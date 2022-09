Ölspur

Flemlingen (ots) – Vermutlich wegen einem Defekt an seinem Schlepper verlor am Donnerstag 08.09.2022 kurz vor 17 Uhr ein 57-jähriger Traktorfahrer das Motorenöl und verunreinigte dabei über 300 Meter der K57 zwischen Flemlingen und Burrweiler.

Eine Spezialfirma musste anrücken, die die Fahrbahn säuberte. Kurzfristig musste die Straße komplett gesperrt werden, weil die Ölspur eine erhebliche Gefahr für den Fließverkehr darstellte.

Anzeige wegen zu geringen Abstand beim Überholen

Maikammer (ots) – Weil eine noch bislang unbekannte Fahrerin eines VW Passat einen 61 Jahre alten Radfahrer ohne ausreichenden Sicherheitsabstand in der Weinstraße Nord überholte, muss sie nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen. Anhand des Kennzeichens und der Personenbeschreibung muss die Fahrerin allerdings noch ermittelt werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass laut Straßenverkehrsordnung beim Überholen von Fahrradfahrern ein Seitenabstand innerorts von mindestens 1,5 Meter eingehalten werden muss. Außerorts beträgt der Sicherheitsabstand sogar 2 Meter.

Gestürzter Radfahrer

Kirrweiler (ots) – Mit einer Platzwunde am Kopf kam am Donnerstag 08.09.2022 um 18 Uhr ein 70-jähriger Radfahrer ins Krankenhaus. Aus bislang ungeklärter Ursache wollte er von der Marktstraße in den Edenkobener Weg abbiegen und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. An das Ereignis konnte sich der Mann nicht mehr erinnern.