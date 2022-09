Diskrepanzen bei der Unfallschilderung – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 07.09.2022 gegen 14:51 Uhr befuhren ein 26-Jähriger und eine 38-Jährige mit ihren PKW´s in dieser Reihenfolge die B39. An der Abfahrt Speyer/Industriestraße im Bereich Technikmuseum kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Dabei wurde das Unfallgeschehen von den Beteiligten unterschiedlich dargestellt.

Laut dem 26-Jährigen musste dieser an der roten Ampel verkehrsbedingt anhalten und die 38- jährige Frau fuhr auf sein Fahrzeug auf. Laut der Dame setzte der 26-Jährige an der roten Ampel plötzlich zurück, da er auf die Abbiegespur rechts fahren wollte.

Am Fahrzeug der Frau entstand ein Blechschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite, am PKW des Manens entstanden mehrere kleine Kratzer an der rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 5.000 Euro belaufen.

Die Unfallbeteiligten gaben übereinstimmend an, dass es wohl etliche Zeugen geben sollte, welche ebenfalls an der Ampel warten mussten. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.