Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis): Verkehrszeichen umgefahren – Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) – Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei

nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug.

Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, konnte ein Verkehrsteilnehmer ein

beschädigtes Verkehrszeichen in der Alten Bruchsaler Straße, Ecke

Ludwig-Wagner-Straße, feststellen. Der Verkehrsteilnehmer meldete das

offensichtlich durch einen Unfall beschädigte Vorfahrtszeichen daraufhin der

Polizei.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Lkw beim Rangieren oder Ausscheren den

Mast mit Verkehrszeichen sowie zusätzlich eine Bake im bislang unbekannten

Zeitraum beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit

entfernt haben.

Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000,- Euro. Hinweise

zum flüchtigen Unfallverursacher liegen nicht vor.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch,

Tel: 06222 / 5709-0, zu melden.

Oftersheim: Whatsapp-Betrug; Oftersheimerin um rund 2.000.- Euro betrogen

Mannheim (ots) – Es ist immer wieder die gleiche Masche. Entweder ruft der

vermeintliche Sohn oder die angebliche Tochter bei meist älteren Menschen an

oder schreiben eine Whatsapp-Nachricht und geben an, dass das Handy sei kaputt

und er/sie auf die Schnelle rund 2.000.- Euro benötige.

Die meisten dieser Anrufe/Nachrichten, die täglich in der gesamten Region

stattfinden, laufen ins Leere, weil die Angerufenen/Angechriebenen misstrauisch

sind oder die Betrugsabsichten durchschauen. Sie lassen sich nicht aufs Kreuz

legen, unterbinden den Anruf oder die Nachrichten und erstatten Anzeige bei der

Polizei.

Wie hoch dabei die Dunkelziffer der nicht angezeigten, möglicherweise auch

vollendeten Taten, ist, lässt sich nur erahnen.

Eine 57-jährige Oftersheimerin wurde im Laufe des Mittwochs Opfer genau dieser

Betrugsmasche. Das Handy soll defekt sein, so der angebliche Sohn per Whatsapp,

worauf er um Überweisung von knapp 2.000.- Euro auf eine übermittelte

IBAN-Nummer bat. Die hilfsbereite Mutter überwies sodann den Betrag, ohne genau

auf den Empfänger zu achten.

Offenbar rechnete der Betrüger mit noch mehr Zaster und meldete sich nochmal per

Whatsapp bei der Frau. Er forderte einen „Nachschlag“ von über 1.600.- Euro, der

auf dasselbe, der 57-Jährigen bereits bekannte betrügerische Konto zu überweisen

sei. Jetzt wurde die Frau misstrauisch, bemerkte den Betrug und erstattete

Anzeige.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat auch in diesem

Fall die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Ermittler bitten wiederholt eindringlich um Vorsicht und

raten zu Misstrauen, wenn WhatsApp-Nachrichten von angeblichen

Familienangehörigen eintreffen und auf diese Art und Weise um

Geld bitten.

lassen und nicht antworten.

Telefonnummern geklärt werden, ob es sich bei dem Absender

wirklich um Familienangehörige handelt.

ein unbekanntes Konto mit unbekanntem Empfänger zu überweisen.

sollte unverzüglich bei der örtlichen Polizeidienststelle

angezeigt werden.

Meckesheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Meckesheim (ots) – Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt der

Polizeiposten Meckesheim gegen den/die unbekannten/unbekannte Fahrer/Fahrerin

eines Geländewagens mit dem Teilkennzeichen HD-EA???

Der/Die Unbekannte soll am späten Mittwochvormittag in der Friedrichstraße, beim

Ausparken von der gegenüberliegenden Fahrbahnseite aus, gegen einen schwarzen

Audi Q5 gestoßen sein, der zwischen 10.55-11.15 Uhr vor dem Anwesen Nr. 14, in

Höhe der Volksbank, abgestellt war.

Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise über 2.000.- Euro.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und Hinweise zum/zur Fahrer/-in

und dessen/deren Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 in Verbindung zu setzen.