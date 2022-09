Kaiserslautern

Bilanz aus einer Woche Schulwegüberwachung

Westpfalz (ots) – Zum Schulstart hat die Polizei intensive Kontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten durchgeführt. Eine Woche lang haben die Beamten die Sicherheit auf dem Schulweg der Kinder im Blick gehabt. Sie haben mit zahlreichen Fahrzeugführern, Passanten, Anwohnern, Lehrern, Eltern und Kindern gesprochen. Im Mittelpunkt der Kontrollen stand auch die Überwachung des Tempolimits.

Das Polizeipräsidium Westpfalz zieht Bilanz:

3.903 Fahrzeuge hat die Polizei kontrolliert. 321 Fahrzeugführer fuhren zu schnell. Auf sie kommen Buß- beziehungsweise Verwarnungsgelder zu, auf einige auch Punkte im Verkehrs-Zentralregister.

Mindestens ein Autofahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen. Er missachtete am Donnerstag das Tempolimit von höchstens 30 Kilometern pro Stunde vor dem Kindergarten in Frankenstein. Der Fahrer hatte eine Geschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde.

Neben den Radarkontrollen, waren auch Polizeistreifen im Umfeld von Schulen und Kindergärten unterwegs und achteten auf die Einhaltung der Verkehrsregeln, wie bestehende Halteverbote oder die Sicherung aller Insassen im Fahrzeug.

Die Verkehrsteilnehmer hatten Verständnis für die Kontrollen, das stellte sich in den vielen Gesprächen heraus, welche die Polizisten führten. |elz

Nach Unfall mit Motorrad – Autofahrer flüchtet

Kaiserslautern (ots) – Nachdem er am Donnerstag 08.09.2022 in der Altenwoogstraße einen Motorradfahrer streifte, ist ein Autofahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur touchierte der Unbekannte den Biker. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Er flüchtete stadteinwärts.

Der 27-Jährige und seine gleichaltrige Mitfahrerin stürzten. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet?

Wem ist gegen 14:30 Uhr ein blauviolettes Fahrzeug mit Kaiserslauterer Kennzeichen aufgefallen? Der Fahrer dürfte zwischen 40-50 Jahre alt sein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Nach Spiegel-Kollision weitergefahren

Kaiserslautern (ots) – Zwei Pkws sind sich am Donnerstagmorgen auf der Landstraße 502 zwischen Espensteig und Kaiserslautern begegnet und sich dabei “zu nahe” gekommen. Als die beiden gegen 05 Uhr aneinander vorbeifuhren, knallten die Außenspiegel auf der Fahrerseite des Peugeot und des Fords aneinander. Der Peugeot-Fahrer wendete und fuhr dem Ford hinterher.

Trotz mehrfacher Versuche, auf sich aufmerksam zu machen, hielt der Ford-Fahrer nicht an. Der Peugeot-Fahrer rief die Polizei, die den Ford in der Zollamtstraße anhielt. Beide Fahrer warfen sich vor, zu weit mittig gefahren zu sein. Dem Ford-Fahrer wird zusätzlich Unfallflucht vorgeworfen, da er nach der Kollision einfach weitergefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. |elz

Einbruch während Bewohner schlafen

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag 08.09.2022 in der Karl-Pfaff-Siedlung in ein Haus eingestiegen, während die Bewohner schliefen. Den Einbruch bemerkte das betroffene Ehepaar erst am Vormittag, da hatten sich die Diebe bereits aus dem Staub gemacht.

Die Täter erbeuteten unter anderem eine Tasche mit Sportkleidung, Kreditkarten, Krankenversicherungskarten, Führerschein und Ausweisdokumente. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Die Beamten sicherten Spuren und haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht oder den Morgenstunden Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf