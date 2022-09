Streit zwischen Männern eskaliert – 26-Jähriger verletzt – Kripo ermittelt

Darmstadt (ots) – Ein Streit zwischen mehreren Männern geriet am Donnerstag 08.09.2022 vor einem Kiosk in der Palisadenstraße außer Kontrolle. Ein 26-jähriger Mann wurde dabei verletzt. Zeugen hatten gegen 22 Uhr die Polizei alarmiert und die Auseinandersetzung gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich mindestens 4 Personen dem 26-Jährigen gegen 21.45 Uhr genähert und unvermittelt mit einem noch nicht bekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben.

Der Darmstädter erlitt dabei eine Schnittverletzung und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kripo ist mit diesem Fall betraut. Die Hintergründe des Geschehens und die Frage, ob der Tat bereits anhaltende Streitigkeiten in der Vergangenheit vorausgegangen waren, sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese dauern derzeit an. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Kommissariats 10 unter Tel: 06151/9690 entgegen.

Wertgegenstände aus Kofferraum gestohlen

Darmstadt (ots) – Auf Wertgegenstände, zurückgelassen in einem grauen BMW, der in der Alexanderstraße parkte, hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Mittwoch 07.09.2022 um 19.30 Uhr und Donnerstag 08.09.2022 gegen 0.30 Uhr abgesehen.

Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und schnappten sich unter anderem eine Sporttasche aus dem Kofferraum. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt unter Tel: 06151/9690 alle sachdienliche Hinweise entgegen.

Navigationssystem ausgebaut

Darmstadt (ots) – Aus einem grauen Kleinbus, der in der Wilhelminenstraße am “Wilhelminenhof” parkte, haben Diebe in den zurückliegenden Tagen das Navigationssystem ausgebaut. Am Donnerstag 08.09.2022 wurde der Diebstahl entdeckt und Anzeige bei der Polizei erstattet. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis zum Freitag 02.09.2022 zurückreichen.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die innerhalb des Tatzeitraumes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) – In der Zeit vom 09.09.22 um 09:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde auf dem ALDI/REWE-Parkplatz in Kelsterbach ein Volvo XC40 in silber beschädigt, als eine unbekannte Person die Tür des daneben parkenden Fahrzeugs öffnete. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. In diesem Zusammenhang wird auch eine weibliche Zeugin gesucht, die zumindest Angaben zu einem daneben geparkten Fahrzeug gegenüber dem Geschädigten gemacht hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0.

Kreis Bergstraße

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) – Am Donnerstag 08.09.2022 gegen 20:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Mitsubishi Lancer, der in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße in 64646 Heppenheim abgestellt war.

Etwa 250 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, beim welchem der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation unter der Tel. 06252/706-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall mit Reisebus

Fürth/Wegscheide B460 (ots) – Am Freitag 09.09.2022 ereignete sich gegen 17 Uhr auf der B460/Höhe Wegscheide, ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein mit ca. 25 Personen besetzter Reisebus eines Michelstädter Unternehmens, die B460 von Fürth kommend, in Fahrtrichtung Hiltersklingen.

Zeitgleich befuhr der Kleinbus einer 44-Jährigen Fahrzeugführerin aus Mainz die L3105 von Reichelsheim kommend, in Fahrtrichtung Wald-Michelbach. Nach aktuellem Ermittlungsstand überfuhr der Kleinbus die Kreuzung, ohne den vorfahrtsberechtigten Reisebus durchfahren zu lassen. Hierbei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Bei dem Unfall wurden sowohl die Kleinbus Insassen als auch einige der Personen aus dem Reisebus verletzt. Die insgesamt 6 schwer Verletzten wurden mit 2 Rettungshubschraubern und mehreren Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird mit ca. 35.000 EUR beziffert. Neben Rettungsdienst und Polizei waren Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme für mehrere Minuten gesperrt werden.

