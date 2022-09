Mannheim: 84-jähriger Neckarauer erkannte Betrugsmasche gerade noch rechtzeitig; Geldabholer flüchtete; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Gerade noch rechtzeitig erkannte ein 84-jähriger Neckarauer am

Mittwochnachmittag, dass er betrogen werden soll, obwohl er schon im Begriff

war, der Anruferin Glauben zu schenken, dass eine Angehörige einen schweren

Unfall verursacht hätte und zu Anwendung einer Haftstrafe eine Kaution von

60.000.- Euro zu hinterlegen sei.

Nachdem der Senior, der lediglich 40.000.- Euro angeboten hatte, was der

Betrügerin am anderen Ende der Leitung zunächst zu wenig war, einigte man sich

doch auf die 40.000.- Euro, die er einem Bote an der Haustür in der Straße

„Sonnige Au“ übergeben soll.

Gegen 13.45 Uhr erschien der Bote mit Namen „Schneider“ in schlampigem Outfit

und wollte das Geld entgegennehmen. Der Senior, der den Betrug förmlich roch,

brachte nicht das Geld zum Boten mit, sondern eine Kamera und wollte den Boten

für die weiteren polizeilichen Ermittlungen fotografieren. Dies gelang

allerdings nicht, da der Herr Schneider „flitzen“ ging. Dafür kann er wie folgt

beschrieben werden: ca. 160-165 cm; zerrissene; blaue Jeans; dunkle

Umhängetasche; beige Basecap, schwarzer Vollbart und Mund-Nasen-Schutz.

Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann mit Namen „Schneider“ geben können, oder die

beobachtet haben, wie und wo er in ein Fahrzeug einstieg und davonfuhr (evt.

Steubenstraße oder Feldbergstraße), werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Vier Kompletträder aus Kofferraum eines Fahrzeugs gestohlen

Mannheim (ots) – Zwischen Dienstagnachmittag, ca. 17.00 Uhr, und Mittwochmorgen,

ca. 08.00 Uhr wurden von dem Parkplatz einer Autofirma vier Kompletträder im

Gesamtwert von über viertausend Euro gestohlen. Die Räder befanden sich im

Kofferraum einer dort abgestellten schwarzen Daimler E-Klasse. Wie die

Täterschaft sich Zugang zum Fahrzeug verschafft hat, ist noch nicht klar.

Falls jemand etwas Verdächtiges an der Tatörtlichkeit zur genannten Uhrzeit

bemerkt hat, möge er sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt

melden:0621/174-3310

Mannheim-Innenstadt: Jugendlicher Exhibitionist entblößt sich vor 40-Jähriger Frau

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bemerkte eine

40-Jährige auf dem Friedrichsring in Höhe U1 auf einer Bank einen jungen Mann,

der sich in ihre Nähe gesetzt hatte und bei heruntergelassener Hose an seinem

erigierten Glied manipulierte. Auch suchte er den Blickkontakt der Frau und lief

ihr hinterher, als sie sich entfernte. Mit Hilfe einer hinzugerufenen Streife

konnte der Beschuldigte festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

gebracht werden. Bei der Personalienerhebung konnte festgestellt werden, dass

dieser erst 15 Jahre alt ist. Ein Alkoholtest, dessen Ergebnis noch aussteht,

wurde ebenfalls durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Mannheim-Rheinau: 47-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Mittwochnachmittag, kurz nach 16 Uhr überquerte ein

47-jähriger Fußgänger hinter einem ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW die

Relaisstraße, Höhe Neuhofer Straße. Dabei wurde er von einem Pkw Opel Mokka

erfasst, der auf der Relaisstraße fuhr.

Die 61-jährige Fahrerin des Klein-SUV konnte nicht mehr bremsen und der

Fußgänger wurde von dem Auto auf der rechten Seite erfasst. Beschädigungen waren

am Frontscheinwerfer, auf der Motorhaube und der Frontscheibe erkennbar.

Durch den Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt und kam anschließend mit

einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein Mannheimer Krankenhaus. An

der Unfallstelle war der Mann ansprechbar, Lebensgefahr besteht nicht.

Zeugen beobachteten den Unfall und derzeit gibt es keinen polizeilichen

Ermittlungsansatz, der Autofahrerin einen Vorwurf zu machen.