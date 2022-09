Haiger-Allendorf: Wohnung durchwühlt –

In der Scheidstraße suchten Diebe die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter über ein offen stehendes Fenster in die Wohnung kletterten. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung des Bewohners fehlen eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld, ein Laptop sowie eine Nintendo „Switch“. Zeugen, die die Täter am Mittwoch (07.09.2022), zwischen 06.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Scheidstraße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Haiger-Sechshelden: Kontrolle über Audi verloren –

Mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit nahm ein 18-jähriger Audifahrer gestern Abend eine Linkskurve der Willi-Thielmann-Straße. In der Folge verlor der Haigerer die Kontrolle über seinen A4, schleuderte herum, prallte mit dem Heck gegen eine Laterne und schlitterte nach rechts in einen Wiesengrund. Der Unfallfahrer trug leichte Verletzungen davon. Zwei 18-jährige Mitfahrer aus Haiger klagten über Rücken- und Nackenschmerzen, einen der jungen Männer brachte ein Rettungswagenteam ins Dillenburger Krankenhaus. Den Totalschaden am Audi beziffert die Polizei auf rund 4.000 Euro. Die Reparatur der Straßenlaterne wird etwa 2.000 Euro kosten.

Herborn: Betrunken am Bahnhof unterwegs –

Gestern Abend (07.09.2022) bestellten Herborner Polizisten einen Arzt auf die Herborner Wache. Dieser musste eine Blutentnahme an einem Seat-Fahrer durchführen. Der 51-Jährige war Passanten gegen 17.10 Uhr mit seinem Wagen am Bahnhof aufgefallen. Eine Streife stellte ihn und ließ ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,75 Promille. Den Herborner erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Mittenaar-Ballersbach: Brand wegen Feuerwerkskörper? / Polizei fahndet nach Peugeot mit Frankfurter Zulassung –

Die Feuerwehr der Gemeinde Mittenaar rückte gestern Abend (08.09.2022) zu einem Brand in der Straße „Gewerbeparkring“ aus. Zeugen informierten die Brandbekämpfer gegen 21.15 Uhr über einen beginnenden Flächenbrand. Durch die schnelle Brandmeldung der Zeugen und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, brannte lediglich eine kleine Fläche ab. In diesem Zusammenhang gibt es einen Hinweis auf Insassen eines silberfarbenen Peugeots. Diese sollen am Brandort Feuerwerkskörper aus dem Fahrzeug geworfen und damit möglicherweise den Brand ausgelöst haben. Der Peugeot hatte eine Frankfurter Zulassung (F-Kennzeichen) – die folgende Buchstabenkombination lautet „AH“ oder „AW“. Angaben zu der Ziffernfolge können nicht gemacht werden. Zudem war einer der vorderen Scheinwerfer des Wagens defekt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wo ist der silberfarbenen Peugeot noch aufgefallen? Wer kann weiter Angaben zu dem in Frankfurt zugelassenen Wagen oder dessen Insassen machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Pkw prallt gegen Fußgängerin / 84-Jährige schwer verletzt –

Ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung rückten gestern Morgen (07.09.2022) zu einem Verkehrsunfall mit schweren Folgen für eine Rentnerin in die Forsthausstraße aus. Gegen 10.40 Uhr übersah dort der Fahrer eines Tiguans die 84-Jährige auf einem Fußgängerüberweg und prallte mit ihr zusammen. Die Wetzlarerin wurde einige Meter durch die Luft geschleudert. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte, brachten diese die Seniorin mit schwersten Verletzungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Der 86-jährige Fahrer des VW kam mit dem Schrecken davon.

Leun-Biskirchen: Radfahrer greift Biker in den Lenker / Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht –

Eine kuriose Unfallflucht beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Bei einem von einem Radfahrer ausgelösten Sturz zog sich der Fahrer eines Motorrollers schwere Verletzungen an einem Bein zu.

Das 72-jährige Opfer war gestern Abend (07.09.2022), gegen 18.45 Uhr auf der Straße „Am Karlssprudel“ in Richtung Biskirchen unterwegs. Hinter ihm – offensichtlich den Windschatten des schwarzen Rollers nutzend – fuhr ein Fahrradfahrer dicht auf ihn auf. Nach der Unterführung der B49 setzte der Senior den rechten Blinker, um auf die Weilburger Straße abzubiegen. Bei einem letzten Blick in den rechten Außenspiegel sah er den Radfahrer sehr dicht hinterherfahren. Der Braunfelser verzögerte und wurde in diesem Moment von dem Radler rechts überholt. Währenddessen griff der Unbekannte in den Lenker des Rollers und drückte ihn nach links. Hierdurch kam der 72-Jährige zu Fall. Der Radfahrer fuhr – ohne sich umzuschauen – in Richtung Biskirchen davon. Mit einem Beinbruch brachte ein Rettungswagenteam den Senior ins Wetzlarer Krankenhaus. Der flüchtige Radfahrer benutzte ein Rennrad, war zwischen 30 und 35 Jahre alt, trug keinen Helm und hatte dunkle, lockige Haare. Insgesamt hatte der Biker eine sportlich, fitte Figur.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer kann weitere Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen?

Wo ist der Radrennfahrer vorher bei Löhnberg oder nachher in

Biskirchen noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.