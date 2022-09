Betrugsversuch per WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Eine 62-Jährige wurde am Dienstag 06.09.2022 und am Donnerstag 08.09.2022 über WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer per WhatsApp kontaktiert. Die Person gab sich als Tochter aus und forderte 2449,25 Euro um eine ausstehende Rechnung zu bezahlen. Die 62-Jährige erkannte den Betrug und ging nicht auf die Forderung ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten am Donnerstag 08.09.2022 zwischen 14-21.30 Uhr in eine Wohnung in der Frankenthaler Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch. Es entstand lediglich Sachschaden an der Wohnungseingangstür.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Zwei unbekannte Männer versuchten am Freitagmorgen 09.09.2022 gegen 04 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Eschenbachstraße aufzubrechen. Während der Tat wurden beide von einem Zeugen beobachtet und direkt angesprochen. Beim Erblicken des Zeugen flüchteten beide Täter.

Beide Männer waren zwischen 30 und 40 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer der Täter trug eine schwarze Basecap und einen dunklen Rucksack.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Betrug am Telefon – Schockanruf

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 08.09.2022 erhielt eine 69-Jährige einen Schockanruf. Es meldete sich über eine unbekannte Rufnummer eine Frau und sagte: “Mama mir ist etwas Schreckliches passiert.” Angeblich hätte die Tochter einen Unfall gehabt. Die 69-Jährige ging zunächst auf das Gespräch ein und wurde dann mit einem Mann verbunden, der sich als Polizist ausgab.

Der Ehemann der 69-Jährigen, der zufällig das Gespräch mitbekam, wurde misstrauisch und übernahm das Gespräch. Er erkannte schnell, dass es sich um einen Betrug handelte und beendete das Telefonat.

Präventionsveranstaltung am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots) – Eine Präventionsveranstaltung zum Thema Fahrraddiebstahl, Taschendiebstahl und Betrugsdelikte führen am Montag 12.09.2022, in der Zeit vom 11-15 Uhr, die Mitglieder der Initiative “Wir vom Berliner Platz” gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und der Zentralen Prävention am Berliner Platz und den Seniorenberatern durch. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten dort Informationen rund um die Kriminalitätsphänomene.

Täglich rufen Betrüger beispielsweise als “falsche Polizeibeamte” oder “falsche Enkel” ältere Menschen an und versuchen mit immer neuen Maschen an deren Geld zu kommen.

Obwohl bereits viele Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen. Kommen Sie zum Berliner Platz und nutzen Sie unser Angebot! Natürlich stehen wir Ihnen auch für Fragen zu anderen polizeilichen Themen mit Rat zur Seite.

Wir freuen uns auf Sie.

Telefonhotline gegen Betrug

Ludwigshafen (ots) – Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Hier ein paar aktuelle Beispiele aus den letzten Tagen:

Am 02.09.22 waren es 18.000 Euro mit einem Schockanruf

Am 06.09.22 ergaunerten Unbekannte 3.500 Euro per WhatsApp

Am 07.09.22 waren nach einem Schockanruf 80.000 Euro weg

Fast immer zielen die Betrugsmaschen des “Enkeltricks”, des sogenannten “Schockanrufes” oder des “falschen Polizeibeamten” auf Seniorinnen und Senioren ab. Wissen Sie, wie Sie sich bei solchen Telefonbetrügern richtig verhalten sollen?

Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten deshalb eine Telefonhotline für Senioren eingerichtet. Unter der Telefonnummer 0621 963 – 1515 können Sie sich von Montag bis Donnerstag zwischen 08-16 Uhr sowie Freitags von 08-12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.

Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel “Falsche Polizeibeamte”, “Enkeltrick” oder sogenannte “Schockanrufe” und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Nutzen Sie unser Angebot! Die aktuellen Beispiele zeigen, dass es jeden treffen kann. Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannte. Natürlich stehen wir Ihnen auch für Fragen zu anderen polizeilichen Themen mit Rat zur Seite. Wir freuen uns auf Sie.