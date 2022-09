Main-Taunus: Die Polizei-News

Geschlagen, getreten und Handy gestohlen, Schwalbach, Berliner Straße, Mittwoch, 07.09.2022, 22:40 Uhr

(he)Am Mittwochabend wurde ein 51-jähriger Schwalbacher von einem unbekannten Täter in der Berliner Straße angegriffen und verletzt. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Handy des Opfers. Der Geschädigte erklärte, dass er kurz vor der Tat, gegen 22:40 Uhr, mit der S-Bahn aus Frankfurt gekommen und gerade auf dem Heimweg gewesen sei. In der Berliner Straße sei er dann, sein Telefon in der Hand haltend, von dem Täter angerempelt worden. Weiterhin habe ihm dieser das Telefon aus der Hand gerissen. Als der 51-Jährige dies versucht habe zu verhindern, habe ihn der Täter geschlagen und getreten. Mutmaßlich sei darüber hinaus auch noch mit einer Flasche geschlagen worden, dies konnte bis dato jedoch nicht sicher bestätigt werden. Durch das Geschrei während des Angriffs wurden Zeugen in umliegenden Wohnungen auf den Vorfall aufmerksam und gaben sich zu erkennen. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Adolf-Damaschke-Straße. Beschreibung: 40-50 Jahre, 1,80 – 1,90 Meter groß, kräftig/dick, sehr tiefe Stimme, schwarze Haare, weißer Kapuzenpullover, laut den Zeugen „südländisches“ Erscheinungsbild. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise.

Gruppe mit Betäubungsmittel angetroffen, Hofheim am Taunus, Schwarzbachweg, Mittwoch, 07.09.2022, 20:20 Uhr

(he)Am Mittwochabend wurde in Hofheim eine Gruppe von vier Personen kontrolliert, bei denen während der polizeilichen Maßnahmen Betäubungsmittel, ein Messer sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden wurden. Gegen 20:20 Uhr wurden die drei Männer im Alter von 19,20 und 26 Jahren sowie die 19-jährige Frau im Schwarzbachweg in einer Grünanlage kontrolliert. Da Zeugen zuvor den Verdacht geäußert hatten, dass die Personen Drogen mitführen und diese mutmaßlich auch verkaufen würden, erfolgte eine Durchsuchung. Hierbei konnten bei dem 20-Jährigen eine Schreckschusswaffe und bei der Frau ein Einhandmesser aufgefunden werden. Sämtliche Personen hatten Haschisch bei sich. Der 26-Jährige erklärte, dass er legal Cannabis konsumieren dürfe und zeigte eine entsprechende Bescheinigung vor. Den Nachweis, dass er die mitgeführten Drogen auch auf legalem Weg erworben hatte, blieb er jedoch schuldig. Bei der 19-Jährigen sowie dem 20-Jährigen konnten darüber hinaus Gegenstände aufgefunden werden, welche die Vermutung zulassen, dass die zwei Personen mit Drogen handeln könnten. Entsprechend wurden durch die Staatsanwaltschaft bei diesen Personen auch eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet. Hierbei konnten weitere verfahrensrelevante Beweismittel aufgefunden werden. Sämtliche Gegenstände sowie die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen alle vier Personen entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Diebstahl eines weißen BMW

Massenheim, Fasanenweg, Donnerstag, 08.09.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 09.09.2022, 06:30 Uhr

(my)In Massenheim wurde in der Zeit zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen im Fasanenweg ein BMW X3 gestohlen. Das Fahrzeug befand sich vor der Wohnanschrift des Halters geparkt. Unbekannten Tätern gelang es auf bislang unbekannte Art und Weise die Diebstahlsicherung des Fahrzeugs zu umgehen und dieses dann zu entwenden. Der Wert des PKW beträgt circa 40.000 Euro. An dem BMW war zuletzt das amtliche Kennzeichen MTK-WR 364 angebracht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 – 54760 zu melden.

Jugendgruppe kokelt

Eschborn, Am Stadtpfad, Freitag, 09.09.2022, 00:50 Uhr

(he) In der vergangenen Nacht wurde der Polizei in Eschborn eine Jugendgruppe gemeldet, welche im Bereich „Am Stadtpfadt“ augenscheinlich versuche Mülltonnen in Brand zu setzten. Gegen 00:50 Uhr wurden der Polizei entsprechende Beobachtungen mitgeteilt und mehrere Streifenwagen entsandt. Vor Ort konnte verbranntes Papier, jedoch keine beschädigten Mülltonnen festgestellt werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass durch Zeugen vier Personen wahrgenommen wurden, von denen eine versucht habe mit Papier eine Mülltonne zu entzünden. Diese Person habe einen schwarzen Jogginganzug getragen und eine Kapuze aufgesetzt. Nach dem Zündeln habe sich die Gruppe in Richtung des Rathausplatzes entfernt. Hinweise zu der gruppe nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hofheim am Taunus Hofheim am Taunus, Kapellenstraße, Dienstag, 06.09.2022, 11:30 Uhr bis 17:10 Uhr

(my)Am Dienstag, dem 06.09.2022, kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 17:10 Uhr in der Kapellenstraße in Höhe der Hausnummer in Hofheim am Taunus zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golf. An dem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallörtlichkeit, ohne die Polizei über den Sachverhalt zu informieren. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hofheim a.Ts. unter der Telefonnummer 06192 – 20790 zu melden.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Main-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.