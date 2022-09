Platt gestochene Reifen

Mainz-Hechtsheim (ots) – In der Peter-Weyer-Straße wurde in der Zeit vom Mittwoch 07.09.2022 um 20:00 Uhr bis Donnerstag 08.09.2022 um 09:00 Uhr der linke vordere Reifen eines auf der Straße geparkten Autos platt gestochen. Bereits am 27.08.2022 sei es in dieser Straße zu einer gleichen Sachbeschädigung an einem PKW gekommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Mainz-Drais (ots) – Vermutlich in der Zeit vom 23.07.2022 bis Mittwoch 07.09.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Carl-Orff-Straße in Drais einzubrechen. Der Schaden wurde erst gestern bewusst wahrgenommen. Derzeit wird angenommen, dass die Urlaubsabwesenheit für den Einbruchsversuch genutzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand Wurde an einem Rolladen und der Haustür gehebelt, jedoch ohne Erfolg. Ein Eindringen in das Haus ist glücklicherweise nicht gelungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – 08.09., Schultheiß-Kollei-Straße, 10:30-10:45 Uhr – Ein 62-Jähriger beanzeigte eine Fahrerflucht zu seinem Nachteil. Nach eigenen Angaben hatte er seinen grauen Audi 8h mit MZ-Kennung auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt.

Als er kurze Zeit später zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden auf der rechten Fahrzeugseite fest. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.