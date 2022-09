Frankfurt: „Blitz für Kids“ – Schulkinder zeigen grüne und gelbe Karten – Eine Verkehrsaktion der Frankfurter Polizei und des ADAC Hessen-Thüringen

Frankfurt (ots) – (dr) Anfang September startete in Hessen das neue Schuljahr

2022/23. Mit dem Ende der Sommerferien machen sich wieder viele Kinder auf den

Weg zur Schule, sei es zu Fuß, mit Bus und Bahn oder mit den sogenannten

„Eltern-Taxis“. Die hessische Polizei legt in dieser Zeit ein besonderes

Augenmerk auf die Bereiche vor Schulen und Schulwegen, um alle

Verkehrsteilnehmer sowie Schulkinder und Eltern für die Gefahren im

Straßenverkehr zu sensibilisieren. In den kommenden Tagen werden deshalb

vermehrt Geschwindigkeitsmessungen sowie gezielte Kontrollen durchgeführt.

Kinder, welche zu der Gruppe der schwächsten Verkehrsteilnehmer gehören, nehmen

den Straßenverkehr aus einem ganz anderen Blickwinkel wahr und können

Entfernungen und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen oftmals kaum oder gar nicht

einschätzen.

Um das Bewusstsein für die Kinder zu stärken und ihre Sicherheit zu

gewährleisten, hat die Frankfurter Polizei am heutigen Donnerstag (08. September

2022) in Zusammenarbeit mit dem ADAC eine Kontrollaktion an der

Fried-Lübbecke-Schule im Stadtteil Eschersheim durchgeführt, bei der

Verkehrsteilnehmer auf ihr Fahrverhalten angesprochen wurden.

Das Besondere: Während die Polizei die Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr

anhielt, wurden unter dem Motto „Blitz für Kids“ durch Schulkinder grüne und

gelbe Karten an Autofahrer verteilt – je nachdem wie schnell gefahren wurde. Wer

zu schnell unterwegs war, musste sich zudem den Fragen der Kinder stellen.

Zusammen mit dem Referenten des Dezernats für Mobilität und Gesundheit der Stadt

Frankfurt, Herrn Wolfgang Siefert, machte sich auch der Frankfurter

Polizeipräsident Stefan Müller vor Ort ein Bild und begrüßte die Aktion.

„Noch immer ist die Anzahl der registrierten Verkehrsunfälle, bei denen Kinder

beteiligt sind, viel zu hoch. Umso wichtiger ist es, dass wir mit solchen

Aktionen die Verkehrsteilnehmer erreichen und über die unmittelbare Ansprache

durch die Kinder ein besonderes Problembewusstsein bei diesen entwickeln. Kinder

zählen zu den Schwächsten im Straßenverkehr und bedürfen einer besonderen

Rücksichtnahme durch alle anderen, die am Verkehr teilnehmen. Als Erwachsene

müssen wir uns stets bewusstmachen, dass wir eine Vorbildfunktion haben und

durch richtiges Verhalten einen entscheidenden Beitrag leisten, damit die

Kleinsten unter uns sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen.“, so

Polizeipräsident Herr Müller.

Hintergrundinformationen:

Im Jahr 2021wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt 176

Unfälle mit der Beteiligung von Kindern registriert. Im Jahr 2020 waren es noch

166 Unfälle. Von den 176 Kindern verunfallten 70 mit dem Fahrrad, 63 Kinder

waren als Fußgänger an Unfällen beteiligt.

Diese Zahlen zeigen, dass Kontrollmaßnahmen, Geschwindigkeitsmessungen und

Aufklärungsarbeit weiterhin unabdingbar sind, um die Sicherheit für die Kinder

im Straßenverkehr zu erhöhen. Die Frankfurter Polizei wird daher in den

kommenden Tagen verstärkt vor Schulen und an Schulwegen präsent sein sowie die

ganzjährigen Verkehrserziehungsmaßnahmen, wie die praktische Radfahrbeschulung

in den 3. und 4. Schulklassen, die praktische Verkehrserziehung in Kitas und in

den 1. Schulklassen und die Gefahrensensibilisierung an weiterführenden Schulen,

fortführen und für Eltern und Schulen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Tipps, wie Ihr Kind sicher zu Schule kommt, finden Sie auf unserer Internetseite

unter: https://ppffm.polizei.hessen.de/icc/ppffm/broker.jsp?uCon=ca23061f-a23a-1

381-61c8-3165bf970a50&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59

Drei Haftbefehle auf einmal vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) – Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der

Bundespolizei am Mittwoch gleich drei Haftbefehle vollstreckt. Bei einer

Routinekontrolle war den Beamten ein 49-jähriger Mann aus Erbach im Odenwald ins

Netz gegangen, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt gleich mit drei Haftbefehlen

suchte. Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Hausfriedensbruch standen

bei dem Mann noch insgesamt 200 Tage Freiheitsstrafe im Raum. Nachdem er

verhaftet und zur Wache gebracht wurde, ging es für ihn in die

Justizvollzugsanstalt, wo er mit dem Absitzen seiner Haftstrafe sofort beginnen

durfte.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

September 2022: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße,

Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring September 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden September 2022: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle

Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3 September 2022: Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt

BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße September 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße,

Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn

661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt-Nied: Betrugsmasche in Wohnung – Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte des 16. Polizeireviers haben am gestrigen

Nachmittag, den 07. August 2022, einen mutmaßlichen Betrüger in Nied

festgenommen, der bei einer vermeintlichen Wohnungsbesichtigung versuchte, an

das Geld einer 20-jährigen Wohnungsinteressentin zu gelangen.

Die 20 Jahre alte Geschädigte hatte aufgrund ihres Interesses an einer

Mietwohnung zunächst eine Wohnungsgesellschaft kontaktiert. Anschließend wurde

mit ihr ein Besichtigungstermin vereinbart. Sie suchte dann am Mittwoch gegen

14:30 Uhr die Wohnanschrift in der Heusingerstraße auf, als sich ihr ein Mann zu

erkennen gab, der vorgab ein Mitarbeiter des Vermieters zu sein. Der 37-Jährige

führte die junge Frau für die angebliche „Wohnungsbesichtigung“ in die

Wohnräume, in der sie nun einen Geldbetrag als Provision an ihn zahlen sollte.

Dadurch würde auch die Kaution wegfallen. Glücklicherweise bemerkten zwei in dem

Gebäude anwesende, tatsächliche Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft den

Schwindel und verständigten die Polizei. Eine Streife lies kurz darauf bei dem

37-jährigen Mann die Handfesseln klicken. Die Ermittlungen in der Sache dauern

an.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Frankfurt

Fahnder der Bundespolizei haben am 7. September einen 35-jährigen Deutschen bei seiner Ankunft aus Palma de Mallorca festgenommen. Gegen ihn bestand ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Betruges. Nach eigener Aussage hatte er den Strafbefehl des zuständigen Gerichts auf dem Postweg wegen eines Umzuges nicht erhalten. Er konnte die offene Geldstrafe in Höhe von 2000 EURO vor Ort bezahlen und ersparte sich dadurch eine 80-tägige Haftstrafe. Anschließend konnte er seine Heimreise fortsetzen.