Ludwigshafen: Barbesuch mit Machete

Ludwigshafen (ots) – Ein 31-Jähriger betrat am Donnerstagmorgen 08.09.2022 gegen 03.15 Uhr, eine Bar in der Wredestraße. In der Hand hielt er eine Machete und bedrohte damit mehrere Barbesucher. Die sofort verständigte Polizei stellte den unter Betäubungsmittel stehenden 31-Jährigen noch in der Bar fest.

Er wurde anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht. Die Machete stellte die Polizei sicher. Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetzt verantworten. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Gegenverkehr gefahren – Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer geriet am Mittwoch 07.09.2022 gegen 17.30 Uhr in der Mundenheimer Straße, aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit 2 weiteren Pkw.

Durch die Kollision wurde eine 49-jährige Pkw-Fahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Die Mundenheimer Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Radfahrer angefahren und abgehauen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 28-jähriger Fahrradfahrer wurde am Mittwoch 07.09.2022 gegen 06 Uhr, in der Wollstraße von einem unbekannten Pkw-Fahrer während der Fahrt angefahren. Der junge Mann stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Der 28-Jährige konnte sich noch das Kennzeichen notieren. Die Polizei ermittelt nun an der Halteranschrift den flüchtigen Pkw-Fahrer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrug per WhatsApp und Europol

Ludwigshafen (ots) – Ein 62-Jähriger wurde am Mittwoch 07.09.2022 von seinem angeblichen Sohn per WhatsApp kontaktiert. Die unbekannte Person bat um Hilfe, um eine Rechnung zu bezahlen. Im guten Glauben überwies der 62-Jährige zunächst 1900 Euro. Während der Transaktion bekam er jedoch ein mulmiges Gefühl und stornierte die Überweisung.

Ein 40-Jähriger wurde am selben Tag von einem angeblichen Europolmitarbeiter kontaktiert. Zunächst meldete sich eine automatische Bandansage. Demnach wäre es zu einem Missbrauch mit seiner ID-Card (Ausweis) gekommen. Da der 40-Jährige tatsächlich seinen Reisepass vor einiger Zeit verloren hatte, ließ er sich per Tastenbestätigung mit einem angeblichen Europolmitarbeiter verbinden.

Im anschließend Gespräch fragte der Europolmitarbeiter die Kontodaten des 40-Jährigen ab. Hier wurde er misstrauisch und beendete sofort das Gespräch.

Obwohl schon viele Bürger sensibilisiert sind, gelingt es den trickreichen Betrügern in Einzelfällen immer wieder, hohe Geldsummen oder Wertgegenstände zu erlangen.

Fast immer zielen die Betrugsmaschen “Enkeltrick” oder “falscher Polizeibeamte” auf Senioren ab.

Wissen Sie, wie Sie sich vor solchen Telefonbetrüger schützen können? Um Sie noch besser vor den fiesen Betrugsmaschen zu schützen, haben unsere Präventionsexperten eine Telefonhotline für Senioren eingerichtet.

Unter der Telefonnummer 0621/963-1515 können Sie sich von Montag-Donnerstag von 08-16 Uhr sowie Freitags von 8-12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren. Rufen Sie uns an und informieren Sie sich über die typischen Betrugsmaschen wie zum Beispiel “Falsche Polizeibeamte”, “Enkeltrick” oder sogenannte “Schockanrufe” und wie Sie sich mit einfachen Tricks dagegen wehren können.

Ehrlicher Finder gibt Bargeld zurück

Ludwigshafen (ots) – Ein 32-Jähriger fand am Mittwoch 07.09.2022 einen Geldbeutel mit 700 Euro Bargeld vor einem Supermarkt am Bernhard-Timm-Platz. Er kontaktierte direkt die Polizei, die vor Ort erschien.

Beim Eintreffen der Polizisten erschien eine 76-Jährige, die ziemlich aufgelöst nach ihrem Geldbeutel suchte. Sie hatte zuvor das Bargeld bei einer Bank abgehoben, um eine Rechnung zu bezahlen. Erleichtert nahm die Seniorin ihren Geldbeutel entgegen. Sie bat dem 32-Jährigen einen Finderlohn an, den er jedoch dankend ablehnte.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in Tatzeitraum vom 06.09.2022-07.09.2022 einen Zigarettenautomaten im Bereich des Altstadtplatzes auf. Hierbei wurde das darin befindliche Bargeld entwendet.

Die Schadenshöhe sowie der entwendete Bargeldbetrag wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.