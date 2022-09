Heidelberg-Mitte: Fußgängerin wird durch Fahrradfahrer sexuell belästigt

Heidelberg (ots) – Am Dienstag gegen 18.10 Uhr lief eine Fußgängerin über den

Wieblinger Weg von der Arbeit nach Hause. Hierbei fuhr ein Fahrradfahrer an ihr

vorbei und fasste ihr während der Vorbeifahrt an ihr Gesäß. Der unbekannte

Fahrer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung weiter fort. Der Mann kann wie

folgt beschrieben werden:

helle Haut

Mitte 40

Extrem kurze schwarze Haare

untersetzt, kräftige Statur

tief sitzende dunkle Augen

rundes, kräftiges Gesicht

gerade, kräftige Augenbrauen

schwarze lange Hose

schwarzes T-Shirt

dunkelgrauer, recht großer Rucksack

Die Frau gab an, den Mann schon öfters an dieser Örtlichkeit gesehen zu haben.

Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit

dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen unter: 06221-991700.

Heidelberg-Wieblingen: Streit eskaliert – Unbekannte tritt Kind ins Gesicht

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 18.00 Uhr kam es in der Kurfürstenanlage in

der dortigen Grünanlage zu Streitigkeiten. Der Vater saß mit seinem 10-jährigen

Sohn zu einem Snack in der Grünanlage, als dieser mit einer Frau in einen

verbalen Streit geriet. Die Streitigkeit eskalierte und die unbekannte Frau trat

dem Jungen unvermittelt ins Gesicht und traf diesen am Kinn. Der Junge erlitt

leichte Verletzungen und die Frau entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

170-175 cm groß

20-30 Jahre alt

Dunkle Haare zum Zopf gebunden

Grüne Jogginghose

Grüner Rucksack

Schwarzes T-Shirt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen unter: 06221-991700.

Heidelberg-Boxberg: War es ein 17-Jähriger ohne Fahrerlaubnis, der einen Unfall verursachte, oder der noch flüchtige 23-Jährige; Zeugenaufruf der Polizei

Mannheim (ots) – In der Nacht zum heutigen Donnerstag, in den frühen

Morgenstunden, kurz nach 3 Uhr fuhr ein weißer BMW aus Richtung Boxberg in

Richtung Heidelberger Innenstadt. In einer langgezogenen Linkskurve kam das Auto

aus bisher nicht bekannten Gründen ins Schleudern und prallte gegen einen

Bordstein und zwei Verkehrsschilder.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW so schwer beschädigt, dass er nicht

mehr fahrbereit war und mit Achsbruch im Graben liegen blieb.

Als die Polizei nach einem Anruf einer Zeugin wenig später an die Unfallstelle

eintraf, befanden sich dort zunächst keine Personen mehr und das Unfallauto

stand verschlossen noch im Graben.

Kurz danach kam ein 17-Jähriger mit dem Autoschlüssel in der Hand zurück an die

Unfallstelle.

Er behauptet noch, dass sein 23-jähriger Freund gefahren war. Oder war er es

doch selbst? Dies wird derzeit anhand der Zeugenaussagen und der Spurenlage

geklärt.

Feststeht, dass der BMW mit drei Männern besetzt war. Nach dem 23-Jährigen,

möglichen weiteren Fahrer wurde bisher erfolglos gefahndet.

Bei den beiden anwesenden Männern gab es keine Hinweise auf Alkohol- oder

Drogenbeeinflussung.

Die Ermittlungen der Polizei gehen nun auch in Richtung Unfallflucht nach dem

dritten Mann, dessen Personalien feststehen. Auch die Zeugenaussage des

21-jährigen Mitfahrers wird auf seinen Wahrheitsgehalt geprüft.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221

3418-0, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Emmertsgrund: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – 5.000 Euro Schaden – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 15:30 Uhr, in der Straße „Im Emmertsgrund“.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen, auf Höhe der Hausnummer

12, am Fahrbahnrand geparkten Mazda und entfernte sich anschließend einfach vom

Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Am Mazda entstand ein

Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden

gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer

06221-34180, zu melden.