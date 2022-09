Kleinkind lebensgefährlich verletzt – Zeugen dringend gesucht

Hirschberg-Großsachsen (ots) – Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitagnachmittag 09.09.2022 ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall in der Breitgasse. Kurz nach 14 Uhr bog eine VW-Fahrerin von einem Parkplatz in Höhe der Breitgasse Nr. 19 nach rechts in Richtung B 3 ab und überrollte dabei das Kind, welches die Breitgasse an der Fußgängerfurt überqueren wollte. Die Mutter des Kleinkindes blieb am Straßenrand stehen.

Das Kind wurde nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Bereich um die Fußgängerfurt wird durch eine Ampel geregelt. Derzeit ist noch unklar, wer Grün und wer Rot hatte, die Autofahrerin oder das Kind.

Darüber hinaus hat die Staatsanwaltschaft Mannheim die Beschlagnahme des Fahrzeuges angeordnet. Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein Sachverständiger ist in die Unfallermittlungen eingeschaltet.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Unfall zweier Lkw auf A6 – 80.000 Euro Schaden

Wiesloch (ots) – Weil ihm übel wurde, musste der 62-jährige Fahrer eines VW Crafter am Freitagvormittag auf dem Seitenstreifen der A 6, zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg anhalten.

Gegen 09.30 Uhr war ein 38-jähriger Sattelzugfahrer in Richtung Heilbronn unterwegs, kam aus bislang unbekannten Gründen zu weit nach rechts und streifte dadurch den stehenden Kleintransporter. Sowohl Sattelzugmaschine und dessen Auflieger als auch der Crafter wurden erheblich beschädigt.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung und Abschleppen der Fahrzeuge waren der rechte Fahrsrtreifen für rund zwei Stunden gesperrt. Der mittlere Fahrstreifen musste nur kurzfristig gesperrt werden.

Der Verkehr staute sich bis über das Walldorfer Kreuz hinaus zurück. Der Verkehr auf der A5 war ebenfalls aus beiden Richtungen -Karlsruhe und Frankfurt- an der Abfahrt zur A6 betroffen. Der Fahrer des Crafter wurde noch an Ort und Stelle untersucht.

Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf war mit 15 Kräften im Einsatz.

Ein Verletzter bei Auffahrunfall an Einmündung Mannheimer Straße/B 38

Weinheim (ots) – Gegen 15 Uhr kam es an der Einmündung von der Mannheimer Straße zur B 38 zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Alle drei Fahrzeuge müssen wohl abgeschleppt werden. Derzeit läuft noch die Unfallaufnahme. Es kommt zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Brüderpaar bricht wieder in Gartenhäuschen ein

Weinheim (ots) – Bereits vor wenigen Tagen konnten Beamte des Polizeireviers Weinheim im Bereich Vogesenweg Täter nach Einbrüchen ermitteln und festnehmen. Die beiden 24- und 28-jährigen Männer hatten vermutlich jetzt wieder am Mittwoch 07.09.2022 dort eingebrochen und verbrachten die Nacht in einer Gartenhütte. Dort ließen sie sich die Getränke schmecken und legten bereits alles bereit, was sie mitnehmen und anschließend “versilbern” wollten.

Als der Gartenpächter am Donnerstag 08.09.2022 gegen 14 Uhr zu seinem Grundstück kam, sah er die beiden Männer in der Hütte. Er verbarrikadierte von außen den Ausgang, aber dennoch konnten die Beiden flüchten. Sie verschwanden querfeldein durch Dornengebüsch und Felder in Richtung Nordstadt.

Aufgrund der Videoaufzeichnungen des Geschädigten erkannten die Polizeibeamten schnell, um wen es sich bei den Tätern handelte. Auf direktem Weg fuhren Beamte zu der Wohnanschrift der Beiden und konnte die polizeibekannten jungen Männer dort festnehmen. Plumpe Ausredeversuche waren sinnlos. Die Beweise und die Spuren waren hieb- und stichfest.

Zigarettenautomatenaufbrecher vorläufig festgenommen – Mittäter auf der Flucht

Sinsheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen wurde ein 38-jähriger Mann aus Schifferstadt vorläufig festgenommen. Dank eines aufmerksamen Zeugen, der das Polizeirevier Sinsheim kurz vor 02.30 Uhr über einen Zigarettentauomataufbruch informierte, der zu diesem Zeitpunkt in der Stiftstraße stattfand, konnte nach kurzer Fahndung der 38-Jährige, auf den die Beschreibung zutraf, in der Wilhelmstraße vorläufig festgenommen werden. Einem zweiten Täter gelang die Flucht.

Kurz nach der Festnahme flüchtete ein weißer Kleintransporter vom Parkplatz der Stadtverwaltung und fuhr eilig in Richtung Innenstadt davon. Eine Sofortfahndung bleib ohne Ergebnis.

Der 38-Jährige, der in der Vergangenheit bereits 2x wegen Zigarettenautomatenaufbrüchen in Rheinland-Pfalz und weiterer Delikte polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde erkennungsdienstlich behandelt. Darüber hinaus stand er unter Drogeneinfluss und hatte geringe Mengen Amphetamin einstecken, das sichergestellt wurde.

Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen hinsichtlich des weißen Transporters dauern noch an.

Zeugen, die trotz der frühen Morgenstunden verdächtige Beobachtungen im Bereich des Quadrats Stiftstraße/Ziegelgasse/Alte Poststraße/Wilhelmstraße gemacht haben und dabei auch verdächtige Fahrzeuge und/oder einen weißen Kleintransporter wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.