwischen einer 46-jährigen Frau und einem 15-jährigen Jugendlichen, die jeweils mit dem Fahrrad unterwegs waren. Beide befuhren gegen 21.35 Uhr in gegengesetzten Richtungen den Radweg an der B8 zwischen Königstein und Kronberg. Da keines der Räder beleuchtet war, übersahen sich die beiden, was zu einer Kollision führte. Dabei wurden sowohl die 46-jährige als auch der 15-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Dienstag: Bad Homburg, Höllsteinstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.