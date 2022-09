Karlsruhe – Alkoholisierte Autofahrerin nach Unfallflucht eingeschlafen

Karlsruhe (ots) – Eine 23-jährige Autofahrerin verursachte in der Nacht zum

Donnerstag einen Unfall in der Stephanienstraße und setzte ihre Fahrt bis zu

ihrer Wohnung fort. Dort konnte sie schlafend in ihrem Pkw angetroffen werden.

Ein Zeuge meldete gegen 02.15 Uhr im Bereich der Kaiserallee bei der Einmündung

zur Stephanienstraße einen Verkehrsunfall, auf den er akustisch aufmerksam

geworden war. Der Hinweisgeber konnte beobachten, dass sich das Fahrzeug vom

Unfallort entfernte, nachdem es vermutlich zuvor gegen ein Verkehrsschild

geprallt war.

Bei der Fahndung der Polizei konnte eine Streife den verunfallten Pkw mit

eingeschalteter Beleuchtung an der Wohnung der Fahrzeughalterin feststellen. Das

Auto wies starke Beschädigungen auf. Die junge Fahrerin saß noch immer auf dem

Fahrersitz und schlief.

Die Fahrzeuglenkerin war aufgrund ihrer starken Alkoholisierung nicht mehr in

der Lage, einen Alkoholtest durchzuführen. Bei ihr wurde eine Blutprobe erhoben

und der Führerschein einbehalten.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro.

Karlsruhe – 19-jähriger Radfahrer stößt mit Straßenbahn zusammen

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Radfahrer stieß am Mittwoch gegen 13.40 Uhr

beim Überqueren der Kriegsstraße in Richtung Ritterstraße mit einer kreuzenden

Straßenbahn zusammen.

Der 19-Jährige nahm offensichtlich das Rotlicht als auch die herannahende

Straßenbahn nicht wahr. In der Folge streifte er an der rechten Seite der

Straßenbahn entlang und stürzte. Hierbei wurde der 19-Jährige leicht verletzt

und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein

Sachschaden von knapp 3.500 Euro. Die Straßenbahntrasse musste für ungefähr 30

Minuten gesperrt werden.

Der Verkehrsunfalldienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Stutensee -Nachtragsmeldung zur Meldung vom 05.09.2022 – 78-jährige Geschädigte verstorben

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie bereits berichtet, soll ein 79-jähriger Tatverdächtiger am 5. September 2022

in Stutensee versucht haben, seine 78-jährige Ehefrau zu erwürgen.

Die Frau war von Rettungskräften ohne Vitalzeichen in der gemeinsamen Wohnung

aufgefunden worden. Im Zuge umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen gelang

es zunächst, den Kreislauf der Geschädigten zu stabilisieren und die Frau in ein

Krankenhaus zu bringen. Am Donnerstagmittag erlag die Frau leider ihren

erlittenen Verletzungen.

Der Tatverdächtige ist einstweilig in einem psychiatrischen Krankenhaus

untergebracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Bretten – Alkoholisierte 30-Jährige verursacht Auffahrunfall und flüchtet

Bretten (ots) – Eine 30 Jahre alte Autofahrerin war in der Nacht zum Donnerstag

gegen 0.55 Uhr auf der Derdinger Straße zunächst in Schlangenlinien unterwegs

und fuhr an der Einmündung der Weißhofer Straße noch gegen einen vor ihr

haltenden Pkw. Obwohl sie einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht hatte,

fuhr die Frau weiter.

Beamte des Polizeireviers Bretten konnten die mutmaßliche Fahrerin bei der

Fahndung ermitteln. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von gut zwei Promille. Die

30-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und den Führerschein

vorläufig abgeben.

Zwei Euro Diebesgut führt zu 500 Euro Sachschaden

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (8. September) haben

zwei Tatverdächtige das abgeschlossene Dienstabteil im Nightjet 402

aufgebrochen, um jeweils eine Flasche Wasser zu entwenden. Die Schadenshöhe

beläuft sich insgesamt auf circa 500 Euro.

Gegen 1:30 Uhr brachen der 31-jährige syrische und der 17-jährige marokkanische

Staatsbürger das Dienstabteil des Zugpersonals im Nightjet 402 auf der Fahrt von

Karlsruhe nach Mannheim mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf.

Anschließend entwendeten die Tatverdächtigen jeweils eine Wasserflasche im

Warenwert von zwei Euro und tranken diese vor Ort aus. Durch das Aufbrechen der

Schiebetür wurde diese derart beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von circa

500 Euro entstand.

Weiterhin verfügten beide Männer über keinen gültigen Fahrausweis.

Beide Tatverdächtige wurden nach Ankunft des Zuges am Mannheimer Hauptbahnhof

durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen.

Bei den weiteren polizeilichen Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass sich

der 17-Jährige derzeit unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Ihn erwartet nun eine

Strafanzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung,

unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet sowie Leistungserschleichung.

Der 31-Jährige führte zudem bei der Tatausübung ein Klappmesser griffbereit bei

sich. Dieses wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren

wegen Diebstahls mit Waffen, Sachbeschädigung und Leistungserschleichung.

Bei Verhaftung Widerstand geleistet

Mannheim (ots) – Mittwochnacht (7. September) hat ein 23-jähriger Deutscher am

Hauptbahnhof Mannheim bei seiner Verhaftung durch die Bundespolizei Widerstand

geleistet. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 23:15 Uhr kontrollierten die Beamten den Tatverdächtigen am Mannheimer

Hauptbahnhof routinemäßig. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den jungen

Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand.

Im Zuge seiner Verhaftung leistete der Tatverdächtige derart starken Widerstand,

dass sich in der Rangelei ein Beamter an der Hand verletze.

Die Verletzungen bedurften keiner ärztlichen Behandlung. Der Beamte blieb

weiterhin dienstfähig.

Der 23-Jährige wurde schließlich gefesselt und zur Dienststelle am Hauptbahnhof

verbracht. Durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 150 Euro, konnte der

Tatverdächtige eine Inhaftierung abwenden. Ihn erwartet nun jedoch ein

Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte.

Tatverdächtiger nach Diebstahlsdelikt in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde am Dienstag (6. September)

durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 21-jährigen, algerischen

Staatsangehörigen erlassen.

Am späten Montagabend (5. September) gegen 20:10 Uhr erhielt die

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe durch einen Mitarbeitenden der Deutschen Bahn

AG die Information, dass es im ICE 771 am Bahnsteig 5 des Mannheimer

Hauptbahnhofs soeben zu einem Diebstahl gekommen sei.

Ermittlungen, auch unter Einbeziehung der Videoaufzeichnungen, ergaben, dass

sich der 21-Jährige zusammen mit zwei Begleitern dem betroffenen Zug näherte.

Der Mann betrat den ICE und verließ diesen wenig später mit einer roten

Sporttasche. Anschließend begab er sich in Richtung Treppenabgang.

Noch bevor der Tatverdächtige den Bahnsteig verließ, eilte ihm die bislang

unbekannte Geschädigte aus dem Zug heraus nach. Der 21-Jährige stellte das

Diebesgut daraufhin ab und flüchtete weiter.

Bei anschließenden Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei, trafen die Beamten den

Tatverdächtigen wenige Minuten später erneut im Hauptbahnhof an. Der Mann wurde

vorläufig festgenommen.

Am Dienstagmorgen (6. September) wurde der 21-Jährige auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Mannheim dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht

zugeführt, welcher den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der

Tatverdächtige wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der

Bundespolizeiinspektion dauern an.

Die bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich mit der

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch

unter der Rufnummer 0721 – 120 160 oder über das Kontaktformular unter

www.bundespolizei.de erfolgen.