Betrunkener Motorradfahrer stürzt

Bad Kreuznach (ots) – Am Donnerstag 09.09.2022 gegen 00.28 Uhr befuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer die Alzeyer Straße aus Richtung Hackenheim kommend in Richtung Stadtmitte. Auf regennasser Fahrbahn touchierte der Fahrer in Höhe der George-Marshall-Straße, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, eine Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte.

Hierbei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss; ein Alkoholtest war aber nicht möglich. Bei dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

PKW überschlägt sich in Ortslage

Pfaffen-Schwabenheim (ots) – Am Donnerstag, 08.09.2022, gegen 21.10 Uhr befuhr ein 46-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Gewerbestraße in Pfaffen-Schwabenheim. Hier verlor der Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.

Der 46-Jährige wollte fußläufig flüchten, wurde aber von einem aufmerksamen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei verfolgt. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch und drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Bei dem Mann wurde auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, sodass die entnommene Blutprobe sowohl auf Alkohol als auch Betäubungsmittel untersucht wird.

Der Fahrer verfügt zudem über keine gültige Fahrerlaubnis und wird so schnell auch keine Neue bekommen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Zeugenaufruf nach gefährlichem Fahrmanöver in der Innenstadt

Bad Kreuznach (ots) – Am Sonntag 04.09.2022 fiel gegen 02:30 Uhr ein 42-jähriger Bad Kreuznacher wegen gefährlicher Fahrweise auf. Hierbei fuhr dieser mit überhöhter Geschwindigkeit, mehrfach hupend und mit eingeschaltetem Warnblinklicht, durch die Innenstadt. Seine Fahrtstrecke führte hierbei auch durch die Viktoriastraße, jedoch entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Dabei mussten andere Verkehrsteilnehmer auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Diese, sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei hiesiger Polizeidienststelle zu melden.