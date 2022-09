Wiesbaden: Die Polizei-News

Lagerhalle von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel,

Sankt-Florian-Straße, 09.09.2022, 01.35 Uhr bis 01.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde auf einem Betriebsgelände in der

Sankt-Florian-Straße in Mainz-Kastel die Lagerhalle von zwei Einbrechern

heimgesucht. Das Duo begab sich zwischen 01.35 Uhr und 01.55 Uhr auf das Gelände

und verschaffte sich dann mit brachialer Gewalt Zugang in die dortige

Lagerhalle. Über mögliches Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Der bei dem

Einbruch angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Einer

der beiden Einbrecher soll ca. 1,70-1,80 Meter groß sowie leicht korpulent

gewesen sein und eine dunkle Hose, einen hellen Kapuzenpullover, dunkle Schuhe,

dunkle Handschuhe sowie eine dunkle OP-Maske getragen haben. Der Komplize sei

kleiner und mit einer hellen Baseballmütze, einer hellen Jacke, einer hellen

Jeans, hellen Sneakers sowie einer dunklen OP-Maske bekleidet gewesen. Hinweise

nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

Zigarettenautomat angegangen,

Mainz-Kastel, Römerstraße, 09.09.2022, 03.15 Uhr,

(pl)Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in Mainz-Kastel einen

Zigarettenautomaten angegangen. Das Duo versuchte den in der Römerstraße

befindlichen Automaten gegen 03.15 Uhr aufzubrechen, ergriff jedoch die Flucht,

ohne diesen geöffnet zu haben. Es wurde ein Sachschaden von rund 1.000 Euro

verursacht. Einer der beiden soll eher kleiner und dunkel gekleidet gewesen

sein. Der Komplize habe ein gestreiftes Oberteil getragen und sei größer

gewesen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 entgegen.

Diebe entwenden Katalysatoren,

Wiesbaden, Stuttgarter Straße, 07.09.2022, 17.00 Uhr bis 08.09.2022, 08.50 Uhr,

(pl)In der Stuttgarter Straße waren zwischen Mittwochnachmittag und

Donnerstagmorgen Katalysatorendiebe am Werk. Zum Ziel der Täter wurden insgesamt

zwei dort abgestellte Fahrzeuge. An den beiden betroffenen Autos wurde jeweils

der Katalysator abmontiert und entwendet. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier

unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Ohne Hose und Schuhe aufgewacht,

Wiesbaden, Murnaustraße, 04.09.2022, 02.00 Uhr bis 02.30 Uhr,

(pl)Im Bereich des Schlachthofgeländes wurde in der Nacht zum Sonntag ein Mann

bestohlen. Nach Angaben des 34-jährigen Geschädigten habe er gegen 02.00 Uhr

nachts im Eingangsbereich des Bahnhofs einen kompletten Blackout gehabt und sei

dann etwa eine halbe Stunde später im hinteren Bereich des Schlachthofgeländes

ohne Hose und Schuhe auf einer Wiese wieder aufgewacht. Er sei unverletzt

gewesen, habe aber feststellen müssen, dass seine Hose samt Inhalt sowie seine

Schuhe und Gürtel verschwunden waren. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Personen, die etwas zur Aufhellung des Sachverhaltes

beitragen können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Verletzte nach Unfall im stockenden Verkehr auf der A 3, Wiesbaden,

Bundesautobahn 3, Donnerstag, 08.09.2022, 18:00 Uhr

(wie) Bei einem Unfall im stockenden Verkehr auf der A 3 bei Wiesbaden wurden am

Donnerstagabend zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Ein 26-Jähriger

befuhr mit einem Opel die A 3 in Fahrtrichtung Köln. Auf dem mittleren der drei

Fahrstreifen musste er sein Fahrzeug kurz nach der Tank- und Rastanlage

Medenbach wegen des stockenden Verkehrs abbremsen. Hierbei zog er das Auto nach

rechts und prallte gegen das Heck eines dort fahrenden Honda, der von einer

55-Jährigen gesteuert wurde. Bei der Kollision wurden beide Personen verletzt,

die Honda-Fahrerin schwer. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten in

Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird

von der Autobahnpolizei auf 12.000 EUR geschätzt.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der

Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Mittwoch: Mainz-Kostheim, Hauptstraße

Donnerstag: Schumannstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Ladendieb verletzt Mitarbeiterin – Komplize flüchtig,

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Donnerstag, 08.09.2022, 16:20 Uhr

Am Donnerstagnachmittag sind zwei Ladendiebe in Rüdesheim erwischt worden, einem

gelang die Flucht, der andere verletzte eine Mitarbeiterin. Gegen 16:20 Uhr

betraten zwei Männer den Einkaufsmarkt in der Geisenheimer Straße. Im Bereich

einer Warenauslage verstauten sie Ware in einer mitgeführten Sportasche sowie in

den Hosentaschen. An der Kasse bezahlten sie dann nur Teile der Ware und wurden

von den Mitarbeitern aufgefordert die Tasche zu öffnen. Beide ergriffen

daraufhin in unterschiedliche Richtungen die Flucht. Einer der beiden, ein 26

Jahre alter Mann aus Bayern, konnte daraufhin von mehreren Angestellten

festgehalten werden. Hierbei habe der Mann um sich geschlagen und eine

Mitarbeiterin verletzt. Dem zweiten Täter gelang die Flucht. Bei ihm soll es

sich um einen hellhäutigen, 185 cm großen und 25-30-jährigen Mann gehandelt

haben. Er habe kurze blonde Haare und blaue Augen gehabt. Bekleidet sei der

schlanke Mann mit einer langen schwarzen Hose und einem hellen T-Shirt gewesen.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zu dem zweiten Täter unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Gartenlauben aufgebrochen, Lorch, Kauber Straße, Montag, 05.09.2022, 17:00

Uhr bis Dienstag, 06.09.2022, 12:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag haben Langfinger in Lorch zwei

Gartenhütten aufgebrochen und mehrere Gegenstände entwendet. Der oder die Täter

suchten die beiden angrenzenden Kleingärten in der Kauber Straße auf und brachen

jeweils eine Gartenlaube auf. Aus diesen stahlen sie zwei Gasflaschen und

Werkzeug ehe sie unerkannt die Flucht ergriffen. Der Wert der Gegenstände wird

auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der

Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Pkw angefahren,

Bad Schwalbach, Schmidtberg, Mittwoch, 07.09.2022, 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag ereignete sich in Bad Schwalbach eine

Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Zwischen 12:15 Uhr und

13:00 Uhr parkte ein weißer Ford Mondeo in einer Parklücke in der Straße

„Schmidtberg“ in Bad Schwalbach. In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang

unbekanntes Fahrzeug den Ford am linken Heck. Die verantwortliche Person

flüchtete daraufhin von der Unfallstelle, ohne den erforderlichen Pflichten

nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124)

7078-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. In der nächsten Woche finden im Zuständigkeitsbereich

der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nur unangekündigte Kontrollen statt.