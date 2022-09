Kontrollen nach den Ferien

Speyer und Umland (ots) – In der ersten Schulwoche führte die Polizeiinspektion Speyer vor Schulbeginn Verkehrskontrollen u.a. an den Schulen in Dudenhofen, Mechtersheim, Berghausen, Otterstadt und an Speyerer Schulen durch. Dabei wurden ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet und eine Vielzahl an verkehrserzieherischen Gesprächen geführt.

Die Polizei Rheinland-Pfalz gibt folgende Tipps, worauf Eltern achten sollten, damit ihre Kinder sicher in der Schule ankommen:

Der kürzeste Schulweg ist nicht immer der Sicherste. Wählen Sie den Schulweg so, dass Ihr Kind möglichst selten die Straße überqueren muss; wenn dann vorzugsweise an Fußgängerampeln oder Zebrastreifen.

Bringen Sie Ihrem Kind bei, dass es vor dem Überqueren einer Straße immer erst am Bordstein stehen bleiben und mehrmals nach rechts und links schauen soll. Auch an grünen Fußgängerampeln oder Zebrastreifen sollte es nicht einfach losgehen, sondern erst, wenn alle Autos wirklich halten.

Zeigen Sie Ihrem Kind die Gefahren an Ein- und Ausfahrten und auch auf Parkplätzen auf.

Kinder sollten sich sichtbar machen, indem sie beispielsweise bei Dunkelheit nicht vollkommen schwarz gekleidet aus dem Haus gehen. Besser sind helle Kleidung oder gar Reflektoren.

Verkehrsunfall mit verletztem Pedelecfahrer

Speyer (ots) – Ein 66-Jähriger befuhr am 08.09.2022 gegen 12:40 Uhr die Nonnenbachstraße in Fahrtrichtung Hafenstraße. Gezeitigt befuhr der bevorrechtigte 92-jährige Pedelecfahrer den Radweg der Hafenstraße in FR Franz-Kirrmeier-Straße. Der 66-jährige PKW-Fahrer hielt verkehrsbedingt an der Einmündung zur Hafenstraße an und beobachtete anschließend den von links kommenden Verkehr.

Er fuhr bei vermeintlich günstiger Gelegenheit an und übersah den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 92-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich im Bereich des Gesichtes. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Das Pedelec wurde durch den Sturz verkratzt.

Handy aus PKW gestohlen

Speyer (ots) – Zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen PKW kam es Donnerstag 08.09.2022 zwischen 20:30-20:45 Uhr auf einem Parkplatz in der St.-German-Straße. Die Geschädigte stellte ihre PKW auf einem Supermarkt Parkplatz ab und schloss ihr Fahrzeug mittels Fernbedienung ab. Als sie wieder ans Fahrzeug kam, war ihr Handy, welches sich in der Handtasche auf der Beifahrerseite befunden hatte, nicht mehr da.

Sie habe beim Weggehen drei junge Männer im Bereich ihres Kofferraums gesehen. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Geschädigte beschreibt die Männer wie folgt:

zwischen 18 und 25 Jahre alt, schwarze Haare (einer längere Haare bis zum Kinn, die anderen Beiden kurz), schlanke Statur und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Einer der drei Männer habe eine graue Jogginghose mit einem seitlichen roten Streifen getragen.

Der Wert des Handys liegt im unteren 4-stelligen Bereich. Am Fahrzeug waren keine Einbruchspuren erkennbar.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Die Polizei rät: