Kaiserslautern – Es war der Vorsitzenden der Werbegemeinschaft S+E, Bettina Göbelsmann, wie auch dem Kaiserslauterer Globus-Geschäftsleiter Hans Illguth ein persönliches Anliegen, der Tiefbau-Projektleiterin Carina Klein und ihrem Kollegen Fred Sichau, verantwortlich für die Verkehrssicherung, Planung und Umleitung in der Merkurstraße, ihren ganz persönlichen Dank zu übermitteln.

Die anfänglichen Bedenken und Sorgen mit Blick auf die Deckenarbeiten im Kreuzungsbereich der Betriebe Globus, Dehner und Saturn seien zunächst sehr groß gewesen, berichtet Göbelsmann.

„Aber die Verkehrsprobleme hielten sich während der Bauzeit in Grenzen, das Konzept war gut, ebenso die gegenseitige Kommunikation auf allen Ebenen.“

Beide Unternehmensvertreter dankten den Stadtmitarbeitenden für ihr Engagement und die tägliche Präsenz vor Ort.

„Wir fühlten uns von Anfang mitgenommen. Natürlich haben die betroffenen Firmen während der Bauzeit finanzielle Einbußen erlitten aber die Kreuzung präsentiert sich nun in einem anderen

Licht“,

betont Illguth.

Sichtlich gerührt von so viel positiver Wertschätzung nahm die Projektleiterin im Referat Tiefbau den ihr überreichten Blumenstrauß entgegen. Für sie waren die Nöte der Unternehmen in der Merkurstraße im Zuge der Baumaßnahme verständlich. Es hätten bei dem Projekt alle Rädchen gut ineinandergegriffen, von der Planung, über die Kommunikation, die Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsbehörde, den Gewerbetreibenden bis zur Ausführung durch das beauftragte Straßenbauunternehmen.

In der Merkurstraße wurde in der Zeit von Mitte August bis Anfang September die oberste Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich auf Höhe der Firma Globus erneuert. Um die Verkehrsauswirkungen möglichst gering zu halten, wurden die Arbeiten, die mit etwa 250.000 Euro zu Buche schlagen, in der Ferienzeit ausgeführt.