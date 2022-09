Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim – Damenrad geklaut

Zwischen 10:50 Uhr und 23:50 Uhr stahlen Unbekannte am Dienstag (06.09.2022) ein weißes Damenrad in der Bahnhofsallee. Das Rad vom Hersteller Cone war mit einem Vorhängeschloss an dem dortigen Fahrradständer angekettet. Die Diebe knackten das Schloss und flüchteten mit dem rund 630 Euro teuren Bike. Hinweise erbittet die Polizei Bad Nauheim unter Tel: (06032) 9181-0.

Bad Vilbel: in Feuerwehrauto gekracht

Gestern Abend (07.09.2022) um 19:15 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Roller auf der Friedberger Straße in Richtung Dortelweil. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein Feuerwehrauto. Aufgrund einer rotanzeigenden Ampel musste der Feuerwehrmann seinen Mercedes 906 AC 35 anhalten. Der aus der Gemeinde Niddatal stammende Rollerfahrer konnte seinen schwarzen Generic-Roller nicht rechtzeitig abbremsen und krachte in das Heck des Feuerwehrautos. Hierbei verletzte er sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden wird mit 1.800 Euro beziffert.