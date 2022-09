Betrunkener spuckt und tritt nach Polizisten, Runkel/ Diez Mittwoch, 70.09.2022, 17:50 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag wurden Polizeibeamte, die einem Betrunkenen medizinische Hilfe zukommen lassen wollten, von diesem bespuckt, getreten und beleidigt. Ein 22-Jähriger war in Runkel stark alkoholisiert auf einen Balkon geklettert. Hierbei stürzte er und verletzte sich am Fuß. Die herbeigerufenen Rettungssanitäter stellten bei der Untersuchung fest, dass der Verletzte in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Allerdings verhielt sich der 22-Jährige derart beleidigend und aggressiv den Sanitätern gegenüber, dass diese die Polizei zur Hilfe riefen. Auch die Polizeistreife beleidigte der Mann fortwährend, er konnte aber beruhigt und in den Rettungswagen geführt werden. Während der Fahrt ins Krankenhaus wurde der 22-Jährige wieder unkontrolliert aggressiv und musste fixiert werden. Im Krankenhaus in Diez beleidigte er alle Anwesenden durchweg, inklusive des behandelnden Arztes und dem Pflegepersonal. Die Polizeibeamten versuchte er immer wieder zu treten oder mit Kopfstößen zu verletzen. Außerdem bespuckte er sie mehrfach. Der Mann musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Röntgen der Fußverletzung war so nicht möglich. Da die medizinische Versorgung des 22-Jährigen so nicht möglich und nach Einschätzung des Arztes akut nicht zwingend notwendig war, wurde der Mann des Krankenhauses verwiesen und in die Obhut von Bekannten gegeben. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Kompletträder von drei Autos gestohlen, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 07.09.2022, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 08.09.2022, 06:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden an einem Bad Camberger Autohaus die Räder von drei Autos abmontiert und gestohlen. Unbekannte Täter hatten das Gelände des Betriebes während der Nacht betreten und dort bei zwei VW und einem Audi die Kompletträder auf Alufelgen abmontiert. An einem VW schlugen sie auch die Heckscheibe ein. Die Räder entwendeten die Unbekannten anschließend. Wie die Beute im Wert von circa 18.000 EUR abtransportiert wurde, ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Auto in Weilburg aufgebrochen,

Weilburg, Odersbacher Weg, Dienstag, 06.09.2022, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 07.09.2022, 06:50 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Weilburg zum Aufbruch eines geparkten Autos. Ein 39-Jähriger hatte am Dienstagabend einen silbernen Opel Corsa im Odersbacher Weg abgestellt. Als er am Mittwochmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter ein Fenster an dem Opel eingeschlagen hatte. So gelangte der Täter in das Innere und entwendete schließlich ein geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Fußgängerinnen von Kehrmaschine angefahren, Limburg, Kapellenstraße, Donnerstag, 08.09.2022, 06:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagmorgen wurden in Limburg zwei Fußgängerinnen von einer Kehrmaschine angefahren und schwer verletzt. Eine 62-Jährige und eine 55-Jährige überquerten gegen 06:20 Uhr an einer Bushaltestelle die Kapellenstraße. Hierbei mussten sie bei Regen und Dunkelheit mittig auf der Fahrbahn stehen bleiben, da Verkehr von rechts kam. Hierbei hätten sie nach eigenen Angaben vermutet, dass die ankommende Kehrmaschine von links rechtzeitig bremsen würde. Der 53-jährige Fahrer der Kehrmaschine bemerkte die dunkel gekleideten Fußgängerinnen zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Frauen wurden angefahren und stürzten zu Boden. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fußgängerinnen schwer und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 EUR.

Radfahrerin bei Unfall mit Auto verletzt, Limburg, Hans-Wolf-Straße, Mittwoch, 07.09.2022, 18:10 Uhr

(wie) Am Mittwochabend wurde in Limburg eine Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto verletzt. Ein 57-Jähriger mit einem Skoda und eine 71-Jährige auf einem Fahrrad befuhren gelichzeitig die Kreuzung Hans-Wolf-Straße/ Diezer Straße/ Wehlingstraße aus verschiedenen Richtungen. Da beide die Vorfahrt offensichtlich nicht beachtet hatten, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision, bei der die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzte. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Kind bei Unfall mit LKW verletzt,

Hadamar, Kapellenstraße, Mittwoch, 07.09.2022, 07:45 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Mittwochmorgen ein Kind bei einem Unfall mit einem LKW verletzt. Ein 49-Jähriger befuhr mit einem LKW die Kapellenstraße von Thalheim her kommend. An der Kirchgasse wollte er nach rechts abbiegen. Nach eigenen Angaben nahm er ein am Straßenrand stehendes Kind wahr und fuhr deshalb besonders langsam um die Ecke. Der 9-jährige Junge lief trotzdem auf die Straße und wurde dabei vom hinteren Teil des LKW erfasst. Dies bemerkte der LKW-Fahrer und bremste sofort ab. Dadurch wurde der Junge lediglich leicht verletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte das Kind vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Betrunkener verursacht Unfall und flieht, Weilmünster, Mühlweg, Mittwoch, 07.09.2022, 16:20 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag verursachte ein Betrunkener einen Unfall in Weilmünster und floh von der Unfallstelle, er wurde festgenommen. Der 23-Jährige befuhr mit einem Mercedes den Mühlweg und kam hierbei in Höhe der Hausnummer 10 von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Mauer und verursachte erheblichen Sachschaden. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei war er von Zeugen beobachtet und sogar auf sein Verhalten angesprochen worden. Trotzdem floh er in Richtung Kirberg. Die Polizei konnte den Mercedes in der Weilstraße abgestellt entdecken und den Fahrer anschließend ermitteln. De 23-Jährige wurde kurz darauf festgenommen. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 1,6 Promille an. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Der Sachschaden wird auf 8.000 EUR geschätzt.

Betrunkene beschädigt fünf Autos in Odersbach, Weilburg-Odersbach, Weilburger Straße, Donnerstag, 08.09.2022, 10:10 Uhr

(wie) In Odersbach hat eine betrunkene Fahrerin am Donnerstagvormittag fünf parkende Autos angefahren und so einen hohen Schaden verursacht. Die 62-Jährige befuhr mit einem Ford die Weilburger Straße von Weilburg kommend in Richtung Lahnstraße. In Höhe der Hausnummer 27 kollidierte sie aufgrund ihrer Alkoholisierung mit einem geparkten Kia. Anschließend streifte sie noch vier weitere geparkte Autos, bevor der Ford stark beschädigt zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme ließen die Beamten die 62-Jährige in das Atemalkoholgerät pusten. Das Ergebnis zeigte über 1,6 Promille an. Deshalb wurde die Frau festgenommen, ihr Führerschein sichergestellt und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Danach konnte die 62-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf 15.500 EUR geschätzt.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden in der Polizeidirektion Limburg-Weilburg nur unangekündigte Messungen statt.