Junge Männer werfen Glasscheiben an Straßenbahnhaltestelle ein

Mannheim (ots) – War es Langeweile oder gar blinde Zerstörungswut, was 3 junge Männer am frühen Freitagmorgen dazu veranlasste, die Glasscheiben der Straßenbahnhaltestelle “Theresienkrankenhaus” mit Steinen einzuwerfen. Zeugen hatten aus der Klinik heraus das Treiben gegen 04.30 Uhr beobachtet und die Polizei informiert.

Nach einer kurzen Fahndung wurden die 17, 18 und 19 Jahre alten Verdächtigen unweit der Haltestelle festgestellt und vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Erstmaßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Neben der Begleichung des Sachschadens in Höhe von rund 4.000.- Euro kommt noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung dazu. Die weiteren Ermittlungen hat das Haus des Jugendrechts übernommen.

Weitere “falsche Polizeibeamte” festgenommen

Mannheim/Walldorf/Bremen (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen einen 25-jährigen Mann und eine 23-jährige Frau erlassen. Sie stehen im dringenden Verdacht, als Teil einer international agierenden Bande im Umfeld eines 34-jährigen Mannheimers, der bereits seit dem 16. Mai 2022 in Untersuchungshaft sitzt, in mindestens 2 Fällen als falsche Polizeibeamte in Mannheim und in Bremen ältere Menschen um hohe Vermögenswerte gebracht zu haben.

Dabei sollen sie Anfang März 2022 (Pressemitteilung vom 03.03.2022) in Mannheim-Vogelstang eine 81-jährige Frau um 80.000 Euro und bereits einen Monat zuvor eine

71-jährige Frau in Bremen um mehr als 170.000 Euro (Bargeld und Goldbarren) betrogen haben.

Auf die Spur der beiden Verdächtigen kamen die Fahnder im Rahmen der Ermittlungen gegen den 34-jährigen Mannheimer, der mittlerweile im Verdacht steht, als Teil der Bande einen weiteren Betrug als “falscher Polizeibeamter” zum Nachteil einer 87-jährigen Frau in Walldorf begangen zu haben.

Damals war ein Vermögensschaden von nahezu 200.000 Euro entstanden.

Der 25-Jährige, der in Mannheim wohnte, wurde am 15. August festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die 23-jährige Verdächtige wurde am 30. August in ihrer Wieslocher Wohnung festgenommen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurden mehrere Handys als Beweismittel sichergestellt. Auch sie sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Fahnder gehen weiter davon aus, dass die beiden Festgenommenen sowie der 34-Jährige Mannheimer von bislang unbekannten Auftraggebern von der Türkei aus gesteuert wurden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Betrugsdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern hierzu noch an.

Falscher Wasserwerker ergaunert Bargeld

Mannheim (ots) – Am Donnerstag 08.09.2022 gegen 14.30 verschaffte sich ein unbekannter Mann bei einer Seniorin in der Heilsberger Straße Zutritt, indem er angab für die Wasserwerke zu arbeiten und Arbeiten in ihrem Bad durchführen zu müssen. Unter dem Vorwand Wasserleitungen überprüfen zu müssen, ging er mit der Dame in ihr Badezimmer und beschäftigte diese dort.

Über die offenstehende Wohnungstür gelang unbekannte Täterschaft in die Wohnung und durchwühlte mehrere Schubladen und Schränke. Hierbei wurde ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet. Der falsche Wasserwerker verließ nach kurzer Zeit wieder die Wohnung der Seniorin. Diese bemerkte den Diebstahl erst am Abend und meldete ihn der Polizei.

Der falsche Handwerker konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm groß, schlanke Figur, dunkle, kurze Haare, Vollbart, Brille.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen in Verbindung zu setzen unter: 0621-777690.

Mannheim-Oststadt: Einbruch gescheitert – Festnahme

Mannheim (ots) – Am Freitag, den 09.09.22 kam es gegen 01.20 Uhr in N2 in Mannheim zu einem versuchten Einbruch in eine Bar. Der Täter konnte durch die Putzfachkraft beobachtet werden, die zu diesem Zeitpunkt in der Bar ihren Dienst tat.

Umgehend verständigte diese die Polizei und der Täter flüchtete vorerst in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung konnte der Täter festgenommen werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.